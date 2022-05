Pfarrer Jan Kölbel: Aus der Geschichte lernen

Miltenberger Pfarrei St. Jakobus feiert 500-jähriges Bestehen

Miltenberg 31.05.2022 - 11:56 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Pfarrei St. Jakobus blickt heuer auf ihr 500-jähriges Bestehen zurück. Dieses Kreuz, das in der Kirche St. Jakobus hängt, ist rund 500 Jahre alt. Vieles, was in der Kirche St Jakobus zu sehen ist, atmet Geschichte. Diese Kanzel zum Beispiel stammt aus der Renaissance. Diesen Festtagskelch von 1720, so Pfarrer Jan Kölbel, haben schon viele seiner Vorgänger genutzt. In dieser Kapelle in der Kirche St .Jakobus berühren sich die Epochen. Die hölzerne Marienfigur wurde etwa 1400 gefertigt, der Gnadenaltar entstammt dem Barock.

Ein Jubiläum ist in erster Linie Anlass, gemeinsam zu feiern. Dass St. Jakobus 1522 selbstständig wurde, soll laut Jan Kölbel heuer auch gebührend zelebriert werden. Zum Beispiel mit einem ökumenischen Gemeindefest am Wochenende, 23. und 24. Juli. »Ein Jubiläum ist aber auch ein guter Anlass für eine Standortbestimmung«, so der historisch versierte Seelsorger. Als junger Mann und Absolvent des Aschaffenburger Dessauer-Gymnasiums hatte er einst überlegt, Geschichte auf Lehramt zu studieren. Schließlich entschied er sich für ein Theologiestudium mit einem Schwerpunkt auf fränkischer Kirchengeschichte.

Sittliche Verfehlungen

Ein Jubiläum inspiriert nicht zuletzt dazu, aktuelle Probleme im Lichte der Geschichte zu betrachten. Dieser Tage hat die Kirche ein gerüttelt Maß an Problemen zu bewältigen. Probleme allerdings gab es in den vergangenen 500 Jahren eine Menge. Zur Reformation kam es ja bekanntlich aufgrund von Missständen. Bereits zu Luthers Zeiten gab es laut Kölbel sittliche Verfehlungen des Klerus: »Und Bischöfe, die ihr Amt sehr lax ausgeübt hatten.«

Einfach die Konfession zu wechseln, war jedoch trotz Reformation lange nicht möglich gewesen. Nach der Devise »Cuius regio, eius religio« bestimmten Landesherren die Religion ihrer Untertanen. Heute hat jeder Bürger die Freiheit, seine Religion zu wählen. Oder seine Konfession abzulegen. Was auch geschieht. Und zwar immer häufiger. »Ich habe vor kurzem erst wieder einige Briefe von Ausgetretenen erhalten«, erzählt Kölbel. Auch im Jubiläumsjahr wenden sich also Christen von der Kirche ab. Der Priester schreibt jeden Einzelnen an, um Gespräche zu den Austrittsgründen anzubieten. Was aber nur wenig wahrgenommen wird.

Suche nach Beistand und Trost

Nicht nur die Kirchenaustritte überschatten das Jubiläum. Sehr beunruhigt ist Jan Kölbel auch von den Nachrichten über den Ukraine-Krieg. Wird sich der Konflikt zuspitzen? Was bedeutet dies für die Menschen hier? In Krisenzeiten, zeigt die Geschichte, rücken die Menschen näher zusammen. Und sie suchen weit mehr als sonst geistigen Beistand und Trost. Noch sind die Auswirkungen des Konflikts im Landkreis nicht allzu stark spürbar. Und doch bemerkt Jan Kölbel im Jubiläumsjahr seiner Pfarrei eine gewisse Hinwendung zur Kirche. So beteiligten sich unlängst viele Menschen am ökumenischen Friedensgebet auf dem Marktplatz.

Kriege und Seuchen

Historisch gesehen sind Kriege nichts Ungewöhnliches. 1522, als die bis dahin zu Bürgstadt gehörende Pfarrei in Miltenberg eigenständig wurde und mit Johannes Drach einen ersten Priester bekam, belagerten die türkischen Osmanen Rhodos. 100 Jahre später tobte der brutale Dreißigjährige Krieg. Miltenberg soll zwischen 1618 und 1648 rund zwei Drittel seiner Einwohner verloren haben. 1720, in dem Jahr, aus dem ein Festtagskelch stammt, den Jan Kölbel sehr schätzt, weil er sich durch dieses Gefäß mit seinen 52 Vorgängern im Amt verbunden fühlt, war der Große Nordische Krieg im Gange.

Auch Seuchenausbrüche ziehen sich durch die Geschichte. Im 17. Jahrhundert war Miltenberg schwer von der Pest betroffen. Ein Kirchenfenster von St. Jakobus erinnert daran, dass sich die Bürger von Miltenberg 1631 eine jährliche Wallfahrt nach Dettelbach als Pestgelübde vornahmen. »1866 starben schließlich viele Menschen an Cholera«, weiß Kölbel. Seine Vorgänger im Priesteramt hätten sich in diesen schlimmen Zeiten bewundernswert verhalten. »Die damaligen Pfarrer wie auch die Franziskaner hier in Miltenberg gingen unerschrocken zu den kranken Menschen«, weiß der Seelsorger aus historischen Quellen.

Es gab jedoch nicht nur bewundernswerte Kollegen. Vor etwa 40 Jahren war einer von Jan Kölbels Vorgängern in einen Missbrauchsskandal verwickelt: »Er ist mittlerweile verurteilt.« Mehrmals sei dieser Priester zwischen verschiedenen Bistümern versetzt worden. Das sei in früheren Jahrzehnten ganz typisch gewesen: »Es lief viel falsch, man hat nicht sofort konsequent gehandelt, sondern oft versucht, die Sache zu vertuschen.« Nun wurde vor wenigen Wochen bekannt, dass ein weiterer Priester aus dem Landkreis wegen sexuellen Fehlverhaltens suspendiert wurde: »Ich weiß allerdings nur das, was in der Presse steht, persönlich hatte ich mit dem Kollegen nichts zu tun.«

Wird endlich mal Schluss sein mit den Skandalen? Das fragen sich Gläubige, sowie sie überhaupt noch in der Kirche geblieben sind. Und das fragen sich natürlich auch Priester. Vor allem sie, die überzeugte Christen sind und aus einer sicher oft nicht einfachen Entscheidung heraus ihren sehr speziellen Beruf gewählt haben, sind durch das, was sich in der Kirche vollzieht, oft sehr frustriert. Und stark belastet.

»Manchmal bin ich einfach nur fassungslos«, sagt auch Jan Kölbel. Er frage sich auch oft, »ob das denn noch meine Kirche ist«. Mut macht dem Seelsorger zu sehen, dass es dennoch viele Christinnen und Christen gibt, die sich in Miltenberg kirchlich einbringen. Rund 7.000 Seelen gehören der Jubiläumspfarrei an. Fast jedes zehnte Mitglied engagiert sich tatkräftig für das Gemeindeleben. Pat Christ

Pat Christ

Hintergrund: 500 Jahre Pfarrei St. Jakobus Die Kirche St. Jakobus in Miltenberg ist im Kern gotisch. Um 1500 taten hier sogenannte Altaristen Dienst. Zu ihren Aufgabe gehörten Gottesdienstfeiern und Chorgebete. Ein »Plebanus« war verantwortlich für die Seelsorge. Die Oberhoheit hatte die Mutterpfarrei in Bürgstadt. Erst 1522 erhielt Miltenberg mit Johannes Drach einen eigenen Priester. Das Pfarreijubiläum wird am Sonntag, 18. September, um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst begangen. Bei einer kirchenmusikalischen Festwoche vom 25. September bis 1. Oktober wird eine klangvolle Zeitreise von der Renaissance bis zur Gegenwart geboten. ()