Pflegefachhelfer: Mit Empathie und Interaktion nah am Patienten

Berufsfachschule für Pflege St. Hildegard in Erlenbach bietet »neue« Ausbildung an - Qualifikation bis Praxisanleiter möglich

Erlenbach a.Main 08.01.2023 - 13:55 Uhr 2 Min.

Die Schulleiterin der Berufsfachschule für Pflege St. Hildegard in Erlenbach Kerstin Bitterlich-Bonn

»Beide Berufe sind nah am Patienten, da ist Empathie wichtig. Die soziale Interaktion kann den Heilungsprozess durchaus fördern«, versichert Kerstin Bitterlich-Bonn, Leiterin der Berufsfachschule für Krankenpflege St. Hildegard in Erlenbach.

Notstand zwingt zum Umdecken

Den Beruf des Pflegefachhelfers gab es bis vor rund 20 Jahren übrigens schon einmal. Durch die damalige gesetzliche Einschränkung, dass nur Fachkräfte in einem Krankenhaus arbeiten dürfen, verschwanden die Fachhelfer aus den Kliniken. Doch der Pflegenotstand ist da und zwingt die Politik zum Umdenken, weswegen der Beruf jetzt sein großes Comeback erlebt. Das Thema Pflege wird schließlich jeden von uns früher oder später betreffen.

Ein Pflegefachhelfer ist sozusagen die rechte Hand der Pflegefachkraft und hält ihm sozusagen den Rücken frei. Er ist beispielsweise dafür zuständig, den Patienten das Essen zu reichen, kümmert sich um die Grund- und Körperpflege, misst Blutdruck und Blutzucker. Er begleitet die Patienten ebenfalls zu Untersuchungen und nimmt in Absprache die Prophylaxe vor.

In anderen Ländern - beispielsweise in Skandinavien - ist es üblich, dass die Fachkräfte von Pflegefachhelfern unterstützt werden, erläutert Bitterlich-Bonn und sagt: »Skill Mixes sind wichtig.« In ihrer Ausbildung bekommen die jungen Menschen ein solides Grundwissen in Sachen Pflege vermittelt. »Dementsprechend gibt es natürlich Grenzen und es gibt Aufgaben, die dann die Fachkräfte übernehmen müssen«, räumt Bitterlich-Bonn ein.

Weiterbildung bis zur Promotion

Zugangsvoraussetzung für die Ausbildung ist ein guter Hauptschulabschluss. Dementsprechend sind die meisten Auszubildenden recht jung. Aber auch für Menschen, die wieder in das Berufsleben einsteigen möchten oder eine Umschulung machen, ist die Ausbildung geeignet. Danach muss übrigen noch lange nicht Schluss sein. »Wenn es passt, kann man natürlich weitermachen«, erklärt die Schulleiterin. Gemeint ist damit die Ausbildung zur Pflegefachkraft, die bei einem entsprechend guten Abschluss eventuell auch verkürzt werden kann. »Theoretisch kann es dann bis zur Promotion weitergehen«, so Bitterlich-Bonn.

Für das neue Schuljahr liegen schon die ersten Bewerbungen aus dem Landkreis vor. Das Interesse ist also definitiv da. »Es ist ja auch ein toller Beruf«, versichert die Schulleiterin und betont, an der Berufsfachschule für Pflege St. Hildegard der Helios Klinik herrsche ein sehr familiäres Verhältnis. »Die Ausbildung hier ist ziemlich schön«, resümierte beim Speed Dating für angehende Azubis Anfang des Jahres eine der Auszubildenden.

Mehr Männer in der Pflege

Übrigens interessieren sich immer mehr junge Männer für eine Ausbildung in der Pflege. Einen Trend, den Kerstin Bitterlich-Bonn sehr begrüßt. »Die Jungs, die bei uns momentan ihre Ausbildung machen, sind einfach klasse, die jungen Frauen natürlich auch«, freut sie sich.

Weiterhin wird ab September in der Berufsfachschule auch die Weiterbildung zur Praxisanleiterin beziehungsweise zum Praxisanleiter angeboten. Diese Weiterbildung umfasst 300 Unterrichtsstunden. Anmelden können sich Pflegefachkräfte und Hebammen. Die Praxisanleiter sind kurz gesagt das Bindeglied zwischen den Azubis und der Schule. In der praktischen Ausbildung kümmern sie sich um die Auszubildenden und nehmen sie quasi an die Hand.

Miriam Weitz

Hintergrund Berufsfachschule für Krankenpflege St. Hildegard 1961 wurde die Berufsfachschule für Pflege St. Hildegard in Erlenbach gegründet - übrigens als erste Krankenpflegeschule im Landkreis Miltenberg. Ihren Namen hat die Schule von der Nonne, Heilkundigen und fortschrittlichen denkenden Hildegard von Bingen. Bis zum Verkauf des Krankenhauses Erlenbach im Jahr 2006 war der Träger der Berufsfachschule der Landkreis Miltenberg. Danach übernahm die Rhön-Klinikum GmbH und anschließend die Helios-Kliniken-Gruppe die Schule. In der Berufsfachschule gibt es insgesamt 93 Ausbildungsplätze, die bis September entsprechend aufgestockt werden. Im dritten Ausbildungsjahr gibt es für die Plegefachkraft-Azubis eine Art Generalprobe bei dem Projekt "Schüler leiten eine Station." Für zwei Wochen übernehmen die Schüler eine Station mit nahezu allen Rechten und Pflichten. 2020 wurde die Ausbildung übrigens generalisiert, was auch die Altenpflege-Ausbildung betrifft. Die Berufsbezeichnung heißt jetzt Pflegefachfrau/Pflegefachmann. (mwz/Quelle: Helios/Main-Echo)