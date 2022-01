Pfarrer-Kabarettisten Clajo Herrmann und Hans-Joachim Greifenstein nehmen in Elsenfeld Querdenker und Corona-Leugner ins Visier

»Um blöd zu sein, braucht man keinen Verstand«

Elsenfeld 10.01.2022 - 13:05 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ein seltenes und umso erfreulicheres Bild: 150 Besucher durften am Sonntag die "Lügen-Messe" im Bürgerzentrum unter strengen Coronaauflagen besuchen und die Veranstaltung der Kochsmühle war ausverkauft. Viel Stoff zum Nachdenken: Clajo Herrmann (links) und Hans-Joachim Greifenstein begeistern die 150 Zuhörer im Bürgerzentrum zwei Stunden lang.

Der Titel ist tatsächlich auch Programm: Die beiden Kabarettisten arbeiten sich nämlich mit einer schönen Mischung aus Unverständnis, aufkeimender Verzweiflung und trotzdem ein bisschen Hoffnung auf letztlich doch siegende Vernunft an Querdenkern und Coronaleugnern ab. Der Name der Pandemie wird allerdings nie genannt, sondern durch ein »Hm-hm-hm« ersetzt - ganz im Stil der Querdenker: Was man nicht sieht oder nicht sehen will, das ist auch nicht da. Greifenstein testet das schon mal auf der Bühne aus, indem er sich die Augen bei einem Monolog zuhält. Wer da an die berühmten drei Affen mit den Gesten für »nichts sehen, nichts hören, nichts sagen« denkt, merkt schnell: Nichts sagen kommt für die Pfarrer im Unruhestand nicht in Frage - im Gegenteil!

Gefährliche Lügenbeutel

Sie finden immer klare Worte und nehmen gerade in Sachen Verschwörungstheorien kein Blatt vor den Mund. Manchmal rutscht vor allem Clajo Herrmann vor lauter Ärger und Verzweiflung über die Dummheit der Menschen in einen Predigerton. Aber schnell merkt man, das ist gewollt und zeigt, dass es menschliches Verhalten gibt, dem man mit Vernunft und Rationalität nicht mehr beikommt - da hilft dann nur noch göttliche Hilfe. Wenn da nur nicht die ständigen Zweifel der Kabarettisten die Hoffnung auf göttliche Allmacht doch immer wieder relativieren würden, wie sie in ihrer exzellenten Programmankündigung selbst schreiben: »Glauben Sie uns. Wir sind Pfarrer. Falls es uns wirklich gibt.«

Aus langjähriger Erfahrung, vor allem aus Erlebnissen der letzten zwei Jahre, teilen sie als Realisten an der Grenze zum Pessimismus die Menschen in drei Gruppen ein: »Sprüchebeutel, Lügenbeutel und Dummbeutel«. Wo sie den ehemaligen US-Präsidenten mit seiner »Frisur, die physikalisch unmöglich ist«, einordnen würden, kann man sich ausmalen, wenn man weiß, dass für sie die Lügenbeutel die gefährlichsten sind. Seinen Namen nennen sie genauso wenig wie den der Pandemie. »Seit einigen Jahren will ich manche Menschen nicht mehr kennen«, fasst Herrmann das zusammen, was Querdenker und Coronaleugner in seinem Bekannten- und Freundeskreis an Zerstörungen angerichtet haben - kein Wunder, dass er deshalb droht: »Ich gehe erst raus, wenn jeder beleidigt ist!«

Vielleicht hilft bei diesem Thema, einem Hochfest menschlicher Dummheit, ja wirklich nur der das lateinische Sprichwort »sapere aude«, das Kant als »Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen« vor fast 250 Jahren zum Leitspruch der Aufklärung erhob? Aber das würde ja voraussetzen, dass Verstand vorhanden ist - und darauf lässt die »Lügen-Messe« nicht hoffen. Schließlich wissen Herrmann und Greifenstein: »Um blöd zu sein, braucht man keinen Verstand!« Ein schönes Bild für diese Geistesverfassung liefert Hermanns Onkel Manni, der unverdrossen versucht mit der quergehaltenen Gardinenstange durch die Haustür zu kommen.

Mitleid mit Politikern

Sich immer wieder daran erinnern, »wie gut es uns eigentlich doch geht«, Mitleid mit den Politikern, deren Aufgaben sie nicht übernehmen möchten, ein Loblied auf die Demokratie und Unverständnis für die, »die vor laufender Kamera plärren, sie wären in einer Diktatur« - das waren Stellen, bei denen kritischen Zuhörern fast Angst und Bange werden konnten, wie recht die beiden Kabarettisten haben. So ganz nebenbei erfährt man in »Lügen-Messe« noch, warum man Kopfsalat nicht die Bildzeitung einwickeln sollte, dass es Shampoo gibt, auf dem der Slogan »frei, gesund, glücklich« steht, und dass viele Querdenker überhaupt keine Angst vor einer Veränderung ihres Erbgutes durch die Impfstoffe haben müssten, selbst wenn das möglich wäre. Herrmanns sarkastischer Rat: »Nimms doch als Chance!«

Ihre Chance mit dem 14. Programm haben die Pfarrer-Kabarettisten glänzend genutzt. Kaum ein Wunsch blieb am Ende offen, vielleicht nur der, dass zum Auftritt der beiden am 13. März um 18 Uhr im Aschaffenburger Hofgarten auch Menschen kommen, die im Programm das Hauptthema bilden: Nicht um auf der Straße zu protestieren, sondern um im Saal zu hören, worum es eigentlich geht.