Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Partnerschaftspreis für Kleinwallstadt

Kleinwallstadt 22.11.2022 - 19:57 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

An den Aktivitäten Kleinwallstadts habe die Jury überzeugt, dass selbst während der Corona-Pandemie der Kontakt zur Partnergemeinde Saint-Pierre-en-Auge lebendig blieb. Der Partnerschaftspreis des Bezirks war in diesem Jahr erstmals mit 12.000 Euro dotiert. Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel (CSU) sagte zur Bedeutung der Partnergemeinden in seiner Laudatio: »Vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen und Katastrophen wird die Einheit Europas zur Überlebensfrage.«

kev