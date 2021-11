Palm Papierfabrik baut neu, Gries Deco erweitert in Niedernberg

Firmen investieren 250 Millionen Euro - Pläne im Gemeinderat vorgestellt

Niedernberg 24.11.2021 - 13:26 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Gries Deco Company in Niedernberg möchte die Schallschutzwand nach Osten versetzen, um Platz für ein zusätzliches Lager zu schaffen.

Bürgermeister Jürgen Reinhard (CSU) erklärte zu Beginn der Sitzung, dass ihm ein transparenter Umgang mit dem Thema sehr wichtig sei. Deshalb habe er die Vertreter der beiden Unternehmen in die Gemeinderatsitzung eingeladen, damit sie ihre Pläne dem Gemeinderat und der Öffentlichkeit vorstellen können. Bisher seien noch keine Entscheidungen getroffen worden und auch aktuell in der Sitzung keine vorgesehen. Die Anwesenheit von gut 50 Besuchern zeigte, dass dieses Thema auf großes Interesse im Ort trifft.

Die Firma Palm ist das größte Papierunternehmen in Deutschland in Familienbesitz. Mit 4.000 Mitarbeitern, davon 170 Auszubildende, erzielt das Unternehmen 2021 einen Umsatz von voraussichtlich 1,7 Milliarden Euro. Am Untermain sind zwei ihrer Wellpappenbetriebe beheimatet, einer in Alzenau und einer im hessischen Hasselroth. In Niedernberg sollen diese beiden Standorte zusammengeführt werden, da die beiden bisherigen Produktionsstandorte vor Ort keine Erweiterungsmöglichkeiten, die für die neuen und größeren Maschinen und Anlagen benötigt werden, bieten.

Großer Platzbedarf

Zwar wurde in Alzenau eine ausreichend große Fläche erworben, die aber nach einer juristischen Auseinandersetzung an die Stadt rückübertragen werden musste und eine Realisierung des Bauvorhabens verhinderte. 150 Millionen Euro will das Unternehmen in Niedernbergwill das Unternehmen in investieren. Geplant sei ein Umsatz von bis zu 100 Millionen Euro. Wolfgang Palm, der das Familienunternehmen in vierter Generation leitet, stellte sich nach der Vorstellung seines Unternehmens den Fragen aus dem Gemeinderat.

Peter Reinhard (FWN) sprach den Unternehmer auf die Situation in Alzenau an. Dieser erläuterte aus seiner Sicht ausführlich, warum das Projekt dort scheiterte. Weiter fragte Reinhard wegen verschiedentlich erfolgter Werksschließungen nach. Die Schließungen bestätigte Palm. Grund seien jedesmal Platzprobleme an den jeweiligen Standorten gewesen. Danach wurden aber in der Nähe neue Werke errichtet.

Nachgefragt wurden nach der kompletten Bauzeit (etwa 18 Monate), der Höhe der Produktionshalle (etwa zwölf Meter) und der Lagerhallen (maximal 18 Meter), dem Wasserverbrauch (etwa 12.000 Kubikmeter pro Jahr), der Abwassersituation (Abwasser wird gereinigt) und dem notwendigen Lkw-Verkehr von und zu dem Betrieb (etwa 60 Lkw pro Tag). Wichtig sei der Firma Palm, dass die Lkw nicht durch Wohngebiete fahren müssen. Umweltaspekte würden bei dem Unternehmen eine wesentliche Rolle spielen. 200 Mitarbeiter sollten in dem Werk beschäftigt werden.

Bereits seit 2013 ist die Firma Gries Deco Company im Gewerbegebiet ansässig, hat dort auch ihr Logistikzentrum mit einem Hochregal- und einem Kommissionierlager. Die Erweiterung ihrer Angebotspalette, die Veränderung der nachgefragten Produkte sowie das zunehmende Online-Geschäft, verlangen nach einer Neustrukturierung und Verbesserung der firmeneigenen Logistik. Was im Detail neu geplant ist, erläuterte der Geschäftsführer Gunnar George. Mittelfristig wird das Unternehmen den Sortimentsbereich Möbel, der sich bisher vorwiegend auf Kleinmöbel als Ergänzungssortiment beschränkte, nennenswert ausweiten und sei daher gezwungen, die Logistik daraufhin anzupassen. Die Größe der Artikel des neuen Sortimentes weiche von den bisherigen Abmessungen gravierend ab und könne daher nicht in das vorhandene Lager, das als Palettenlager errichtet und weiter benötigt wird, integriert werden. Bereits jetzt müssen weitere Lager deshalb in der Umgebung angemietet werden. Um diesen Anforderungen und einem verbesserten Warenfluss unter vollständig eigener Regie besser entsprechen zu können, ergibt sich für das Unternehmen die Notwendigkeit zur Vergrößerung der zur Verfügung stehenden Logistikflächen in direktem räumlichen Zusammenhang. Optimal wäre dies südlich des bestehenden Standorts. Auf dem vorhandenen Gelände soll unabhängig davon ein weiteres automatisiertes Distributionslager entstehen.

Zweifel

Josef Scheuring (SPD) erinnerte daran, dass die damals für den Standort geplanten Ziele nicht erreicht wurden. Er habe Zweifel, ob die neue Geschäftsidee nicht doch mehr auf Hoffnung als auf Fakten beruhe. Das Dargestellte überzeuge ihn nicht. George verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass sich die Handelslandschaft und besonders der stationäre Handel derzeit gravierend veränderten und darauf müsse reagiert werden.

Die Befürchtung von Peter Reinhard (FWN), das neue Lager würde nicht selber genutzt, sondern an Dritte vermietet werden, entkräftete George mit dem Hinweis auf die derzeit verteilten Läger, die dringend zusammengeführt werden müssten. Reinhard erinnerte daran, dass nur noch etwa 45 Hektar Fläche der Gemeinde noch nicht überplant sind und zur Verfügung stehen. Finanzierungsprobleme, wie von Thomas Linke (CSU) befürchtet, gebe es aufgrund der Gesamtsituation des Unternehmens und des Standortes nicht.

Christel Ney