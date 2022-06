Pfarrgarten der evangelischen Gemeinde Klingenberg um Sitztreppe erweitert

Sandsteinblöcke bieten künftig Platz bei Veranstaltung unter freiem Himmel - Gartenfest nach zwei Jahren Pause

Klingenberg a.Main 27.06.2022 - 14:06 Uhr 1 Min.

Freuen sich über die neue, im Rahmen eines Festes eingeweihte Sitztreppe im Klingenberger Pfarrgarten der Evangelisch-Lutherischen Trinitatisgemeinde Klingenberg/Wörth: Pfarrerin Dr. Iris Kreile (links) zusammen mit Vertretern des Kirchenvorstands und Veranstaltungsgästen.

Wie Kreile im aktuellen Gemeindebrief informiert, reichen die Ideen für eine neue Gartengestaltung bis in den November 2019 zurück. Damals sei bei einer Klausurtagung des Kirchenvorstandes überlegt worden, den Pfarrgarten künftig häufiger zu nutzen. Während die ersten Entwürfe noch eine Meditationsspirale und feste Sitzgelegenheiten im Blick gehabt hätten, sei dann nach längerer Planungsphase und Beratung durch den landeskirchlichen Architekten Christof Illig das Projekt Sandstein-Sitztreppe entstanden, mitsamt Erneuerung des Pflasters am Eingang des Gemeindehauses, schreibt Kreile weiter.

Die mittlerweile abgeschlossenen Arbeiten im Pfarrgarten habe Andreas Frieß von der ortsansässigen Firma VintageGarden übernommen. Die Kosten hätten rund 20.000 Euro betragen, für die Zuschüsse beantragt würden und parallel dazu auf Spendenbereitschaft zur Unterstützung gehofft werde. "Wir freuen uns auch auf Mithilfe bei der Gartenpflege, sei es durch ehrenamtliche Hilfe oder eine kleine Spende.", so Kreile im Pfarrbrief.

Wie die Pfarrerin im Gespräch mit unserem Medienhaus mitteilte, könne die neue Sitztreppe, deren längere, gebogene Außenseite 8,70 Meter misst, bereits in naher Zukunft dann rege genutzt werden: So stünde für den kommenden Juli eine Lesung im Pfarrgarten an, zudem feiere im gleichen Monat die Jugend des ganzen Dekanats in Klingenberg ihr Sommerfest.

Kreile zeigte sich erfreut, dass nach corona-bedingter, zweijähriger Pause das ansonsten jährlich stattfindende Gartenfest am Samstag nun wieder habe stattfinden können. Fleißige Personen aus den Reihen des Kirchenvorstandes und weitere ehrenamtlich Helfer trugen zum Gelingen des Festes und der Versorgung mit Speisen und Getränken bei. "Unser Pfarrgarten ist ein Juwel, an den Füßen der Weinberge, neben dem schönen Rosengarten, er soll zu einem Ort der Inspiration, Erholung und Neubelebung werden!", wünscht sich Kreile abschließend in ihrem Pfarrbrief.

Marco Burgemeister