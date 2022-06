Als Ex­per­tin für Nach­wuchs­för­de­rung im Hand­werk war Ni­co­le M. Pfef­fer, Lei­te­rin ei­nes Mar­ke­ting­un­ter­neh­mens in Möm­lin­gen, laut ei­ge­ner Pres­se­mit­tei­lung in der Sen­dung »SAT.1 Spe­zial - Preis­ex­p­lo­si­on in Deut­sch­land« am Don­ners­tag ver­gan­ge­ner Wo­che zu se­hen. Nach ei­nem Ein­zel­talk nahm sie an ei­ner grö­ße­ren Ge­sprächs­run­de un­ter der Mo­de­ra­ti­on von Mat­thias Kil­ling teil.