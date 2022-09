Parkende Autos sorgen für Staus in Collenberg

Gemeindeverwaltung hofft auf Hilfe der Bürger

Collenberg 01.09.2022 - 12:52 Uhr 4 Min.

Zum Beispiel in der Collenberger Brunnenstraße kommt es immer wieder zu Verkehrsbehinderungen wegen geparkter Autos.

Bei einer Fahrt durch den Ort zeigt Freiburg ein paar Stellen, in denen es Probleme gibt. Zum Beispiel in der Neustadtstraße in Richtung Schützenhaus werde oft die Restfahrbahnbreite nicht eingehalten.

In der Hauptstraße sagt der Bürgermeister dann, hier sei es »ganz schlimm«: »Es gab schon Situationen, wo ich drei oder vier Minuten gebraucht habe, um vorbeizukommen.« An der Feuerwehrzufahrt macht Freiburg auf Pfosten aufmerksam, die bereits aufgestellt wurden. Hier sollen Halteverbotsschilder angebracht werden. In der Kurve könne es bei einem Einsatz sonst leicht krachen.

»Blank liegende Nerven«

Generell werden die Durchgangsstraße, Seitenstraßen, Wendehämmer und öffentliche Parkplätze »mehr denn je durch parkende Autos, Anhänger und Großfahrzeuge belegt«. So stand es im Amtsblatt. Die Parksituation führe zu »blank liegenden Nerven« bei den Verkehrsteilnehmern. Autofahrer und Co bekämen die Auswirkungen »vermeidbarer Behinderungen« zu spüren. Oft seien nicht einmal mehr drei Meter Platz auf der Straße, damit sei die nötige Durchfahrtsbreite für Straßen nicht mehr vorhanden. Diese ist aber gerade für Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wichtig. Zudem könnten Wendebuchten nicht mehr richtig genutzt werden und Anhänger seien vielfach länger als erlaubt am selben Ort abgestellt.

Anwohner sollen nun laut Rathaus »guten Willen« zeigen. Sie sollen private Stellplätze, Garagen oder Höfe dafür nutzen, um ihre Autos und Anhänger abzustellen. Das könne die Situation entschärfen. Es sei »ohne größeren Aufwand eine spürbare Entlastung möglich«, heißt es im Amtsblatt.

Gleichzeitig heißt es aber auch, dass »verschärfte Regelungen und Einschränkungen« drohen, sollte sich die Situation vor Ort nicht verbessern. Die Gemeindeverwaltung denke über Parkverbote oder zeitlich begrenztes Parken nach. Auch Parken in gekennzeichneten Flächen oder »großflächige Anwohnerparkausweise« seien Überlegungen. Der Gemeinderat hat das Thema bereits vor einigen Wochen in einer Klausurtagung besprochen. Man suche »nach praktikablen Lösungsansätzen«.

Freiburg bringt die Situation so auf den Punkt: »Bei uns kauft sich jeder ein Pferd, hat aber keinen Stall dafür.« Oft würden Anhänger und Autos angeschafft, obwohl es gar keine Stellplätze für sie gibt. So hätten häufig Eltern und Kinder ein Auto, obwohl das gemeinsame Haus nur einen Stellplatz habe. »Die Anzahl der angemeldeten Autos ist gigantisch«, sagt der Bürgermeister. Er ist der Meinung, die anderen Spessartgemeinden hätten ähnliche Verkehrsprobleme (siehe Hintergrund). Freiburg erklärt auch, dass das Reiseunternehmen Gute Reise Hauck schon über Schwierigkeiten in Collenberg geklagt habe.

Armin Löber, Standortleiter beim Unternehmen Gute Reise Hauck in Elsenfeld, bestätigt das. Er nennt die Parksituation vor Ort »saumäßig«. Das begänne schon im Collenberger Ortsteil Kirschfurt. Vor allem in der Rush Hour vor Arbeitsbeginn und nach Feierabend bildeten sich Schlangen von Autos, die immer länger würden. »Das ist eine unheimliche Belastung für die Fahrer«, sagt Löber. Vor allem wenn ein LKW entgegenkomme, müsse einer zwangsläufig rückwärts fahren.

In Dorfprozelten ist die Verkehrssituation laut Löber aber noch schlimmer, besonders am Bereich der Kirche und der Bäckereien. Hier müsse man mit den Bussen häufig auf die Gehsteige ausweichen - »sonst geht gar nichts mehr«. Das führe zu Problemen, wenn Kinder oder ältere Menschen den Gehsteig gerade nutzen. Auch die Lücken, die nicht zugeparkt sind, seien oft zu klein für einen Bus. Zudem seien häufig auch die Haltestellen derart zugeparkt, dass der Bus auf der Mitte der Straße anhalten müsse. Dies sei ein Nachteil für Senioren, die aussteigen wollen. Für Altenbuch bescheinigt Löber ähnliche Zustände. In Stadtprozelten parkten die Autos dagegen so, dass ein Fahrzeug immer irgendwo einscheren könne. Und in Faulbach gebe es die Umleitung.

Hat sich etwas getan?

Für Collenberg stellt sich derweil die Frage, ob sich nach dem Aufruf im Amtsblatt etwas getan hat. Bürgermeister Freiburg sagt im August gegenüber unserem Medienhaus: »Der ein oder andere hat etwas gemacht, aber die große Masse war es noch nicht.« Ein paar Anhänger seien verschwunden oder auf öffentliche Parkplätze gewandert.

Die Gemeinde wolle sich das Ganze jetzt noch bis in den Herbst oder Winter ansehen und dann entscheiden, ob andere Maßnahmen ergriffen werden müssen. Freiburg ist aber sicher: Das fruchtet nur, wenn dann auch die Kommunale Verkehrsüberwachung (KVÜ), bei der Collenberg Mitglied ist, entsprechend kontrolliert.

Hintergrund: Verkehrssituation in anderen Südspessart-Gemeinden Altenbuchs Bürgermeister Andreas Amend (parteilos) sagt über die Parksituation in seiner Gemeinde: »Sicher gibt es parkende Autos, die den ein oder anderen aus unterschiedlichen Gesichtspunkten stören.« Ein Bürger müsse aber das Recht haben, sein Auto vor seinem Haus zeitweise zu parken – sofern er nicht den Rettungsweg störe und kein Parkverbot bestehe. »Wir sind erstmal auf Seiten unserer Bürger, die in einem Raum mit schlechter öffentlicher Verkehrsinfrastruktur auf die Arbeit kommen müssen.« Bei berufstätigen Familien könnten durchaus mal zwei bis drei Autos dastehen. »Dies muss akzeptiert werden«, findet Amend.

Für Stadtprozelten antwortet Bürgermeister Rainer Kroth (CSU) auf die Anfrage unserer Redaktion, die enge Ortsdurchfahrt sei »aufgrund der Parksituation sehr schwierig«. Der Schwerlastverkehr nehme immer mehr zu, was das Ganze zusätzlich verschärfe. Die Kommune wolle im Altortbereich über das Instrument »Stadtentwicklung« ein Parkraumkonzept etablieren. Dies sei aber wegen der Eigentumsverhältnisse sehr langwierig. In den Nebenstraßen parkten die Anwohner gerne vor der Haustüre, »obwohl fußläufig nahe Parkplätze zur Verfügung stehen«. Dabei werde oft vergessen, an genügend Platz für Rettungsfahrzeuge zu denken. »Wenn sich bei uns so eine Situation zuspitzt, wird auch mal im Mitteilungsblatt oder per Ordnungsamt darauf hingewiesen«, sagt Kroth.

In Faulbach gebe es solche Probleme »Gott sei Dank« nicht, sagt Bürgermeister Wolfgang Hörnig (SPD). Grund dafür sei die Umgehungsstraße. Natürlich stünden in den Seitenstraßen immer mal wieder Autos. »Aber das regeln die Nachbarn meist unter sich.« Generell sei auch schon vor der Umgehung wenig an der Hauptstraße geparkt worden. Viele Bürger hätten einen Hof und den nutzten sie in der Regel auch.

Aus Dorfprozelten gab es bedingt durch den Urlaub der Bürgermeisterin Elisabeth Steger (CSU) und der Geschäftsleitung bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme. (juh)

Zwischenruf: Wie ein Roulette-Spiel Jeder, der schon einmal durch Collenberg, Dorfprozelten oder Stadtprozelten gefahren ist, kennt diese Situation: Von vorne kommt mir ein Auto entgegen. Schaffe ich es noch, an den parkenden Autos vorbeizuziehen? Tut sich in ein paar Metern Entfernung eine Lücke auf, in die ich einscheren kann? Besonders in schlecht einsehbaren Kurvenbereichen ist es teilweise wie ein Roulette-Spiel. Man kann Glück haben und es ist alles frei, oder man begegnet einem anderen Auto in der Mitte der Straße. Dann hilft manchmal nur noch, schnell abzubremsen und auf den Gehsteig auszuweichen. Das ist natürlich brandgefährlich, wenn Fußgänger unterwegs sind. Als Fahranfängerin habe ich es deswegen gehasst, durch den Südspessart zu kurven. Damals schwitzte ich dabei Blut und Wasser. Mittlerweile bin ich es gewöhnt, habe aber auch meine Lehren gezogen: Wenn ich einen Termin im Südspessart habe, fahre ich immer ein paar Minuten früher los. Julie Hofmann