Pflegeheim »Haus Spessartliebe« in Collenberg öffnet seine Pforten

Bewohner gemeinschaftlich an Tätigkeiten beteiligen - Tag der offenen Tür am 15. Oktober geplant

Collenberg 10.10.2022 - 17:01 Uhr 1 Min.

Pflegezimmer in der neuen Pflegeeinrichtung "Haus Spessartliebe"

Einrichtungsleiter Andreas Zöller teilte unserem Medienhaus mit, es sei oberstes Ziel der Einrichtung, die Bewohner in allen Alltagstätigkeiten zu integrieren. Sie übernehmen je nach Interessen und Vorlieben Tätigkeiten wie Tisch decken, Essen vor- und zubereiten, Geschirr spülen, Wäsche bügeln und zusammenlegen.

Hierbei werden sie von den Präsenzkräften unterstützt, deren Schwerpunkt sich auf die hauswirtschaftliche Versorgung, die Essenszubereitung sowie die Betreuung der Bewohner in den beiden Wohngemeinschaften bezieht. Die Tätigkeiten dieser Präsenzkräfte, die als feste Bezugskräfte den Tagesablauf steuern, unterstützen dadurch das Pflegepersonal. Im Pflegeheim werden laut Zöller etwa 15 Mitarbeiter als Präsenzkräfte, und 20 Pflegekräfte ihre Arbeit neu aufnehmen.

Andreas Zöller meinte dazu: »Durch den Einbezug in alltagsbezogene Tätigkeiten werden die Ressourcen der Bewohner nachhaltig gefördert und verbessert und einem Abbau des Allgemeinzustands somit entgegengewirkt. Die Übernahme von sinnvollen, alltäglichen Aufgaben weckt das Gefühl von ›gebraucht werden‹ oder Teil einer Gemeinschaft zu sein. Die ›Notwendigkeit‹, den Haushalt in Ordnung zu halten, beinhaltet vor allem für die überwiegend weiblichen Bewohner auch eine altvertraute Tagesstruktur. Aber auch die männliche Bewohnerschaft kann in Alltagsaufgaben integriert werden.«

Grundsätzlich richte sich das Konzept an alle pflegebedürftigen alten Menschen, jedoch im Speziellen an die Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz. Gerade für diesen Bewohnerkreis verspreche das Leben in einer Wohngemeinschaft mehr Lebensqualität, so Zöller. Die begrenzte Bewohneranzahl, der Einbezug in sinnvolle Alltagstätigkeiten und die kleinräumige, vertraute Umgebung schaffe zudem die Möglichkeit, den Bewegungsdrang zu stillen, Desorientierung abzumildern oder Weglaufgefährdung einzudämmen.

Die offizielle Eröffnung ist für Freitag, 14. Oktober, vorgesehen. Am Samstag, 15. Oktober, ist dann ein »Tag der offenen Tür« geplant, an dem Interessierten einen Einblick in die neue Pflegeeinrichtung nehmen können. »Die ersten Bewohner könnten dann Mitte/Ende Oktober einziehen«, kündigt Andreas Zöller an.

Werner Rodenfels