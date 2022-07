Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Personalkarussell dreht sich im Eichenbühler Rathaus

Wechsel: Verwaltungsleiter Lothar Eckstein geht in Ruhestand - 29 Jahre "Chef" im Rathaus

Eichenbühl 12.07.2022 - 14:49 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Alle freuen sich: Verwaltungsleiter Lothar Eckstein (MItte) geht nach 29 Jahren im Eichenbühler Rathaus in Ruhestand. Marco Schirmer, seit 20 Jahren Kämmerer über nimmt seine Stelle. Neu im Team Tanja Münch_Worlicek als Kämmerin.

Eckstein wird sicherlich vielen Bürgern und Ratsuchenden wegen seiner umfassenden Erklärungen und Sachstandsdarstellungen in Erinnerung bleiben. Ein knappes Ja, Nein oder "Geht nicht" war bei ihm nicht zu bekommen. Sein Grundsatz war, erläutert er im Gespräch mit unserem Medienhaus, stets alle Bürger gleich zu behandeln. Da, wo es ging und die Vorschriften es zuließen, fand er oft Wege, um schwierige Anliegen für den Besucher in die richtige Schiene zu lenken. "Aber wo es nicht geht, da gibt es auch von mir eine Absage - egal, wer da kommt", betont er.

Langjährige Erfahrung

Eckstein konnte dabei auf eine umfangreiche Erfahrung mit Verwaltung und Behörden auf allen Ebenen zurückgreifen. Nach seinem Abitur 1977, Wehrdienst und Ausbildung zum Gehobenen Verwaltungsdienst war er zunächst beim Landratsamt Main-Spessart für Schulwesen und Krankenhausabrechnungen zuständig. Zum Landratsamt Miltenberg kam er 1985 als Sachgebietsleiter für Schule und Sport, war ab 1989 als staatlicher Rechnungsprüfer eingesetzt und dort zudem Personalratsvorsitzender. Der persönliche Umgang mit vielen Mitarbeitern des Landratsamtes hatte ihm später sicherlich manche Rücksprache in dienstlichen Belangen und Verfahren erleichtert, bekennt er heute.

Nach Eichenbühl wechselte er im Oktober 1993 als Geschäftsleiter und hatte die Aufgabe, nach Beendigung der Verwaltungsgemeinschaft mit Bürgstadt ab 1. Januar 1994 wieder eine eigene Verwaltung mit aufzubauen. Rückblickend habe es ihm gefallen in "seinem Rathaus", vor allem die Teamarbeit. Kritisch sieht er den zunehmend aufwendigen und langsamer werdenden Verwaltungsapparat im Umgang mit Behörden. Datenschutz, Haftungsrecht und vor allem die zunehmende Dokumentationspflicht bei allen Maßnahmen bezeichnet er als kompliziert. "Das wird irgendwann nicht händelbar und du brauchst noch mehr Personal", bedauert Eckstein. Freude habe ihm die Arbeit als tägliche Herausforderung eigentlich immer gemacht. "Selbst nach Jahrzehnten ist die Tatsache erstaunlich, dass immer etwas Neues und Unerwartetes auf dich zukommt", bekennt er schmunzelnd.

Große Pläne für seinen Ruhestand hat Eckstein nicht, betont der begeisterte und aktive Musiker, der nebenbei Geschäftsführer beim Musikverband Untermain und Mitglied in mehreren Ortsvereinen ist. Er möchte aus seinem Ruhestand was machen, die Hausarbeit ausdehnen und mehr Zeit für die Familie haben.

Über die Nachfolger

Nachfolger Marco Schirmer wurde als Verwaltungsfachangestellter bei der Stadt Miltenberg ausgebildet und war nach dem Wehrdienst bis Oktober 2002 als Sachbearbeiter Personalwesen dort tätig. Nach nunmehr 20 Jahren als Kämmerer freut er sich über die abwechslungsreiche Aufstiegschance. Beim Wechsel zum Verwaltungsleiter sieht er kein Problem. "Ich war ja schon 20 Jahre Stellvertreter, kenne die Projekte, die Organisation und das Personal", betont er. Eine seiner Herausforderungen sieht er künftig in der Digitalisierung und der Einbindung sozialer Medien, um die Bürger aktuell zu informieren.

Tanja Münch-Worlicek ist Diplombetriebswirtin, war Geldwäschebeauftragte einer größeren Bank und zuletzt Prüfungsleiterin einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Als Mutter von zwei jungen Kindern wollte sie das Pendlerdasein beenden und zurück in die Region, um mehr Zeit für die Familie in der verwurzelten Heimat zu haben. Trotz ihrer finanztechnischen Expertise hatte sie natürlich für ihr neues Aufgabengebiet einige Schulungen zu absolvieren. "Aber auch nach der Einarbeitung gibt es kein Problem - sollte noch was unklar sein, habe ich den Vorgänger ja noch im Haus", lächelt sie verschmitzt.

acks