Patrick Hock ist neuer Geschäftsleiter im Elsenfelder Rathaus

Vorgänger Joachim Oberle übernimmt Bereich Bauen

Elsenfeld 03.02.2023 - 12:03 Uhr < 1 Min.

Patrick Hock ist neuer Geschäftsleiter im Elsenfelder Rathaus. Er ist seit Anfang des Jahres Nachfolger von Joachim Oberle, der jetzt im Bereich Bauleitplanung, Städtebauentwicklung und Bauherrenberatung tätig ist.

Patrick Hock wohnt in Großostheim, ist ledig und verlobt. Nach der Schule absolvierte er von 2006 bis 2009 beim Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg eine Ausbildung zum Kaufmann für Bürokommunikation und war dort bis 2014 Sachbearbeiter. Von 2010 bis 2013 bildete sich Hock zum Verwaltungsfachwirt weiter. Er wechselte ins Niedernberger Rathaus, wo er 2015 bis 2018 Kassenverwalter war. Anschließend war er bis 2020 Geschäftsleiter in Weibersbrunn. Seit 2020 ist er als Kämmerer in Elsenfeld für die Finanzen zuständig. Hobbys sind sein Garten und besonders Fußball. Er ist Vorsitzender der Spielvereinigung 1924 Niedernberg.

Hock obliegen als Geschäftsleiter unter anderem die Leitung des Freizeitbads Elsavamar und die Digitalisierung der Elsenfelder Verwaltung. Bis ein neuer Kämmerer eingestellt ist, bleibt er auch für die Finanzen zuständig. Der neue Geschäftsleiter fungiert als Bindeglied zwischen Verwaltung und Gemeinderat. Diesen Spagat will Hock schaffen, indem er deren Interessen zusammenbringt. »Der offene Umgang miteinander macht mir es leichter, die Interessen zu vereinen.«

Martin Roos