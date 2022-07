Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Parkverbot, geringer Wasserdruck, Flutgefahr und Müll am Main

Dorfprozeltener sprechen Themen an, die ihnen am Herzen liegen - Bürgermeisterin Steger informiert über Abdichtungsarbeiten an Bauschuttdeponie

Dorfprozelten 15.07.2022 - 17:04 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Sind Halteverbotsschilder notwendig, wenn in diesem Bereich wegen der engen Straßenverhältnisse ohnehin nicht geparkt werden darf, war Thema der Bürgerversammlung und mehrerer Gemeinderatsitzungen

Umfassend informierte sie über erledigte Maßnahmen und anstehende Aufgaben. Sie schilderte die Situation um den Neubau der Kindertagesstätte und weitere aktuelle Planungen. Da die Gemeinde über keine Bauplätze verfüge, a appellierte sie an die Bevölkerung, brachliegende Flächen an Interessierte Ortsbürger zu verkaufen. Weitere Themen waren der Kiesabbau am Tremhof und die Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung. Sie dankte allen, die sich bei der Ukraine-Flüchtlingshilfe engagieren oder diese mit Spenden unterstützen.

Über die Jugendarbeit in der Gemeinde referierte Sabine Kettinger. Als einen Schwerpunkt 2021 nannte sie die Koordination der Ferienspiele, die von den Vereinen angeboten werden. Ein Highlight sei dabei der einwöchige Abenteuerspielplatz auf dem Dorfplatz gewesen. Sehr gut angekommen seien auch die Halloween-Wanderung, die Sagen- und Märchenwanderung sowie das Spiel- und Spaßfest im Juni.

Nach den Berichten kamen die Bürger zu Wort. Über die Verkehrssituation in der Ringstraße hatte der Gemeinderat schon mehrfach beraten und im Oktober 2021 beschlossen, zwischen Durchlass Flurweg und Kindergarten ein beidseitiges Halteverbot anzuordnen. Das geschah auf Empfehlung der Rettungskräfte, die die Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge zum Kindergarten im Notfall auf der engen Straße nicht gesichert sahen. Nach Bürgerprotesten wurde der Beschluss dahingehend geändert, dass das Halteverbot nur montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr gilt. Außerhalb dieser Zeiten könne wieder wie früher geparkt werden. Anwohnerin Christiane Horndasch hinterfragte den Sinn dieses Halteverbots: »Die Straßenverkehrsordnung sagt aus, dass Parken in engen Straßen, wo der freibleibende Raum neben dem Fahrzeug nicht ausreichend groß ist, ohnehin nicht geparkt werden darf.« Auch ohne Schilder dürfe dort gar nicht geparkt werden.

Andreas Hock wies auf niedrigen Wasserdruck in den Leitungen im Ort, besonders im Bereich An der Bubenklinge hin. Steger erklärte, die Hydranten seien gespült worden, die Gemeinde habe Druckmessungen vorgenommen. Dabei seien einige schadhafte Abstellschieber festgestellt worden, die repariert oder ausgetauscht werden müssten. Es seien bereits Fachfirmen um Angebote angefragt worden.

In Dorfprozelten finden derzeit Arbeiten zur Abdichtung der Erd- und Bauschuttdeponie statt, nachdem die dort lebenden Zauneidechsen umgesiedelt wurden. Zum Jahresende hin beginnen die Rodungsarbeiten, anschließend erfolge die Planierung für die Abdichtung der Deponie Hermann Ullrich regte an, auf der Deponie dann Photovoltaik vorzusehen.

Zu einem Müllplatz verkomme mittlerweile die Verladestelle am Main, bemängelte Günther Kuhn. Er forderte dazu auf, das zuständige Wasser- und Schifffahrtsamt auf die Missstände aufmerksam zu machen. Auf Grundstücke, von denen aus die Gehsteige zuwachsen, machte Willi Ullrich aufmerksam. Die Eigentümer werden zur Behebung der Missstände aufgefordert, versicherte Steger.

Edmund Prechtl fragte »mehr aus Sorge und nicht als Kritik« nach, wie Dorfprozelten bei Starkregenereignissen geschützt sei. Das sei schon in der jüngsten Bürgerversammlung thematisiert worden, als er anregte, sich auch über die Wasserführung aus dem Wald Gedanken zu machen. Er sei bereit mitzuarbeiten. Steger erklärte, der Bauhof habe sich der Sache angenommen, die sich aber wegen Personalproblemen hinziehe. Weitere Ideen für Wasserrückhaltemaßnahmen seien vorhanden, müssten lediglich umgesetzt werden.

Gerhard Ammon regte an, dass der Kindergarten im Falle eines Neubaus in der Nähe der Schule errichtet werden sollte. Dann könnte möglicherweise mit einer gemeinsamen Mensa Geld gespart werden.

Hans-Jürgen Freichel

Zahlen und Fakten: Gemeinde Dorfprozelten In Dorfprozelten lebten am Ende vergangenen Jahres 1753 Personen mit Hauptwohnsitz. Während die Zahl der Wegzüge im Vergleich zum Vorjahr fast konstant blieb, gab es mit 78 Personen deutlich mehr Zuzüge als die 57 im Vorjahr. von zehn auf 24 mehr als verdoppelt hat sich die Zahl der Kirchenaustritte, die Anzahl der Sterbefälle ging von 23 auf 16 zurück, Geburten (alle auswärts) wurden 13 (Vorjahr 14) beurkundet. An finanziellen Reserven verfügt die Gemeinde über annähernd zwei Millionen Euro (Vorjahr 1,43 Millionen Euro), obwohl im Forst ein Minus von 100.000 Euro verkraftet werden musste. Seit Jahren kann der Schuldenstand kontinuierlich reduziert werden und betrug Ende des Jahres 1,02 Millionen Euro und damit 587 Euro je Einwohner. hjf