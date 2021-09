»Pandemie wirkt wie ein Brandbeschleuniger«: Obernburger Kinder- und Jugendpsychologin Christina Schneider über ihre Patienten

Viele Her­aus­for­de­run­gen - und auch ei­ni­ge Vor­ur­tei­le

Die Obernburger Kinder- und Jugendpsychologin Christina Schneider mit ihrem Hund Sebo.

Die 41-Jährige hat seit 2018 eine eigene Praxis am Obernburger Wendelinusplatz - mit enormem Zulauf, wie sie sagt. »Dabei sind wir im Landkreis mit Kinder- und Jugendpsychologen noch ganz gut besetzt«. Tatsächlich gibt es laut dem Versorgungsatlas der kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) 13 Sitze. »Aber der Bedarf ist einfach da.« Schneiders Schwerpunkte sind die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie mit Traumatherapie. Sie behandelt Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre, die meisten ihrer Patienten sind im Durchschnitt 15 bis 16 Jahre alt und kommen mit allerlei verschiedenen Anliegen: Sie sind beispielsweise Trennungskinder, haben Verlusterfahrungen gemacht oder sind traumatisiert.

Sprechstunden mit Maske

Während Corona konnte sie keinen deutlichen Anstieg an Nachfragen verzeichnen, befürchtet aber, dass das noch kommen wird. Nichtsdestotrotz war die Zeit der Lockdowns schwierig. »Es fand kein Austausch mit Kollegen statt, und eine Online-Beratung für Patienten wollte ich nicht anbieten«, erklärt die Therapeutin. Es wäre aus ihrer Sicht zu heikel gewesen, mit den Kindern und Jugendlichen über den Laptop zu reden. »Man weiß nicht, wie sie reagieren. Die Emotionen zu sehen und erleben ist wichtig.« Die Sprechstunden fanden daher in Präsenz mit Abstand - zum Leidwesen von Therapeutin und Patienten - mit Maske statt. »Man kann dann die Mimik eben nicht sehen.«

Aus den zahlreichen Gesprächen in den vergangenen anderthalb Jahren hat sie erkannt, dass vor allem depressive Verstimmungen und soziale Ängste zugenommen haben. »Die Jugendlichen haben zwar eine tolle Medienkompetenz entwickelt, sind sich aber in sozialen Umfeldern total unsicher. Sie waren ja so lange daheim und hatten kaum Kontakte.« Hinzu kämen Leistungsängste, Unsicherheit und Selbstverletzungen, teilweise schon bei Elf- und Zwölfjährigen, sowie Essstörungen. »Das gab es alles vorher schon, aber die Pandemie wirkt da wie ein Brandbeschleuniger.«

Anderthalb Jahre Erfahrungen fehlen

Bei einigen macht sich Schneider tatsächlich Sorgen, dass sie auch nach Corona »die Kurve nicht mehr kriegen«. »Viele spüren den Druck, in der Schule gut sein zu müssen, und wollen die Eltern nicht enttäuschen.« Zudem fehlen den Jugendlichen anderthalb Jahre mit wichtigen Erfahrungen wie feiern, sich von den Eltern abnabeln oder Konflikte mit Gleichgesinnten lösen.

Doch nicht nur ihre Patienten, auch die Therapeutin hatte es während der Lockdowns nicht leicht. »Ich arbeite ja allein, hatte kaum Kontakt zu Kollegen. Ich musste auch schauen, dass ich für mich einen Rahmen finde.« Hinzu komme, dass es auch herausfordernd sei, den ganzen Tag anderen zuzuhören und gleichzeitig auf sich selbst zu achten. Entspannung findet Schneider bei Spaziergängen mit Hund Sebo, der oft auch in der Praxis mit dabei ist.

Dann die ganzen Corona-Herausforderungen: Schneider durfte zum Beispiel eine ganze Zeit lang keine Spieltherapie anbieten - weil es keine Regularien dazu gab, ob und wenn ja wie oft das Spielzeug desinfiziert werden soll. Der Austausch mit anderen Therapeuten sei zerbröckelt beziehungsweise per Videoschalte nur in ihrer Praxis möglich gewesen - denn dort ist ihr bei der Krankenkasse gemeldeter Arbeitsplatz, nicht daheim.

Der Weg zur Therapie

So hat die Therapeutin immer alle Hände voll zu tun - und Schneiders Warteliste ist, wie die vieler Kollegen, voll. Wie finde ich dennoch den Weg zu einer Therapie? »Zunächst übernimmt der Kinderarzt oder Hausarzt das Erstscreening, um körperliche Ursachen auszuschließen«, sagt Schneider. Dieser könne sich dann beim Therapeuten melden. Funktioniere das nicht, könne man sich an die Servicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) wenden. Hier werde ein Termin für ein Erstgespräch innerhalb der nächsten drei Wochen vermittelt. Für einen Therapieplatz brauche man aber einfach Glück, eben weil der Zulauf so hoch ist. »Ist dann ein Platz frei, finden in der Regel zwei bis fünf Probestunden statt.« Klappt alles, wird die Diagnose und der Therapieantrag gestellt. In der Regel hat man dann einmal die Woche einen Gesprächstermin. Die Therapie kann bis zu drei Jahre dauern. »Die Eltern müssen mitarbeiten«, betont Schneider. »Wir können die Kinder ja nicht reparieren.« Alle vier Wochen ist ein Elternteil dabei, in der sogenannten »Bezugspersonstunde.«

Schneider weiß übrigens um die Problematik mit der telefonischen Erreichbarkeit der Therapeuten. Oftmals ist nur der Anrufbeantworter dran, obwohl die KV bei Vollzeit-Praxisplätzen eine telefonische Erreichbarkeit von 200 Minuten pro Woche vorschreibt. »Es ist einfach ein enormer zeitlicher Aufwand für uns«, bedauert Schneider, die dennoch versucht, alle Nachrichten zu beantworten. Sie hofft, dass die Versorgung mit Therapieplätzen für Kinder und Jugendliche auch in Zukunft sicher gestellt werden kann und auf die neue Bedarfserhebung der KV. »Es braucht mehr, wir müssen schauen, wem ich wie am besten Hilfe zukommen lassen kann.«

Miriam Schnurr

