Pandemie-Lagebericht gerät Landrat Scherf zur Wutrede

Blick in den Kühlschrank des Miltenberger Impfzentrums. Hier werden die Impfstoffe gelagert.

Der Bericht von Landrat Scherf zur Pandemielage vor dem Kreisausschuss am Donnerstag hatte deshalb in Teilen den Charakter einer Wutrede. Die Lieferengpässe bei den Vakzinen erinnerten Scherf fatal an die Situation im Frühjahr: »Es gab keinen Impfstoff, aber die Politik jubelte: Jetzt dürfen auch die niedergelassenen Ärzte impfen.« Die laufende Diskussion um die Impferlaubnis auch für Zahn- und sogar Tierärzte nannte er eine »Nebelkerze«. Auch Björn Bartels zeigte sich enttäuscht: »Wir machen dieselben Fehler vom Sommer noch einmal. Die Gesundheitspolitik hat nichts gelernt.«

8000 Impfungen pro Woche

Doch Scherf hatte nicht nur Grund zur Klage. Auch weil ihm die Ausschussmitglieder bescheinigten, der Landkreis habe - im Gegensatz zum Bund - alles richtig gemacht. Nach der erzwungenen Schließung des Impfzentrums hatte die Kreisverwaltung die Container an der Heliosklinik in Miltenberg nicht abgebaut, und konnte so das Impfzentrum schnell wieder hochfahren. Zur Wochenmitte lag die Kapazität bereits wieder bei 800 Impfungen am Tag und wird noch weiter ausgebaut. »Wir werden bald 7000 bis 8000 Impfungen pro Woche vornehmen können und liegen damit über dem, was wir im Sommer hatte«, kündigt Bartels an.

Für zusätzlichen Frust bei den Verantwortlichen hat auch gesorgt, dass der Freistaat sich aus den Vorräten des Miltenberger Impfzentrums bedient hat. Dort hatte man 12.000 Dosen des Biontec-Wirkstoffs vorrätig, musste aber die Hälfte abgeben, weil das Vakzin andernorts fehlte. Die Nachlieferung ist dürftig: In der kommenden Woche erhält Bartels nur 600 Dosen Biontec: »Die verimpfen wir an einen dreiviertel Tag.«

Auch die Axtpraxen im Kreis haben Mühe den Ansturm der Impfwilligen zu bewältigen. Nach einer Umfrage geht das Landratsamt davon aus, dass dort derzeit rund 2000 Personen pro Woche geimpft werden. Zahlreiche Ärzte wollten aufstocken, so dass die Zahl auf 2700 Impfungen pro Woche gesteigert werden könne. »Wenn genügend Impfstoff geliefert wird«, schränkte Scherf ein.

Er machte deutlich, dass erhebliche Anstrengungen notwendig waren, das Impfzentrum hochzufahren. »Wegen der vom Freistaat angeordneten Schließung musste das BRK die Mitarbeiter entlassen und jetzt anbetteln, dass sie zurückkommen.« Geimpft wird inzwischen an sieben Tagen in der Woche, von 8 bis 22 Uhr. Trotzdem seien alle Termine ausgebucht. »Wir schalten aber ständig zusätzliche frei, so dass es sich lohnt, immer wieder aufs Impfportal zu gehen«, so der Landrat. Auch telefonische Anmeldungen seien möglich, wegen Überlastung der Leitungen sei es aber sehr schwer durchzukommen.

Verstärkung durch Soldaten

Ständig belegt sind auch die Telefone des Gesundheitsamtes. Trotz der Besetzung mit inzwischen fünf Personen sei der Frust der Anrufer groß, weiß der Landrat. Doch wegen der hohen Zahl der Neuinfektionen arbeite man hier erneut unter absoluter Höchstlast. Durch die Vielzahl der Regeln und Beschränkungen gebe es großen Informationsbedarf der Bürger. Aktuell habe das Gesundheitsamt wieder Verstärkung durch die Bundeswehr. Zu den 28 Vollzeitkräften kamen sieben weitere. Die Erstberatung mit Neuinfizierten könne so noch innerhalb der ersten 24 Stunden erfolgen, bei der Kontaktpersonenermittlung hänge man aber bis zu 72 Stunden hinterher.

Engpässe gibt es nicht nur beim Impfen, sondern auch beim Testen. »Durch die Wiedereinführung der kostenfreien Bürgertests übersteigt die Nachfrage die Kapazitäten«, berichtete Scherf. Das Schnelltestzentrum in Wörth schafft aktuell 350 Tests am Tag, die Zahl der Apotheken, die zertifizierte Tests anbieten, war von knapp 20 auf nur noch fünf gesunken. Hier rechnet der Landrat jedoch damit, dass es private Anbieter bald weitere Kapazitäten aufbauen. Engpässe gibt es bei der Freitestung von Schülern. Hier werde an einer Lösung gearbeitet, so Scherf.

Mobile Impfteams notwendig

Vom Ausschuss gab es viel Lob für die Arbeit von Gesundheitsamt und Kreisverwaltung zu Bewältigung der Coronakrise. Und sogar Zustimmung für das Einbeziehen von Apothekern und vielleicht auch noch Zahnärzten in die Impfkampagne. »Wenn der Impfstoff kommt, brauchen wir alle um ihn an den Mann zu bringen«, sagte Ansgar Stich (Grüne). Auch Jürgen Reinhard (CSU) sprach sich dafür aus, nicht allein auf das Impfzentrum zu setzen. Man werde auch mobile Impfteams vor Ort brauchen.

GEORG KÜMMEL

Zahlen und Fakten: Impfstand im Kreis Knapp 129.000 Einwohner zählt der Landkreis Miltenberg (Stand 30. Juni). Davon haben inzwischen 85.157 mit Erst- und Zweitimpfung den vollen Impfschutz. Das ist eine Quote von 66,2 Prozent. Dabei muss berücksichtigt werden, dass es für Kinder unter zwölf Jahren noch keinen zugelassenen Impfstoff gibt. In den vergangenen Wochen wurden außerdem noch 16.077 Booster-Impfungen gesetzt. Das ist ein Anteil von 12,5 Prozent an der Gesamtbevölkerung. Hier die Impfleistungen von Impfzentrum und niedergelassenen Ärzten (in Klammern der Anteil an der Gesamtbevölkerung): Impfzentrum: Erstimpfungen 53.794 (41,8) Zweitimpfungen 51.592 (40,9) Booster 5607 (4,4) Niedergelassene Ärzte: Erstimpfungen 31.696 (24,6) Zweitimpfungen 33.565 (26,1) Booster 10.470 (8,1) Gesamt: Erstimpfungen 85.490 (66,4) Zweitimpfungen 85.157 (66,2) Booster 16.077 (12,5) ()