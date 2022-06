Pflegenotstand: Warum auch 465 Milliarden Euro keine gute Pflege garantieren

Kosten im Gesundheitssystem steigen und steigen

Doch wie verteilen sich die Kosten auf teure Apparatemedizin, Medikamente und ärztliche Leistungen auf der einen Seite und auf Betreuung und Pflege von Kranken und Alten auf der anderen? Und ist diese Kostenverteilung vielleicht Grund für die Diskrepanz zwischen dem hochgelobten medizinischen Standard in unserem Land und einer Situation in Krankenhäusern und Altenheimen, die nur noch selten anders als mit »Pflegenotstand« beschrieben wird.

Für die Serie »Zukunft der Pflege - Pflege der Zukunft« hat sich die Redaktion vorgenommen, den Kostenfaktor Pflege zu durchleuchten und ist dabei auf ein Finanzierungssystem gestoßen, das mit »komplex« nur höchst unzureichend beschrieben ist.

Staatliche Aufgabe oder Marktwirtschaft

Einerseits sind Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsversorgung Pflichtaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen und damit Gegenstand einer nicht enden wollenden Flut von Regelungen, Verordnungen und Gesetzen. Auf der anderen Seite waren schon immer große Teile des Gesundheitswesens privatwirtschaftlich organisiert.

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die öffentliche Hand aus ursprünglich selbst gesetzten Aufgaben wie dem Betrieb von Kliniken immer mehr zurückgezogen - mehr Marktwirtschaft, aber nicht weniger Staat. Denn der versucht unablässig, schädliche Auswüchse der »freien« Marktwirtschaft durch Gesetze, Regelungen und Vorschriften zu unterbinden.

Die Sicherung einer hohen Qualität von medizinischer Versorgung und Pflege ist aber nur eines von zwei Hauptmotiven staatlicher Regulierung. Sie soll die Kostenexplosion bremsen. Ohne Erfolg. Von 2000 bis 2020 haben sich laut Statistischem Bundesamt die Gesundheitsausgaben von 213 Milliarden Euro auf 440 Milliarden mehr als verdoppelt; die Gesundheitsausgaben pro Kopf und Jahr stiegen in diesen 20 Jahren von 2600 Euro auf 5300 Euro.

Kostenexplosion und Bremsversuche

Treiber dieser Entwicklung ist der medizinische Fortschritt: Herzinfarktpatienten landen nicht mehr in der »Inneren« sondern im Herzkatheter-Labor. Die Ersatzteil-Chirurgie hat weiter um sich gegriffen, es werden mehr Kniegelenke ersetzt als je zuvor, bei den Hüftgelenksoperationen hatte Deutschland bereits 2019 mit 315 pro 100.000 Einwohnern die höchste Rate weltweit.

Bei den Krankenhäusern sollte vor zwei Jahrzehnten eine grundlegende Reform die galoppierenden Kosten zügeln: Die Einführung von Diagnosis Related Groups (DRGs), also Fallpauschalen für bestimmte Krankheitsbilder, sollte den Kliniken eine leistungsgerechte und transparente Vergütung ihrer Behandlungsleistungen sichern, die Versorgung der Bevölkerung aber auch »wirtschaftlicher« machen.

Gesundheitsausgaben nach Ausgabenträgern 2020.

Sparen zu Lasten der Pflege

Auf diesen von der Politik durchaus beabsichtigten Druck reagierten die Klinik-Geschäftsführer mit einer Fokussierung auf wirtschaftliche Ziele und dies ging vor allem zu Lasten der Pflege. Für den pflegerischen Bereich in den Krankenhäusern hatte die Einführung der DRGs verheerende Folgen. Von einem »brutalen Kahlschlag« spricht Roland Engehausen, Vorsitzender der Bayerischen Krankenhausgesellschaft. »Der Arzt war der, der das Geld brachte - die Pflege war der Kostenfaktor.«

Die die daraus folgende Fehlentwicklung war so offensichtlich, dass sich die Bundesregierung 2019 zu einer Korrektur gezwungen sah und die Pflegepersonalkosten aus dem Fallpauschalensystem herausnahm.

Wie unterfinanziert die pflegerische Arbeit am Patienten war, machte der Geschäftsbericht des Klinikums Aschaffenburg-Alzenau für das Jahr 2020 deutlich. Dort fiel das Defizit - trotz Corona - fast acht Millionen Euro niedriger aus als erwartet. Das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz hatte die Position von Klinikgeschäftsführerin Katrin Reiser in den Budgetverhandlungen mit den Krankenkassen deutlich verbessert: »Erstmals« habe man »eine ausreichende Finanzierung der Pflegekosten« erreichen können, meldete das Klinikum im Juni vergangenen Jahres.

Die Kehrtwende des Gesetzgebers, hat in den Kliniken den Kostendruck von der Pflege genommen: »Die Kliniken können so viele Pflegekräfte einstellen wie sie wollen, es wird alles bezahlt - zu 100 Prozent«, beschreibt Engehausen die neue Situation. Dadurch sei aber natürlich nicht alles besser geworden, denn am Personalmangel hat das nichts geändert.

Dominanz der ökonomischen Logik

Schon zur Einführung der DRGs hatte es Stimmen und Studien gegeben, die die Nachteile offenlegten, wenn das Gesundheitswesen von ökonomischer Logik dominiert wird. Die Krankenhäuser mussten ihre Prozessorganisation verbessert und Wirtschaftlichkeitsreserven ausschöpfen, Fusionen und Kooperationen haben zugenommen. Ein Erfolg?

Als Beleg für höhere Effizienz wird oft die durchschnittliche Verweildauer der Patienten in den allgemeinen Krankenhäusern angeführt. Sie hat sich nach Erhebungen des Bundesgesundheitsministeriums auf 6,6 Tage verringert. Im Jahr 2000 waren es noch 9,2 Tage, Mitte der 1990er-Jahre noch über 13 Tage.

Doch schnelle Entlassung bedeutet, dass Patienten nach Hause geschickt werden, die nicht 100-prozentig heil sind - was nicht nur die Komplikationsrate erhöht, sondern auch die Hausärzte belastet, die nachbehandeln müssen. Besonders bei alten, ohnehin pflegebedürftige Patienten neigen die Kliniken dazu, diese möglichst schnell wieder nach Hause oder in ihre Einrichtungen zurückzuschicken. »Die blutige Entlassung ist leider kein Gerücht«, sagt Gerhard Schuhmacher, Vorsitzender der Caritas-Sozialstation in Erlenbach.

Und in der Altenpflege ist der Kostendruck immer noch hoch. Anders als die Krankenversicherung sollte die 1995 eingeführte Pflegeversicherung nie eine Vollkasko-, sondern bestenfalls eine Teilkaskoversicherung werden.

Die Erwartungshaltung vor allem der Angehörigen ist bis heute anders. Das merke man, wenn im Erstgespräch die Liste der Leistungen durchgegangen werde, hat Susanne König, Geschäftsführerin der Caritas-Sozialstation Erlenbach vielfach erfahren. Die reicht von der Hilfe beim An- und Auskleiden (3,27 Euro) über Mund- und Zahnprothesenpflege (3,27 Euro), Kämmen (1,31 Euro) Ganzkörperwäsche (16,35 Euro) bis zur Hilfe beim Essen und Trinken (16,35 Euro). Der Katalog des Benötigten oder auch nur Gewünschten wird oft kräftig zusammengestrichen, wenn die Angehörigen merken, dass das Pflegegeld dafür nicht reicht.

Pflegeversicherung mit Teilkasko-Charakter



Noch deutlicher wird der Teilkasko-Charakter der Pflegeversicherung, wenn ein Heimplatz benötigt wird: Die sogenannten »Hotelkosten«, als Unterkunft und Verpflegung muss jeder Heimbewohner ohnehin aus eigener Tasche bezahlen. Weil die Einrichtungen aber auch ihre Investitions- und sonstige Kosten einkalkulieren müssen, ist der Eigenanteil meist höher als das Pflegegeld.

Nach einer Berechnung des Verbands der Ersatzkassen (VDEK) zahlen die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen im Bundesdurchschnitt monatlich 2081 Euro (Stand 2021) aus eigener Tasche zu. Der Zuschuss der Pflegeversicherung reicht je nach Pflegegrad bis zu 2005 Euro (Pflegegrad 5). Reichen Rente und Vermögen der zu Pflegenden für die Eigenbeteiligung nicht aus, springt das Sozialamt ein. Die Kinder sind seit 2020 nur noch zum sogenannten Elternunterhalt verpflichtet, wenn ihr Jahresbruttogehalt pro Person 100.000 Euro übersteigt.

Die Altenpflegeeinrichtungen kalkulieren ihre Kosten zwar selbst, müssen sich aber ihre Preise von den Pflegekassen und Sozialbehörden genehmigen lassen. Das macht ihr Refinanzierungssystem träge und verschärft gerade jetzt angesichts der galoppierenden Inflation den Druck auf die Einrichtungen. »In der letzten Runde mit den Kostenträgern haben wir eine Erhöhung von 1,8 Prozent bekommen. Die Inflation liegt aber bei sieben oder acht Prozent«, beschreibt Gerhard Schuhmacher die Situation der ambulanten Pflegedienste.

Für Kerstin Weckwerth, Geschäftsführerin der Roheschen Altenheim-Stiftung in Kleinwallstadt war es schon bisher eine Herausforderung, »normale« Tarifsteigerungen in der Bilanz unterzubringen. Für die von der Politik versprochenen und teils schon erfolgten »deutlichen Einkommensverbesserungen« für die Pflegekräfte gab es aber noch keinen Ausgleich. Einziges Ventil der Pflegeheime: die Eigenbeteiligung der Bewohner. Die werde deutlich nach oben gehen; »um 1000 Euro pro Platz und Monat«, prophezeit Caritas-Geschäftsführer Schuhmacher.

Das Nachjustieren der Politik in der Finanzierung der Krankenhäuser bringt die Altenpflege zusätzlich in Bedrängnis: Denn dass plötzlich die Klinikchefs dank Kostenübernahme durch die Kassen Interesse an möglichst hohen Tarifabschlüssen haben, um Personal und Nachwuchs zu gewinnen, können die ambulanten Dienste nicht so einfach mitgehen. Das dürfte zu weiteren Personalwanderungen führen. Zumal die neue Generation der Pflegekräfte dank der generalistischen Ausbildung sich viel leichter für den bestzahlenden Zweig entscheiden kann.

Personalnot schlimmer als finanzieller Druck



Auf dem Personalmarkt gab es während der Pandemie ohnehin schon Kannibalisierungseffekte. Dienstleistungsunternehmen warben Klinken und Heime deren Pflegekräfte durch bessere Bezahlung ab, um sie mit doppelt so hohen Kosten wieder an sie auszuleihen. Für die kleiner gewordene Stammbelegschaft bedeutet der Einsatz von Leihpersonal dann auch noch mehr Nachtschichten und Wochenenddienste, weil das Fremdpersonal die wenig oder gar nicht übernimmt. »Das ist Zeitarbeit umgekehrt«, sagt ein Branchenkenner.

Ist die Abwärtsspirale einmal eingeleitet, dreht sie sich immer weiter. Finden Häuser in großer Personalnot dann doch mal eine neue Fachkraft, ist die schnell wieder weg, weil die Arbeitsbedingungen schlecht und der Druck hoch sind.

»Allein über das Geld wird es nicht gehen«, sagt Roland Engehausen. »Wir müssen die Pflege als Profession weiterentwickeln, um sie attraktiv zu machen.« Derzeit gingen aus dem Berufsnachwuchs 20 Prozent »der klügsten« verloren. »Die gehen studieren - meist Ökonomie - und in die Verwaltung. Sie arbeiten aber nicht mehr am Menschen, und das ist verheerend für die Entwicklung der Profession«, sagt der Vorsitzende der Bayerischen Krankenhausgesellschaft.

Ohne eine große Reform im Gesundheitswesen wird es nicht gehen, ist Engehausen überzeugt. Und auch nicht ohne noch mehr Geld. Dabei ist Deutschland im europaweiten Vergleich, welchen Anteil die Gesundheitskosten an der wirtschaftlichen Gesamtleistung (Bruttosozialprodukt, BIP) haben, Spitzenreiter. Der EU-Durchschnitt liegt bei 9,9 Prozent, in Deutschland sind es 11,7 (Statistisches Bundesamt; Stand 2019).

Doch die Frage »Was ist uns Pflege gesellschaftlich wert« wird sich in Zukunft mit noch größerer Wucht stellen: Denn die mit Abstand größte Pflegeleistung ist in den offiziellen Gesundheitskosten nicht abgebildet: die Versorgung durch Angehörige zu Hause. 80 Prozent der aktuell rund 4,1 Millionen Pflegebedürftigen werden zu Hause versorgt, davon nur ein Drittel mit Unterstützung von ambulanten Diensten. Demografisch ist zu erwarten, dass diese unentgeltlichen Pflegeleistungen weiter abnehmen und von professionellen Kräften übernommen werden müssen.

GEORG KÜMMEL