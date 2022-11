Pfarrer Philipp Irmer aus Dux besucht erstmals Miltenberg

Ein Visionär aus Nordböhmen

Miltenberg 07.11.2022 - 14:46 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bis vor wenigen Jahren verhinderten Schutt und Taubenkot das Betreten des Inneren der Kirche in Dux, Miltenbergs tschechischer Partnerstadt.

Der Münsterländer ist seit 2013 für die Katholiken im nordböhmischen Dux (tschechisch Duchcov) zuständig. Jetzt will er die Partnerstadt Miltenberg kennenlernen, um sich mit seinem Kaplan Christopher Cantzen vorzustellen und von kirchlicher Seite her bekannt zu werden.

1968 in Lüdinghausen geboren und 1997 in Münster zum Priester geweiht, zog Philipp Irmer 2003 nach Tschechien, um zunächst in Krupka/Grauben als Deutsch- und Religionslehrer zu arbeiten. Nachdem er die tschechische Sprache erlernt hatte, ließ er sich von der Diözese Münster freistellen und übernahm die Pfarrstellen von Maria Ratschitz, Ossegg und Dux, alle in der Diözese Leitmeritz.

Dem Geistlichen war dabei bewusst: Tschechien ist Missionsland, eines der säkularsten Länder Europas. Ganz wenige Tschechen sind bekennende Christen. Nur zehn Prozent der Einwohner bezeichnen sich als Katholiken. Sonntags predigt Pfarrer Irmer nicht selten vor einer handverlesenen Gläubigenzahl. So war es für Pfarrer Irmer zuerst wichtig, Pfarrgemeinden aufzubauen, Menschen anzusprechen, um sie für die Sache des christlichen Glaubens zu gewinnen.

Desolater Zustand

Doch auch die Kirchenbauten mussten wieder instandgesetzt, vor dem Verfall gerettet werden. Die Wallfahrtskirche Maria Ratschitz und die Klosterkirche in Ossegg sind unter der Leitung von Pfarrer Irmer bereits saniert worden. Nun steht die Sanierung der vor genau 300 Jahren geweihten ehemaligen Duxer Dekanalkirche »Maria Verkündigung« an.

Das barocke Gotteshaus ist in einem beklagenswerten Zustand. Am 10. Mai 1945 fielen das Oberteil des linken Kirchenturms und die gesamte Inneneinrichtung einer Brandschatzung zum Opfer. Während der Turm 1968 zur 50-Jahr-Feier der Staatsgründung renoviert war, herrscht im Innenraum dieser einst so prachtvollen Kirche gähnende Leere. Die einzigen Bewohner waren jahrzehntelang die Tauben. Sie konnten wegen der fehlenden Fenster ungestört ein- und ausfliegen.

Pfarrer Irmer hat mit seinen Kirchenmitgliedern, mit der Unterstützung der Diözese und des Staates schon einige wichtige Erhaltungsmaßnahmen geleistet. So wurden das Dach weitestgehend generalsaniert, das Gebälk des Dachstuhles statisch gesichert, provisorisch die fehlenden oder zerstörten Fenster mit Netzen versehen, um die Tauben fernzuhalten. All das waren bisher nur bauerhaltende Maßnahmen. Die Kosten betrugen bis jetzt fünf Millionen Kronen, umgerechnet 200.000 Euro.

Ort der Versöhnung

In die altehrwürdige Kirche soll wieder Leben einkehren. Das ist der Wunsch der Duxer Kirchengemeinde. Für sie ist es wichtig, dass dieses Leben ein breites Spektrum der gegenwärtigen sozialen, kirchlichen und politischen Situation widerspiegelt. Und der Gemeinde ist es besonders wichtig, dass auch die Vergangenheit und die historische Bedeutung des Ortes Dux und das Leben der ehemaligen Bewohner einfließen und berücksichtigt werden. Die Kirche soll als europäisches Zentrum für Begegnung, Kommunikation und Aussöhnung eingerichtet und betrieben werden.

Auch soll die katholische Gemeinde einen würdigen Platz beziehen können, um Gottesdienste feiern zu können. Für die Gläubigen anderer Konfessionen soll ein Bereich der Kirche offen sein. Ferner soll ein Raum entstehen, in dem lebendige Ausstellungen den Besuchern einen Überblick und Eindruck der Stadt, der Gegend, des Landes und des Nachbarlandes inmitten eines geeinten Europas vermitteln. Ein grober finanzieller Rahmen ist für das Projekt auch schon abgesteckt. Dieser beläuft sich auf etwa 3,5 Millionen Euro. Selbst bei der Nutzung europäischer Fördermittel bleibt der Kirchengemeinde noch ein Eigenanteil von etwa zehn Prozent.

Allein der Wille Pfarrer Irmers, zusammen mit seiner Kirchengemeinde wieder Leben in die alten Mauern von »Maria Verkündigung« einziehen zu lassen, ist eine Vision, deren Realisierung noch vor wenigen Jahren unmöglich schien. Inzwischen hat sie sich zumindest schon ein kleines Stück bewahrheitet. Weitere Inspirationen können Pfarrer Irmer und sein Kaplan Christopher Cantzen kommende Woche im städtischen Museum sammeln, wo zwei Räume den früheren deutschen Bürgern von Dux, der Geschichte der Stadt und der Vertreibung gewidmet sind.

Bernhard Setzer

Hintergrund: Städtepartnerschaft Dux-Miltenberg Mit einem einstimmigen Beschluss des Miltenberger Stadtrates vom 13. Oktober 2005 wurde die Städtepartnerschaft Duchcov/Dux und Miltenberg errichtet. Gegenstand dieses Vertrages ist die Zusammenarbeit und die Partnerschaft auf den Gebieten Kultur, Schulwesen, Leiberziehung und Sport. Zahlreiche gegenseitige Besuche von Institutionen und Vereinen beider Städte haben diesen Partnerschaftsvertrag bisher mit Leben erfüllt, die Partnerschaft lebt. Schon vor genau 62 Jahren hatte Miltenbergs stellvertretender Bürgermeister Wilhelm Herrmann bei einem Festakt am 21. August 1960 die Patenschaftsurkunde an den damaligen Kreisbetreuer Adolf Ullrich überreicht. Dazu muss man wissen, dass viele Heimatvertriebene aus der Stadt und dem Landkreis Dux im Flüchtlingslager Miltenberg-Nord nach 1945 eine vorläufige Bleibe fanden. Durch die enge Bindung untereinander fanden immer mehr "Duxer" ihren Weg nach Miltenberg. Miltenberg wurde ihre "neue Heimat". Die Übernahme der Patenschaft durch die Stadt Miltenberg war ein verständlicher und logischer Schritt. Schon 1961 gründete sich der "Heimatkreis Dux e.V.", der binnen weniger Jahre fast 1000 Mitglieder zählte.