»Peters Platz« in Obernburg feierlich eröffnet

Der neu ge­stal­te­te Platz in der Obern­bur­ger Lin­den­stra­ße, wo ehe­mals das An­we­sen Le­bert stand, wur­de am Sonn­tag mit kirch­li­chem Se­gen, sch­mis­si­ger Blas­mu­sik durch den Mu­sik­ve­r­ein Obern­burg und im Bei­sein von mehr als 100 Bür­gern of­fi­zi­ell er­öff­net. Die Na­mens­fin­dung ist an­ge­lehnt an den mitt­ler­wei­le ver­s­tor­be­nen Pe­ter Le­bert, ei­nem Obern­bur­ger Ori­gi­nal. »Pe­ters Platz« heißt das ge­fäl­li­ge Areal mit Bus­hal­te­s­tel­le und Ru­he­bän­k­en.