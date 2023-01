Peter Schäfer und Johannes Würmseer spenden in St. Peter und Paul Zuversicht

Konzert: Neujahrsbegrüßung mit Orgel und Trompete

Erlenbach a.Main 03.01.2023 - 07:00 Uhr 2 Min.

Fast wie ein Scherenschnitt im diffusen Licht der St.Peter und Paul-Kirche: Organist Peter Schäfer und sein junger Helfer beim Umblättern und Johannes Würmseer mit dem Flügelhorn. Foto: Heinz Linduschka

Kein Zweifel: Das gelang den beiden Musikern in der knappen Stunde, in der sie mit zehn Kompositionen spielerisch leicht und höchst anregend die Zuhörer auf eine Reise durch 300 Jahre Musikgeschichte mitnahmen - alles unter dem nicht formulierten, aber vorgelebten Motto: "Mit Schwung, Lebensfreude und Brillanz in das neue Jahr!" Dafür sorgte schon der Rahmen des Programms, in dem Schäfer und Würmseer mit den fünf Sätzen der Suite von Händels "Wassermusik" in strahlendem, sieghaftem D-Dur ein Zeichen setzten und in dieser Tonart auch mit dem "Allegro non troppo" von Lemmens "Fanfare" einen optimistischen Schluss zelebrierten.

Perfektes Zusammenspiel

Das Geheimnis für den überzeugenden Klang in der Kirche war zum einen das bruchlose, perfekte Zusammenspiel der beiden Musiker, zum anderen die Albiez-Orgel von 1984, das letzte Werk aus der Hand des Lindauer Orgelbauers Winfried Albiez. Wenn ein Könner und intimer Kenner des Instruments wie Peter Schäfer sein virtuoses Spiel auf den Tasten und an den Registerzügen vorführt, bleibt nur bewunderndes Staunen und Genießen. Das galt für alle seine Soloauftritte, für die stille Zuversicht in Bachs "In dulci jubile", für das charakterisierende Ausgestalten der drei Sätze in Bachs Bearbeitung eines G-Dur Concerto von Vivaldi und für den mitreißenden Schwung bei der Interpretation eines Concerto des Guiseppe Torelli vom Ende des 17. Jahrhunderts - wieder in D-Dur.

Auch "gehobene Unterhaltungsmusik" hinterließ beim Konzert tiefen Eindruck: Die Orgel beamte Leichtigkeit, Lebensfreude und gute Laune mit Leroy Andersons "Schlittenfahrt" ins Kirchenschiff, das gleich ein paar Grad wärmer und auch heller wirkte. Innovativ klangen Schäfers souveräne und frei gestaltete Improvisationen, das temperamentvoll-sieghafte "Lobpreiset all zu dieser Zeit", das bedächtig-ausdrucksstarke "Ich steh an einer Krippe her". Mit seiner Improvisation des "Jesus Christ" gab es eine Hommage an den ehemaligen Papst Benedikt XVI., die Erinnerung an seinen Auftritt beim Weltjugendtag in Köln 2005, sicher eines der Ereignisse, das von seinem Pontifikat mit die positivsten bleibenden Erinnerungen auslöst.

Instrumente im Dialog

Vor der Zugabe nach dem minutenlangen Beifall in St. Peter und Paul brillierten noch einmal Schäfer und Würmseer mit ihrem Zusammenspiel, als sie mit Orgel und dem volltönenden Flügelhorn die "Vokalise" des russischen Komponisten Kirill A. Molchanow in einem wunderschönen Dialog zelebrierten. Zugleich erwuchs daraus eine Erkenntnis, die über das Konzert hinausreicht: Schade, dass man die Form der "Vokalise" so selten hört, dieses Lied, das ohne Text auf die Kraft der Stimme setzt, die von einem ausdrucksstarken Instrument absolut überzeugend "ersetzt" werden kann. Und die Gewissheit, dass es kurzsichtig, ja falsch wäre, wegen Putins Angriffskrieg Kultur aus Russland in Geiselhaft zu nehmen.

Die Vorzüge einer Vokalise kennt man beispielsweise von Kompositionen für Cello des Sergej Rachmaninow, seit Sonntag aber auch aus der Feder des ehemaligen Bolschoj-Direktors. Würmseers Flügelhorn füllte das große Kirchenschiff mit seinem warmen, vollen Ton und erwies die Albiez-Orgel als Begleitinstrument von hoher Qualität.

Am Ende waren sich alle Besucher einig: Wenn 2023 so oder wenigstens annähernd so gut werde wie das Neujahrskonzert, könne man sich auf das neue Jahr wirklich freuen.

