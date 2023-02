Parksituation im Kleinheubacher Altort im Fokus

Gemeinderat: Mobilitätskonzept ist wahrscheinlich im April wieder Thema

Kleinheubach 19.02.2023 - 14:41 Uhr 2 Min.

In der Bachgasse finden derzeit bis zu 27 Fahrzeuge Platz, allerdings nicht immer korrekt geparkt. Zudem gehören die charakteristischen Treppenaufgänge zum historischen Altort und waren früher laut Bürgermeister Münig ein wahrer Kommunikationsort.

Geplant ist, die Bau- und Bachgasse als Einbahnstraßen umzugestalten und in der Marktstraße weiterhin den Zweirichtungsverkehr zu belassen. Demnach solle der Verkehr künftig in der Bachgasse von der Hauptstraße zur Marktstraße hin und in der Baugasse umgekehrt fließen. Für Radfahrer sollen die Bach- und Baugasse weiterhin in beide Richtungen freigegeben sein. Laut der Präsentation von Steteplanung in der Novembersitzung sei es Ziel des Ganzen, den historischen Kern als Nahversorgungsbereich und Treffpunkt zu reaktiveren beziehungsweise zu stärken. Zudem sollen die Straßen sicherer und attraktiver für den Fuß- und Radverkehr werden.

Warten auf Entwurfsplanung

Doch wie ist der derzeitige Stand? Im November sollte ursprünglich die zukünftige Geschwindigkeitsregelung und Verkehrsführung für den Altort sowie die Ausbauvariante für die Bachgasse vom Gremium festgelegt werden. Doch so weit kam es nicht, wie Bürgermeister Thomas Münig im Gespräch berichtet. Das Gremium befürchtete, dass sich die Parkplatzsituation durch die geplanten eingezeichneten Parkplätze nicht verbessere, sondern auf eine andere Straße verschiebe. Daher wünschten sich die Räte von den beiden Büros Steteplanung und ISB eine gesamte Betrachtung des ruhenden und fließenden Verkehrs für das Quadrat Bachgasse, Marktstraße, Baugasse und Hauptstraße und beschlossen mit zwei Gegenstimmen, dass sie der vorgeschlagenen Verkehrsführung mit Einbahnverkehr und Zweirichtungsverkehr zustimmen könnten. Zur endgültigen Festlegung ist die Entwurfsplanung für Bachgasse, Baugasse, Marktstraße sowie Hauptstraße zwischen Bach- und Baugasse vorzustellen.

Bürgermeister Münig erklärt im Gespräch: »Ein Teil des Gemeinderates ist noch nicht bereit, und ich möchte keine Entscheidung mit knapper Mehrheit treffen. Wichtig ist ein breiter Konsens und, dass der Rat dahinter steht.« Ein großes Thema seien die Parkplätze, das sorge schon seit Jahrzehnten für Unmut. Denn in der Bachgasse werde oftmals nicht korrekt geparkt, und so stünden dort etwa 27 Autos. Korrekt abgestellt haben allerdings nur um die 20 Fahrzeuge Platz, so viele, wie es auch bei der vorgesehenen Einbahnregelung geben würde. »Wir haben einen dörflichen Charakter mit der Mentalität, vor der Haustüre zu parken«, so der Rathauschef. Somit werde nun auch untersucht, wie viele Parkplätze insgesamt in dem besagten Straßencarré zur Verfügung stünden. Eine Zählung von Steteplanung habe bereits ergeben, dass durch die angedachten Einbahnstraßen auf den dazwischenliegenden Abschnitt der Hauptstraße etwa 30 Fahrzeuge mehr kämen.

Münig: Lebensraum zurückgewinnen

»Der zentrale Punkt ist: Was mach ich mit den Straßen? Unser höheres Ziel ist es, die Straße als Lebensraum für die Menschen zurückzugewinnen, damit dort wieder Begegnungen stattfinden können. Nicht fürs Blech weiter auszubauen«, erläutert Münig die Meinung, die laut seiner Aussage von einigen Räten deutlich geteilt werde, und berichtet gleichzeitig von früheren Treffen auf den für den Altort charakteristischen Treppen zum gemeinsamen Plausch samt Apfelweinkrug. Sollte dieses Jahr noch ein Beschluss gefasst werden, könnten 2024 die Arbeiten in der Bachgasse, dem ersten von drei Abschnitten mit einer Gesamtdauer von mindestens sechs Jahren, beginnen. jel

