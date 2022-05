Personalmangel, viele Abbrecher, mieser Ruf: Wie konnte es mit der Pflege nur so weit kommen?

Serienstart: Zukunft der Pflege - Pflege der Zukunft

Miltenberg 14.05.2022 - 00:01 Uhr 8 Min.

Eine Pflegekraft geht in einem Pflegeheim mit einer älteren Dame über einen Korridor.

Oder auch Kamillus de Lellis, Patron der Kranken, Krankenpfleger und Krankenhäuser sowie der Sterbenden. Kamillus kam vom Wunden schlagen zum Wunden pflegen. 1550 in den italienischen Abruzzen geboren, nahm er als Soldat an den Türkenkriegen teil, wurde dann Krankenwärter, später Spitalmeister im Jakobusspital zu Rom und gründete eine religiöse Gemeinschaft für Krankenpflege.

Den mittelalterlichen Heiligen steht eine aktuelle, gesellschaftliche Entwicklung gegenüber, die dazu geführt hat, dass »Pflege« fast nur noch gekoppelt mit so unheilvollen Begriffen wie »Krise«, »Mangel« oder »Problem« genannt wird. Die Situation in der Kranken- und Altenpflege steht seit Jahrzehnten in der Kritik. Zu wenige Pflegekräfte, immer schlechtere Arbeitsbedingungen, hohe Abbruchquoten in der Ausbildung neuer Pflegender. Die Liste der Kritikpunkte ist lang.

Überfordert und überlastet

Mit dem Beginn der Corona-Pandemie hat sich die Situation zugespitzt: Tausende Pflegekräfte haben in den vergangenen beiden Jahre wegen Überforderung und Überlastung ihrem Beruf den Rücken gekehrt. Eine Umfrage des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe (DBfK) von Anfang des Jahres 2021 hat hat ergeben, dass wegen der Bedingungen auf den Stationen fast 70 Prozent der Pflegekräfte den Arbeitgeber wechseln wollen und ein Drittel erwägt, aus dem Beruf auszusteigen.

Während die Politik unter diesem Druck die Zukunft der Pflege diskutiert, soll hier der Scheinwerfer ins Dunkel der Vergangenheit gerichtet werden. Haben Pflegekrise und Pflegemisere etwas mit der Pflegegeschichte und ihrer Entwicklung zu tun? Zweifellos.

Technisierung der Krankenversorgung

Wobei der Blick viel weiter zurückgehen muss als ins christliche Mittelalter und auch noch der komplexen Frage der Abgrenzung von Pflege und Medizin nachzugehen ist. Oder besser der Frage, wie und warum mit wachsendem medizinischen Wissen und mit zunehmender Technisierung der Krankenversorgung fast völlig aus dem Blick geraten konnte, das Pflege Teil der Heilung ist.

In der menschlichen Vor- und Frühgeschichte gab es die Unterscheidung zwischen Medizin und Pflege nicht. Forschungsergebnisse aus Anthropologie und der Paläopathologie lassen darauf schließen, dass Kranke bereits in frühmenschlichen Gruppen versorgt wurden. Das war Teil des sozialen Gefüges und sicherte den Zusammenhalt und Fortbestand der Gruppe.

Zukunft der Pflege? Roboter Pepper ist in der Tagespflege der Caritas Sozialstation Erlenbach bereits im Einsatz.

Fossile Funde belegen Pflege

Verschiedene fossile Funde aus der Altsteinzeit belegen die erfolgreiche Behandlung beispielsweise von Knochenbrüchen. Ohne fremde Hilfe, so die Erkenntnis, hätten die Opfer ihre Verletzungen nicht überleben können. Die Forscher gehen davon aus, dass die Betreuung der Kranken, ebenso wie der Kinder und Alten, in der Verantwortung der Frauen lag. Dass sich aus Betreuung und Pflege auch Versuche der Behandlung mit Kräutern, Heiltränken oder Verbänden entwickelten, lässt vermuten, dass die ersten Heiler und Schamanen nicht zwangsläufig Männer waren. Schon gar nicht im ersten spezialisierten, medizinischen Beruf der Menschheitsgeschichte: Paläontologen gehen davon aus, dass in der Jungsteinzeit bei Übergang von Jäger- und-Sammler- zu Hirten- und Bauern-Gesellschaften die ersten Hebammen als Geburtshelferinnen tätig wurden.

Auch ein paar tausend Jahre nach dem Neolithikum - im antiken Griechenland - waren Pflege und Medizin noch eins. Dafür aber schon fest in männlicher Hand. Im Corpus Hippocratikum, einer Schriftensammlung mit medizinischen Texten aus dem sechsten bis zweiten vorchristlichen Jahrhundert, wird die Übertragung von Pflegemaßnahmen an Laien abgelehnt. Die lag vielmehr in den Händen von Schülern, die sich in der Ausbildung zum Arzt befanden. Heute rein pflegerische Tätigkeiten wie die Eingabe von Essen, das Verabreichen von Medikamenten und vor allem die Krankenbeobachtung wurden als zentraler Teil der Behandlung angesehen. Fortgeschrittene Schüler wurden zu »Krankenaufsehern« ernannt - der nächste Schritt auf den Stufen zum fertig ausgebildeten Arzt. Als Teil der Ausbildung war die Pflege eine rein männliche Angelegenheit.

Viele dunkle Jahrhunderte und einige zivilisatorische Rückschritte später beginnt im mittelalterlichen Deutschland erneut eine Institutionalisierung und Professionalisierung von Pflege und Medizin. Allerdings getrennt voneinander: Medizin wird an den Universitäten gelehrt, während die Pflege, geprägt vom christlichen Ideal der tätigen Nächstenliebe, in den Klöstern gepflegt und weiterentwickelt wird.

Wegweisend ist dabei der wohl bekannteste Ordensmann des Mittelalters: der Heilige Benedikt von Nursia (480 bis 543), der Gründer des Benediktinerordens. Seine Regeln für ein gottgeweihtes Leben nennen als Werkzeuge der guten Werke unter anderem »Arme erquicken, Nackte bekleiden, Kranke Besuchen, Tote begraben ?«

Besonders widmet sich Benedikt der Pflege und Behandlung der Erkrankten und stellt die Sorge für sie »vor und über alle anderen Pflichten«. In den folgenden Jahrhunderten werden die benediktinischen Regeln Basis für weitere Ordensgründungen und in der Folge die Klöster zu Anlaufstationen. Jeder reisende Kaufmann, Adelige oder auch Pilger konnte an die Klostertür klopfen und erhielt Unterkunft und Verpflegung, im Falle einer Erkrankung auch pflegerischen und medizinischen Beistand.

Mittelalterliches Spital: Der um 1500 entstanden Holzschnitt zeigt einen Arzt (links) bei einem der Patienten, rechts erteilt ein Priester einem Kranken die Sterbesakramente und vorne nähen zwei Nonnen einen Verstorbenen ins Leichentuch.

Kloster und Hospital

Diese Aufgabe der Orden und Klöster wurde immer wichtiger, schon im neunten Jahrhundert gab es eine Bauvorschrift, dass jedes Kloster über einen gesonderten »Krankenpflegeraum«, ein Infirmarium, abgeleitet vom lateinischen Wort infirmus für krank oder schwach, haben solle (siehe Hintergrund: Bauplan Kloster St. Gallen). So wurden viele Klöster zugleich Hospitäler.

Die waren mehr als unsere heutigen Krankenhäuser: Die klösterlichen Hospitäler des Mittelalters nahmen Altersschwache, Gebrechliche und Kranke auf, außerdem beherbergten und verpflegten sie Obdachlose und arme Reisende.

Geprägt von dieser christlichen Tradition blieben in Europa Pflege und Krankenversorgung über Jahrhunderte weitgehend in der Hand der Klöster und Orden. Erst im 18. und 19. Jahrhundert begann eine Professionalisierung, die auch aus einem ersten Pflegemangel herrührte. Das geistliche Personal konnte den Bedarf nicht decken. Aus den Hospitälern, die allen Hilfesuchenden offenstanden, entwickelten sich Krankenhäuser, in denen es rein um medizinische Behandlung ging.

Die erste nicht kirchliche Krankenpflegeschule gründete 1860 die britische Krankenschwester Florence Nightingale; in Deutschland blieb die Pflegeausbildung noch gut vier Jahrzehnte länger in den Händen der katholischen Orden. Erst 1903 gründete die deutsche Krankenschwester Agnes Karll die »Berufsorganisation der Krankenpflegerinnen Deutschlands sowie der Säuglings- und Wohlfahrtspflegerinnen«.

Eigentliche Pflege entwertet

Diese Professionalisierung war aber auch der Beginn einer Entwicklung, in der die medizinisch-technischen Aspekte gegenüber den pflegerischen immer mehr überhand nahmen. In den vergangenen 20 Jahren verstärkte sich dies so sehr, dass beides für viele Pflegende kaum mehr in Einklang zu bringen ist. Patienten zu füttern, sie zu betten oder mit ihnen über ihre Ängste im Zusammenhang mit ihrer Krankheit zu sprechen, sind in ihrer Bedeutung entwertet.

Das hat ein ganzes Bündel von Ursachen. Eine gewichtige ist, dass Ärzte den Lehrbetrieb der Pflegeausbildung dominieren. Eine weitere ist, dass Tätigkeiten die der Medizin sehr nahe sind, zum Beispiel in Intensivmedizin, Endoskopie oder Anästhesie, das höchste Berufsprestige und die beste Bezahlung genießen, während die eigentliche Pflege als »Bettpfannen leeren« oder »Töpfe schieben« abgetan wird.

Ein Forum der Uni Magdeburg erbrachte schon 2013 den Befund, dass bei Krankenschwestern der Anteil der Pflegetätigkeit an der Gesamtarbeitszeit immer mehr abnimmt und immer mehr durch Hilfstätigkeiten für den Arzt ersetzt wird. Wenn heute davon gesprochen wird, dass Pflegekräfte mehr Verantwortung in der Patientenbetreuung übernehmen sollen, wird das in der Praxis häufig so verstanden, dass dass sie mehr ärztliche Tätigkeiten übernehmen sollen. Beispielsweise Blutentnahme, das Legen von Dauerkathetern und so weiter. Eine Fehlentwicklung finden inzwischen selbst Mediziner wie der angehende Charité-Arzt Lukas Hinkelmann. »Die Pflege ist eine eigenständige Disziplin und kein 'halber' Arztberuf«, zitiert ihn das Internetforum »Medizin von Morgen«.

Zu Bewältigung der »Pflegekrise« so lautete schon vor zehn Jahren das Fazit des Diskussionsforums der Uni Magdeburg, braucht der Beruf eine autonome Perspektive, die die idealistische Leitmotivation des »dienenden Helfens« - und zwar sowohl dem Patienten als auch dem Arzt - hinter sich lässt. Dass Pflege durchaus einen eigenständigen Beitrag zur Heilung leistet, zeigt ein einfaches Beispiel. Für einen jungen Mann, der sich sein gebrochenes Bein im Krankenhaus nageln lässt, steht die medizinische Behandlung, die »Reparatur« im Vordergrund.

Bruch und Gebrechlichkeit

Für einen alten Menschen ist der Beinbruch unter Umständen das kleinere und seine Gebrechlichkeit das wesentliche Gesundheitsproblem. Die jedoch kann durch die Beinoperation nicht geheilt werden. Die Pflege muss helfen, dass der alte Mensch auf die Beine kommt. Für den jungen Patienten ist der Aspekt der Pflege nicht entscheidend, für den alten Patienten ist die Behandlung der Gebrechlichkeit wichtiger als die des Bruchs. Ohne die folgt der nächste Sturz schnell.

Pflegeberufe im Überblick: vielfältig und systemrelevant

Auch häusliche Krankenpflege braucht Ausbildung: Archivbild mit Teilnehmern eines Kurses bei der Rotkreuz-Kolonne Mömlingen.

In allen Phasen des Lebens - von der Geburt bis hin zum Sterbebett - spielt die Pflege von Menschen eine zentrale Rolle. Wer sich für einen Pflegeberuf entscheidet, kümmert sich um die Versorgung und Betreuung kranker, behinderter, alter oder sterbender Menschen. Berufe in der Pflege gehören zu den Medizinberufen. Die Ausbildung öffnet den Zugang zu Arbeitsfeldern in:

Krankenhäusern und Fachkliniken

Altenpflege- und Seniorenheimen

Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen

Kindertagesstätten und Kinderheimen

Ambulanten Diensten

Gesundheitszentren

Die Ausbildung in der Pflege, unabhängig von der Wahl eines der oben genannten Bereiche, dauert in der Regel drei Jahre. Sie besteht aus theoretischem und praktischen Unterricht an einer Pflegeschule und aus einer praktischen Ausbildung beim sogenannten Träger oder Ausbildungsbetrieb zum Beispiel einem Krankenhaus, Altenheim oder ambulanten Pflegedienst. Theorie und Praxis wechseln sich ab. Durch das Pflegeberufsreformgesetz müssen sich Interessierte nicht mehr gleich zu Beginn der Ausbildung für einen der Pflegebereiche - also beispielsweise Kinderkrankenpflege oder Altenpflege entscheiden.

KRANKENPFLEGE

Pfleger in Gesundheit und Krankenpflege unterstützen Ärzte bei Operationen und Behandlungen. Sie kümmern sich um die Versorgung kranker oder pflegebedürftiger Patienten. Auch das Verabreichen von Medikamenten sowie das Legen von Infusionen zählen unter anderem zu ihren Aufgaben. Als Krankenpflegehelfer betreuen sie kranke und pflegebedürftige Menschen. Sie sind für die Mithilfe bei der Versorgung und Pflege von Patienten verantwortlich, helfen beispielsweise bei der Nahrungsaufnahme, beim Betten von Patienten um oder kontrollieren ihren Blutdruck.

KINDERKRANKENPFLEGE

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger beschäftigen sich mit der Kinderkrankenpflege. Die Aufgabe liegt in der Betreuung kranker oder pflegebedürftiger Kinder aller Altersgruppen. Die Arbeitsfelder liegen hier vor allem in Kinderkliniken, Kinderarztpraxen oder der ambulanten Kinderkrankenpflege. Als sozialpädagogische Assistenten beziehungsweise als Kinderpfleger betreuen und pflegen sie elternergänzend oder elternersetzend Säuglinge, Kleinkinder bis hin zu Jugendlichen. Arbeitsfelder können Ganztagsschulen, Privathaushalte, Kinderkrankenhäuser oder Kinderheime sein.

ALTENPFLEGE

In der Altenpflege werden alte Menschen ambulant zu Hause und in stationären Pflegeinrichtungen versorgt und betreut. Altenpfleger helfen Senioren, die alleine nicht mehr zurechtkommen, das alltägliche Leben zu meistern. Altenpflegehelfer unterstützen die Altenpfleger bei ihren täglichen Arbeitsabläufen, beispielsweise bei den Mahlzeiten, bei der Körperpflege oder sie begleiten die Senioren bei Ausflügen. Darüber hinaus sind an der Altenpflege auch weitere Berufsgruppen beteiligt: Die Fachkraft für Pflegeassistenz zum Beispiel versorgt und unterstützt pflegebedürftige Menschen in allen Bereichen ihres Lebens: vom Waschen, Anziehen und Essen bis hin zum Einkauf von Lebensmitteln und mehr. Auch die Unterstützung der körperlichen und geistigen Fitness gehören dazu.

HEILERZIEHUNGSPFLEGE

Heilerziehungspflegehelfer unterstützen Menschen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen dabei, ihr Leben im Alltag möglichst selbstständig zu bewältigen und leisten ihnen pflegerischen und pädagogischen Beistand. Unter anderem planen sie die behindertengerechte Freizeitgestaltung und unterstützen bei der schulischen und beruflichen Integration. Der Heilerziehungspfleger hat eher assistierende Aufgaben bei der Nahrungsaufnahme, An- und Auskleide, Körperhygiene und Medikamentenversorgung.Durch die neue generalistische Pflegeausbildung seit 2020 endet die dreijährige Ausbildung in der Pflege jetzt mit dem Abschluss zum Pflegefachmann beziehungsweise zur Pflegefachfrau. Die reformierte Ausbildung eröffnet zusätzliche Qualifizierungs- und Karrierewege, sei es für den Beruf oder ein Pflegestudium. Zudem bietet die Ausbildung noch weitere Vorteile: sie berechtigt die Absolventen, Menschen aller Altersstufen und Versorgungsbereiche - also sowohl der Alten- als auch der Krankenpflege - zu pflegen. Der Berufsschulabschluss gilt auch in anderen Mitgliedsstaaten der EU. Während der Ausbildung erhält der Pflegeschüler eine Ausbildungsvergütung, die Lehr- und Lernmittel werden finanziert und es ist kein Schulgeld zu bezahlen.

FAZIT

Berufe in der Gesundheit und Krankenpflege haben enormes Wachstumspotenzial. Die Aussichten auf einen Job und Weiterbildungsmöglichkeiten sind entsprechend groß. Pflegeberufe, das hat man in der Corona-Pandemie erkannt, sind systemrelevant.

In den Händen von Kirche, Kommune, Konzernen: Historie des Miltenberger Krankenhauses

14. Jahrhundert: Pfründnerheim 14. Jahrhundert: Nutzung als Pfründnerheim (Alten- und Seniorenheim); Aufnahme von Fremden, Pilgern und alleinstehenden Kranken Etwa 1650: Mahlzeit und Schlafstätte Um 1650 Verpflichtung des Spitals, Armen und Durchreisenden eine Mahlzeit und eine Schlafstätte zur Verfügung zu stellen 1866: Cholera-Epidemie 1866: Überlastung des Spitals durch Cholera-Epidemie; Ausweichen auf das Schulgebäude an der Pfarrkirche Etwa 19. Jahrhundert: Spital baufällig 19. Jahrhundert: Spital baufällig; Stadt fehlt das Geld für Neubau, notdürftige Reparaturen 1966: Krankenhaus gehört Landkreis 1966: Krankenhaus wird an Landkreis übergeben; Stadt Miltenberg mit Investitionen und Verwaltung überfordert 2005: Landkreis verkauft Krankenhäuser 2005: Landkreis Miltenberg verkauft Kreiskrankenhäuser an Gesundheitskonzern Rhön-Klinikum 2013: Verkauf an Helios 2013: Rhön-Klinikum AG verkauft Kliniken in Miltenberg und Erlenbach an Helios (Fresenius-Konzern)

GEORG KÜMMEL

Hintergrund: Bauplan eines klösterlichen Hospitals In der karolinischen Zeit (742 bis 814) setzte sich die Vereinigung von Kloster und Hospital durch. Ein Beispiel hierfür ist die Zeichnung eines Klosterplanes von St. Gallen um 820, der allerdings in dieser Form nicht erbaut wurde. Darauf bilden sich drei grundsätzliche pflegerische Bauelemente ab. Zum Einen das Hospitale pauperum im Pfortenbereich. Es sollte der Aufnahme von Kranken, Pilgern und Armen dienen. Zum Zweiten die Domus hospitus in der Nähe des Abthauses. Es sollte der Beherbergung und Pflege im Krankheitsfall von vornehmen Fremden (Kaisern, Landesfürsten und fremden kirchlichen Würdenträgern) dienen. Als Drittes das Infirmarium, das eigentliche Klosterhospital, welches innerhalb der Klausur lag. In diesem war ein Aderlasshaus, ein Bad, ebenso ein Arzthaus mit einem Schlafraum für Schwerkranke, ein Vorratsraum für Arzneimittel und ein Arztzimmer. Dahinter lag der Hortulus, der Kräutergarten. Ein weit vor der Ansiedlung oder der Stadt gelegenes Gebäude Leprosium, sollte der Unterbringung Kranker mit ansteckenden Erkrankungen dienen. Sowohl Klosterärzte als auch ihnen beigeordnete Hilfskräfte, die pflegerische Maßnahmen auszuführen hatten, waren vorgesehen. In den späteren Jahrhunderten bildete sich ein weiterer wichtiger Hospitaltyp heraus, welcher in den Städten nahe der Hauptkirche und an großen Pilgerwegen erbaut wurde. Als Beispiel ist hier das Hotel-Dieu in Paris zu nennen, dass 660 als Fremdenherberge gegründete wurde und die Langhausform, im Stile eines Kirchenschiffes, aufweist. Charakteristisch ist, dass der Pflegesaal und der Altar sich unter einem Dach befanden. Im Hochmittelalter entstanden in den meisten Städten Hospitäler die durch die Kommunen verwaltet wurden. In den folgenden Jahrhunderten lösten sich die Hospitäler aus der Verbindung der Klöster und Kirchen und gingen über in den Verantwortungsbereich bürgerlicher Stadtverwaltungen oder nahmen selbstständige organisatorische und bauliche Strukturen an. (kü)