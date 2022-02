Park Apotheke Miltenberg vergrößert sich

Übernahme: Apotheker Tom Grittmann leitet seit 1. Februar auch die Stadt-Apotheke in Erlenbach

Am 19. August 2019 eröffnete der Jungunternehmer Tom Grittmann die Parkapotheke in Miltenberg. Seit 1. Februar 2022 hat er jetzt auch die Stadtapotheke Erlenbach übernommen.

Erste Gespräche erfolgten im November 2021. Grittmann habe einen Anruf vom Ehemann der Inhaberin, Marco Haemmerli, erhalten. Der junge Apotheker hat sich das Geschäft dann näher angesehen. Es gab noch andere Bewerber, aber Steyer-Haemmerli entschied sich für den jungen Tom Grittmann aus Miltenberg als ihren Nachfolger.

Die Stadt-Apotheke misst mit rund 300 Quadratmetern ungefähr die gleiche Fläche wie die Park Apotheke in Miltenberg. Grittmann möchte die Apotheke im Sommer diesen Jahres im gleichen Stil wie die Park Apotheke umbauen lassen. Es werden sich künftig auch die Öffnungszeiten ändern. Gleich am ersten Tag gab es wie in Erlenbach einen Lieferservice: Medikamente werden auf Wunsch rasch nach Hause gebracht. So möchte er dem Onlinehandel ein Schnippchen schlagen.

Alle Erlenbacher Mitarbeiter (aktuell zehn) werden übernommen. Die Filialleitung wird Lisa Tomaselli (26) übernehmen. Sie hat bereits in der Park Apotheke in Miltenberg gearbeitet. Tomaselli habe im Januar durch Zufall in der Stadt-Apotheke zu arbeiten angefangen. Für sie ist es eine glückliche Fügung, dass ihr "alter" Chef gleichzeitig auch wieder ihr "neuer" ist. Grittmann möchte die Stadt-Apotheke zukunftsorientiert und servicestark ausbauen. Der Miltenberger hat 2019 mit acht Mitarbeitern angefangen, mittlerweile sind es 22. Die Park Apotheke firmiert ab sofort unter dem Namen Stadt + Parkapotheke.

anke