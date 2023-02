Wir kümmern uns drum: Parkchaos vor Mömlinger Gaststätte?

Bürgermeister Siegfried Scholtka über Situation in der Königswaldstraße

Mömlingen 14.02.2023 - 14:54 Uhr 2 Min.

Seit über einem Jahrzehnt schwelt der Streit um die Parkplätze in der Königswaldstraße

Der Konflikt schwelt seit mittlerweile fast einem Jahrzehnt. 2012 fand die erste Korrespondenz zwischen dem Mömlinger und der Verwaltung im Rathaus wegen des durch Zickzacklinien markierten Halt- beziehungsweise Parkverbots statt. Seitdem ist laut Aussage von Frank nicht viel passiert.

Falschparker auf den Zickzacklinien

Ihm geht es dabei insbesondere um die Zickzacklinien vor der Gaststätte, auf denen nach seiner Beobachtung immer wieder unberechtigt Anlieferfahrzeuge geparkt werden oder das Auto des Inhabers abgestellt ist. Die Linien wurden erst vor kurzem farblich aufgefrischt, nachdem Hans-Jürgen Frank den Bürgermeister und die Mömlinger Verwaltung in zahlreichen Schreiben dazu aufgefordert hatte. Auch das Landratsamt und andere Behörden hatte der Mömlinger bereits angeschrieben. Wie er berichtet, teilte ihm die zuständige Abteilung im Landratsamt mit, dass sie für die Königswaldstraße nicht zuständig ist, da es sich um eine Ortsstraße handelt.

An Stoßstangen, die in die Zickzacklinien ragen, stört sich Frank außerdem, was tatsächlich eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Auch dass die vermeintlichen Gäste des Lokals im unteren Bereich in der Königswaldstraße teilweise dicht an dicht parken, ist dem Mömlinger ein Dorn im Auge, ebenso wie der Biergartenbetrieb. Stattdessen hätte man seiner Meinung nach zusätzliche Stellplätze schaffen können.

Scholtka: Kein Unfallschwerpunkt

Bürgermeister Siegfried Scholtka begrüßt, dass sich Hans-Jürgen Frank so viele Gedanken um das Parken in der Königswaldstraße macht. Allerdings weist der Rathauschef darauf hin, es handele sich hier nicht um einen sogenannten Unfallschwerpunkt. Scholtka möchte die Situation auf keinen Fall verharmlosen, sagt aber, dass, sobald die Verwaltung eingreift, Stellplätze auf der Straße wegfallen würden und appelliert stattdessen lieber an die Vernunft der Autofahrer. Die zusätzlichen Parkplätze, die von der Gemeinde in der Königswaldstraße geschaffen wurden, werden laut Bürgermeister tagsüber hauptsächlich von Patienten des dort praktizierenden Arztes und des Zahnarztes genutzt. Der Biergarten ist seiner Aussage nach dem Gastronomen unter Auflagen genehmigt worden. Das heißt: Wenn im Außenbereich bewirtet wird, fällt die Bewirtung im Innenbereich weg.

Für das Gasthaus gilt im Übrigen Bestandsschutz. Scholtka sagt, er sei gerne zu einem konstruktiven persönlichen Gespräch mit Hans-Jürgen Frank bereit, um eine Lösung zu finden. Er räumt aber ein, dass es in Mömlingen in bestimmten Straßen durchaus ein Parkplatzproblem gibt. Der Gastronom wollte sich nicht zu der Situation äußern.

Stichwort: Zickzacklinien Die Zickzacklinie dient auf der Straße als Grenzmarkierung für ein Park- oder Halteverbot. In der Regel findet man solche Linien vor Einfahrten, vor abgesenkten Bordsteinen, vor Taxiständen oder vor Bushaltestellen. Die Linien gelten allerdings nur in Verbindung mit einem entsprechenden Schild. Das Parken auf einer Zickzacklinie stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld geahndet wird. (Quelle: Bußgeld.org) mwz