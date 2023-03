Lutz Domröse neuer Standortpfarrer bei den Johannitern in Miltenberg

Pfar­rer Lutz Dom­rö­se ist als neu­er ehernamt­li­cher Stand­ortp­far­rer bei den Jo­hanni­tern in Mil­ten­berg ein­ge­führt wor­den. Wie der Jo­hanni­ter-Orts­ver­band Mil­ten­berg mit­teilt, trat Dom­rö­se da­mit die Nach­fol­ge von Pe­ter Neu­bert an, der die­ses Amt seit Ju­ni 2009 aus­üb­te. Nach mehr­ma­li­ger Ver­schie­bung we­gen Co­ro­na gab es nun den fei­er­li­chen Ein­füh­rungs-Got­tes­di­enst am Sonn­tag in der Jo­han­nis­kir­che.