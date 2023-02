Pfarrer Markus Lang feiert Doppeljubiläum in Kleinwallstadt

"Was ha­ben wir für ein Glück, so ei­nen tol­len Pfar­rer in Klein­wall­stadt zu ha­ben und das schon seit über 17 Jah­ren. Da ha­ben wir schon ei­nen gu­ten Griff ge­macht, hof­f­ent­lich bleibt er noch lan­ge da." Bür­ger­meis­ter Tho­mas Köh­ler fass­te in die­sen bei­den Sät­zen beim Emp­fang zum 60. Ge­burts­tag und 30-jäh­ri­gen Pries­ter­ju­bi­läum von Mar­kus Lang am Sams­tag zu­sam­men, was vie­le Klein­wall­städ­ter für ih­ren Pfar­rer emp­fin­den.