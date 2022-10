Petra Frey liest in Kirchzell aus ihrem neuen Buch »Lizenz zum Händchenhalten«

Wertvolle Ratschläge für die Begleitung Todkranker

Kirchzell 17.10.2022 - 12:44 Uhr 2 Min.

Tiefgründig, respektvoll und heiter setzt sich die Schauspielerin und Autorin Petra Frey mit dem Thema Hospizarbeit auseinander.

Als Schauspielerin arbeitet Petra Frey unter ihrem Künstlernamen Petra Auer. Sie ist in Bühnenstücken zu sehen oder im Fernsehen, etwa bei den Rosenheim-Cops. Dass sie sich als Hospizbegleiterin engagiert und auf diesem Hintergrund nun ein zweites Buch geschrieben hat, blieb dem Miltenberger Hospizverein natürlich nicht verborgen. Vorsitzender Alois Sauer meinte dazu: »Sie macht das ein bisschen ernst, aber vor allem sehr humorvoll. Ich finde, das ist eine ganz schöne Mischung, um von verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema Tod und Sterben zu blicken.«

»Jammerschade«

Die Autorin eröffnete ihre Lesung mit den Worten: »Ganz ehrlich, es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass es mich irgendwann nicht mehr gibt. Meine Fantasie reicht dafür nicht aus. Jammerschade, doch ich werde meinen Tod nicht vermeiden können. Und das Ganze ohne brauchbare Informationen in der Tasche zu haben, was da auf mich zukommt. Dummerweise interessiert das den Kapuzenmann nicht die Bohne. Seit ich Sterbende auf ihrer letzten Reise begleite, ist der Tod so etwas wie ein Kumpel von mir geworden. Er demonstriert mir, wie es am Ende aussehen könnte, und zeigt sich mir von seinen vielfältigsten Seiten. Wenn ich genauer hinsehe, dann lüftet er so manches Mal ein kleines Geheimnis und offenbart mir, wie wertvoll und einzigartig das Leben sein kann.«

»Ich hatte persönliche Erlebnisse dadurch, dass meine Eltern verstorben sind«, erzählt Petra Frey, wie sie auf die Idee kam, sich zur Hospizbegleiterin ausbilden zu lassen. Ihr Vater starb vor mehr als 20 Jahren in einer Klinik. »Wir konnten uns nicht mehr ordentlich verabschieden. Das war eine schockierende Erfahrung.« Bei ihrer Mutter war es wenige Jahre später ein anderer Ablauf, denn sie starb in einem Hospiz. Die ganze Familie durfte sie sehen und sich »sehr würdevoll und liebevoll verabschieden - wenn es denn schon sein muss, dann bitte so«, meinte Petra Frey. Die dortigen Hospizbegleiterinnen beeindruckten sie und so beschloss Frey, sich ebenfalls ausbilden zu lassen. Sie wollte »etwas zurückgeben«. Seit zehn Jahren ist sie nun aktiv und bis heute empfindet sie diese Tätigkeit als »sehr wertvoll«. Im Einsatz ist sie ambulant für den Hospizverein Ottobrunn und als Koordinatorin in der München Klinik Harlaching.

In ihrem zweiten Buch »Lizenz zum Händchen halten« gibt Frey wertvolle Ratschläge für die Begleitung Schwerstkranker. Aber auch private Momentaufnahmen und selbst erlebte berührende Geschichten mit viel Herz, Esprit und einer ordentlichen Portion Lebensfreude, brachten den Zuhörern das Thema Tod in einer Art und Weise näher, die Begeisterung auslösten. Sie berichtete zum Beispiel von einer redseligen Dame, die viel mehr über die Zukunft der Autorin wusste, als sie selbst geahnt hatte. Oder über die herausfordernde Begegnung mit einem störrischen Hund und dessen ungewöhnlichem Frauchen. Auch die Frage »Gibt es tatsächlich eine Telefonzelle, um mit verstorbenen Menschen Kontakt aufzunehmen?« wurden in der Lesung sehr einfühlsam und bewegend angesprochen. Musikalisch begleitet wurde die Lesung von Manuel Ehlich auf der Marimba.

Werner Rodenfels