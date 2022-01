Pflegekräfte gefragt wie nie

Nachgefragt bei Helios und in Heimen

Miltenberg 28.01.2022 - 12:19 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Stefan Lindner ist Pflegefachkraft und Betreuungsleiter im Pflegeheim St. Elisabethenstift in Großheubach. Auch diese Einrichtung würde gerne weitere Mitarbeiter einstellen. Doch an Bewerbern mangelt es. Foto: Joni Maria Mies

Wir haben nachgefragt:

Sandra Kern, Pressesprecherin der Helios Kliniken Miltenberg und Erlenbach: »Natürlich sind wir auch vom Fachkräftemangel betroffen, aber das gilt nicht nur für den ärztlichen und pflegerischen, sondern auch für den therapeutischen Dienst. Wir haben das zusätzliche Glück, dass wir aus der angrenzenden Berufsfachschule für Pflege St. Hildegard regelmäßig Nachwuchskräfte bekommen. Wir freuen uns natürlich auch über alle erfahrenen Kollegen, die sich bei uns bewerben und uns unterstützen möchten.

Bisher ist meines Wissens seitens des Personals bei uns noch keine Kündigung eingegangen, bei der die Impfpflicht explizit als Kündigungsgrund benannt wurde. Das heißt aber nicht, dass es nicht eine große Unsicherheit bei den Beschäftigten gibt. Aus Kliniksicht ist das keine Entscheidung, die wir treffen können oder zu treffen haben. Ab dem 15. März müssen wir alle ungeimpften Mitarbeiter an das zuständige Gesundheitsamt übermitteln. Das Amt wird die weiteren Schritte noch festlegen.

Die Impfpflicht betrifft aber nicht nur das Pflegepersonal, sondern auch andere Bereiche wie zum Beispiel die Therapie. Das ist eine große Herausforderung für uns alle, der wir tagtäglich entgegentreten müssen.

Aktuell ist Personalmangel nicht unser primäres Problem, sondern eher das Thema Quarantäne, weil dadurch Personal kurzfristig ausfällt und das dann entsprechend kompensiert werden muss.«

Andreas Zöller, Leiter des Pflegeheim St. Elisabethenstift in Großheubach: »Aufgrund von Corona ist der Arbeitsmarkt in der Pflege

schon seit längerer Zeit angespannt. Auch hier im Landkreis brauchen wir dringend

Nachschub an Fachkräften und Pflegehilfen. Dass es immer schwieriger wird, ausgebildetes Pflegepersonal zu bekommen, ist ein Dauerthema. Wir haben bereits die Belegung unseres Hauses so reduziert, dass unsere Mitarbeiter nicht überlastet werden. Die Impfpflicht ab Mitte März wird uns aber sicherlich vor Herausforderungen stellen, wie andere Einrichtungen auch. Wenn sich ein Mitarbeiter nicht impfen lässt, müssen wir das dem Gesundheitsamt melden und verlieren das geschulte Personal so auf lange Sicht. Die Impfpflicht bei den Pflegekräften ist aber letztlich nicht das Problem, da die Impfungen allgemein positive Beachtung finden. Im St. Elisabethenstift haben wir beispielsweise eine hohe Impfquote, lediglich drei Mitarbeiter sind ungeimpft. Allgemein ist es dennoch schade, dass die Impfpflicht einseitig, also nur für Pflegeeinrichtungen beschlossen wurde. So werden Hilfskräfte wie das Reinigungs- und Küchenpersonal möglicherweise in andere Bereiche abwandern und schließlich fehlen."

Monika Schäfer, Leiterin des Caritas-Altenpflegeheims Otto-Rauch-Stift in Freudenberg: »Wir würden aktuell gerne zwei Pflegefachkräfte einstellen, aber wir haben keine Bewerber derzeit. Da wir bei uns im Pflegebereich fast alle geimpft sind, trifft es uns da nicht so hart.

Es sind sich ja weder die Politik noch die Gesundheitsämter einig, wie es genau nach dem 15. März weitergehen wird. Die Impfpflicht ist natürlich Thema unter dem Pflegepersonal, aber dadurch, dass wir fast alle vollständig geimpft sind, geht es. Wie gesagt, wenn ich mich jetzt schon verrückt machen würde, wie es aussehen wird, kommen wir gar nicht mehr dazu, uns um das anspruchsvolle Tagesgeschäft zu kümmern.

Wir wissen zwar, dass es 2.500 Euro Strafe kosten wird, wenn man eine Meldung an das Gesundheitsamt nicht macht, aber das war es dann auch schon an Informationen.«

JONI MARIA MIES

Hintergrund » Der Arbeitsmarkt in der Pflege ist coronabedingt schon länger angespannt. « Andreas Zöller,St. Elisabethenstift Großheubach