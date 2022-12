Kreis Miltenberg startet Online-Umfrage für Pflegekräfte

Gesundheitsregion sammelt Einschätzungen

Miltenberg 15.12.2022 - 10:13 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ein Krankenpfleger schiebt in einer Klinik ein Krankenbett durch den Flur.

Mit dieser Befragung sollen wichtige Erkenntnisse über die Arbeitsbedingungen und entscheidende Motivatoren von Pflegekräften gewonnen werden. »Auch unsere Pflegeeinrichtungen sind von einem immer stärkeren Personalengpass betroffen und konkurrieren um qualifizierte Fachkräfte«, meint Landrat Jens Marco Scherf. »Gerade die vergangenen Jahre waren für unsere Pflegekräfte extrem anstrengend.« Deswegen sei es wichtig, den Pflegekräften Gehör und deren Belastungen wirkliche Aufmerksamkeit zu schenken.

Um den Kreislauf der Dauerbelastung durchbrechen zu können, sei es wichtig, bei den Pflegekräften zu erfragen, was sie wirklich benötigen, erklärt Alica Bachmann, Geschäftsstellenleiterin der Gesundheitsregion Plus Miltenberg: »Neben der Gewinnung von neuen Fachkräften ist das Halten der bei uns im Landkreis im Pflegebereich beschäftigten Personen von enormer Bedeutung.«

Das erste Mal findet solch eine Befragung nach Angaben des Landratsamts einrichtungsübergreifend statt. Bisher habe jeder Betrieb seine Personalstrategie isoliert betrachtet, Synergien seien nicht genutzt worden und Befragungen der Mitarbeitenden hätten nur unternehmensintern einen kleinen Teilbereich der tatsächlichen Situation abgebildet. Die Digitalisierung und die Alterung der Gesellschaft veränderten die Branche jedoch, so dass neue Strategien im Umgang mit Pflegepersonal erforderlich seien.

»Neue Chancen, insbesondere die Digitalisierung, können den Beruf attraktiver machen und Personalengpässen entgegenwirken«, erklärt Florian Wahl, Professor am Technologie-Campus Grafenau, einer Einrichtung der Technischen Hochschule Deggendorf. In Zeiten steigender demografischer Herausforderungen benötigten die Einrichtungen der Region eine fundierte Datenbasis, um darauf aufbauend Maßnahmen in ihrer Personalpolitik einzuleiten.

Das Landratsamt appelliert daher an alle Pflegekräfte, an der Befragung teilzunehmen und so selbst einen Teil zur möglichen Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege beizutragen. Gesucht werden möglichst viele Befragungsteilnehmende aus der Pflege, um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. Die mehrsprachige Onlinebefragung läuft bis zum 31. Januar.

Link zur Umfrage: https://www.t1p.de/pflegeumfrage; weitere Informationen: Alica Bachmann, E-Mail: gesundheitsregionplus@lra-mil.de, Tel. 09371 501-554

bal