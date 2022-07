Pfarrer i. R. Anton Wegstein gestorben

Seelsorger und Ehrenbürger in Erlenbach

Erlenbach a.Main 05.07.2022 - 10:58 Uhr < 1 Min.

Pfarrer i.R. Anton Wegstein ist gestorben

Anton Wegstein wurde laut POW-Notiz 1936 in Michelbach geboren und von Bischof Josef Stangl am 13. März 1960 in Würzburg zum Priester geweiht. Danach war Wegstein Kaplan in Kleinwallstadt, Bad Kissingen und Randersacker, wo er 1963 Pfarrverweser wurde. 1964 wechselte er als Domkaplan nach Würzburg und wurde zusätzlich Stadtjugendseelsorger. Ab 1965 war er Ordinariatssekretär in Würzburg, ab 1967 Domvikar.

40 Jahre am Untermain aktiv

1970 trat Anton Wegstein sein Amt als Pfarrer in Erlenbach am Main an, wo er fast 40 Jahre wirkte. Von 1975 bis 2008 war er auch Prokurator im Dekanat Obernburg. 1998 übernahm er zusätzlich die Pfarrei Mechenhard mit Filiale Streit. Seelsorglich wirkte er außerdem im Kreiskrankenhaus und im Altersheim in Erlenbach. 1995 verlieh ihm die Stadt die Bürgermedaille, 2008 wurde er zum Ehrenbürger ernannt.

2008 ging Wegstein in den dauernden Ruhestand, den er in Mömbris verbrachte. Dort hatte er bis Ende 2018 einen Seelsorgeauftrag für die Pfarreiengemeinschaft Mittlerer Kahlgrund. Seine Liebe galt der Musik und der sakralen Kunst sowie großen Pilgerreisen.

Ort und Termin für die Beisetzung werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

POW

Hintergrund Anton Wegstein.