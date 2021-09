Parkprobleme in Collenberg immer schlimmer

Appell des Bürgermeisters für mehr Rücksichtnahme

Ein zeitliche Parkbeschränkung von zwei Stunden will die Gemeinde auf dem Friedhofsparkplatz in Reistenhausen einführen. Foto: Werner Rodenfels

Er habe den Eindruck, dass das direkte Gespräch unter Anwohnern nicht mehr stattfinde, bzw. so mancher Anwohner sich nicht mehr traue, ein klärendes Gespräch zu suchen. "Die teilweise egoistische Denkweise und Wortwahl, die diesbezüglich unter den Bürgern herrscht, gibt mir zu denken", so der Bürgermeister. "Einige Bürger haben die Gemeindeverwaltung als teilweise zuständige Institution ausgemacht, die die Problembehebung und Durchsetzung der gesetzlichen Grundlagen durchzuführen hat. Wenn es so weitergeht, kommen wir irgendwann an den Punkt, dass nur noch in ausgewählten und gekennzeichneten Flächen geparkt werden darf", ließ der Bürgermeister verlauten. "Uns ist nicht daran gelegen, einen weiteren Regelungs- und Schilderwahnsinn zu erzeugen, der dann wiederum zwangsläufig eine verschärfte Überwachung durch die Kommunale Verkehrsüberwachung nach sich ziehen würde", so Freiburg.

Als aktuelles Beispiel verwies er auf die Marktgemeinde Elsenfeld, wo die Ausweisung von Parkplätzen auf den Straßen dazu beigetragen habe, dass viele Anwohner jetzt dort keinen Parkplatz mehr fänden, sodass die bisher angespannte Parksituation verschärft worden sei. Seien es früher 30 Parkplätze gewesen, seien jetzt noch acht Plätze nach der Markierung übrig.

Freiburg bat die Collenberger nochmals eindringlich um mehr gegenseitige Rücksichtnahme. Das Zuparken von Wegen, Wendehämmern, Ausfahrten sowie engen Ausfahrtsbereichen sei zu unterlassen.

Zudem wies der Bürgermeister darauf hin, dass auf dem Friedhofsparkplatz im Ortsteil Reistenhausen demnächst eine zeitliche Parkbeschränkung von maximal zwei Stunden mittels Parkscheibe ausgeschildert werde.

Werner Rodenfels