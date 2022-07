Polizei sucht bei Aktionstag Kontakt zu den Bürgern in Niedernberg und Aschaffenburg

Es ist kein ge­wöhn­li­cher Som­mer­tag am Ho­nisch Be­ach am Nie­dern­ber­ger See: Frei­lich, im küh­len Nass tum­meln sich ei­ni­ge Ba­de­gäs­te, auf dem Was­ser sind Luft­ma­t­rat­zen und Stand-up-Padd­ler zu se­hen, am Ufer sind die Schat­ten­plät­ze be­liebt.