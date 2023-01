Keine neuen Pferdeherpes-Fälle in Eichenbühl

Der Aus­bruch des Pfer­de­her­pes-Vi­rus im Kreis Mil­ten­berg, der vie­le Pfer­de­be­sit­zer be­un­ru­higt hat, scheint ein­ge­dämmt und auf ei­nen Be­trieb be­g­renzt zu blei­ben. Auf der Reit­an­la­ge von Alex­an­der Ber­res in Ei­chen­bühl, wo das Vi­rus vor Kur­zem aus­ge­bro­chen ist, hat es seit sie­ben Ta­gen kei­ne neu­en Fäl­le mehr ge­ge­ben. Das sag­ten der Be­sit­zer des Stalls so­wie sei­ne Frau Pe­t­ra am Don­ners­tag ge­gen­über un­se­rem Me­di­en­haus. Er sei hoff­nungs­voll ge­stimmt, so Alex­an­der Ber­res.