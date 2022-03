Pfarrer suspendiert: Gläubige in Mömlingen nach Gottesdienst über "Krisenfall" informiert

Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Lumen Christi

Mömlingen 26.03.2022 - 20:46 Uhr 2 Min.

In der Mömlinger Kirche Corpus Domini wurde am Samstag, 26. März, in der Vorabendmesse über einen "Krisenfall" informiert". Neben Corpus Domini (rechts) ist die alte Kirche St. Martin.

Ruhestandspfarrer Friedbert Simon bestätigt auf Nachfrage unseres Medienhauses im Anschluss an den Gottesdienst, dass es sich "um einen Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Lumen Christi" handele. Pfarrer Simon fällt es sichtlich schwer, sich zu äußern. Er sagt aber auch: "Wir dürfen nicht lügen." In der verlesenen Meldung war nicht konkret auf die Pfarreiengemeinschaft eingegangen worden.

Diakon Thomas Seibert las nach dem Schlusssegen folgende Erklärung vor: "Der Generalvikar bittet aufgrund eines aktuellen Krisenfalls folgende Nachricht aus der Pressestelle des Ordinariats zu vermelden. Bischof Franz Jung hat einem Priester der Diözese Würzburg wegen Vorwürfen des sexuellen Fehlverhaltens gegenüber einer erwachsenen Person die Ausübung des priesterlichen Dienstes bis zur Klärung des Sachverhalts verboten. Die Vorwürfe wurden erstmals am 11. Februar 2022 von Dritten an die Diözese herangetragen. Anschließend fand ein Gespräch mit der betroffenen Person statt. Am 21. Februar 2022 zeigte die Diözese Würzburg die Vorwürfe bei der zuständigen Staatsanwaltschaft an. Diese hatte dann darum gebeten, den Beschuldigten und die Öffentlichkeit aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht zu informieren. Bischof Jung leitete am 24. Februar 2022 eine kirchenrechtliche Voruntersuchung ein."

Bis dahin handelt es sich um die Originalpressemeldung, die die Pressestelle des Bistums am 23. März um 19 Uhr auf ihrer Homepage veröffentlicht hat. Und weiter: "Angesichts der laufenden Ermittlungen können wir Ihnen keine zusätzlichen Informationen mitteilen. Wir alle sollten jetzt die Klärung des Sachverhalts abwarten und von einer Verbreitung von Spekulationen und Gerüchten absehen."

In dem Gottesdienst gab es einige Äußerungen von Pfarrer Simon, die man auch auf die schwierige Situation in der Pfarreiengemeinschaft anwenden konnte. Er mahnte, dass man gegenüber anderen auch bei Verfehlungen nicht ungnädig sein solle und wählte als Evangelium das Gleichnis vom verlorenen Sohn.

Die Orgel blieb stumm

Nachdem Diakon Seibert die Erklärung verlesen hatte, war es absolut still. Die Gläubigen verließen schweigend die Kirche. Die Orgel blieb stumm. Einige standen auf dem Vorplatz noch zusammen. "Es ist schade", war zu hören, "die Kirche zerstört sich selbst". Einige haben sich gewundert, dass im Pfarrhaus seit einigen Tagen alle Rollos unten seien. Auch für den neu gewählten Pfarrgemeinderat ist die Situation eine große Herausforderung. Das Gremium hat sich am Freitagabend getroffen. Vorsitzender Werner Schmitt will gegenüber der Redaktion keine Auskunft geben und verweist an die Pressestelle in Würzburg.

Die Formulierung der Pressestelle ist vage. Man weiß nicht, ob das mutmaßliche Opfer männlich oder weiblich ist und wann der mutmaßliche Übergriff stattgefunden hat. Es könnte sich auch um einen Fall handeln, der viele Jahre zurückliegt und erst jetzt gemeldet worden ist.

Die Pfarreiengemeinschaft Lumen Christi entlang der Mömling wurde 2010 gegründet. Zu ihr gehören Obernburg, Eisenbach und Mömlingen. Inzwischen gehört die Pfarreiengemeinschaft Lumen Christi mit Großwallstadt und Niedernberg zum neu gegründeten Pastoralen Raum Obernburg. Auf der Homepage der Pfarreiengemeinschaft gibt es keine Informationen zu dem Fall.

Die katholische Kirche wird seit Jahren immer wieder von Missbrauchsfällen erschüttert. Auch wegen des häufig nur zögerlichen Umgangs der Kirche mit solchen Fällen, gab es gerade zu Jahresbeginn eine regelrechte Flut von Kirchenaustritten. Auch in der Pfarreiengemeinschaft Lumen Christi: In Mömlingen (4903 Einwohner) sind von 1. Januar bis 2. Februar 2022 insgesamt 17 Personen aus der Kirche ausgetreten, 2021 waren es 68. In Obernburg und Eisenbach (8631 Einwohner) waren es von 1. bis 27. Januar 24 Austritte, im gesamten Vorjahr 118.

Renate Ries