Päpstin hält ab 23. Juli Hof auf der Clingenburg

Was die Veranstalter vom Main-Musical vorhaben

Klingenberg a.Main 02.07.2021

Emma Adelmann (rechts) und Christopher Abb in Aktion bei der wunderschönen Ballade "Wehrlos".

In einer Pressekonferenz wurden am Freitag die Modalitäten vorgestellt. Bürgermeister Ralf Reichwein freute sich, dass die Clingenburg in diesem Jahr wieder bespielt wird. "Durch den Wegfall der Burgfestspiele ist natürlich ein kulturelles Loch entstanden. Wir sind sehr froh, dass wir die Akteure von Main-Musical gewinnen konnten." Die ersten Gespräche zwischen der Stadt Klingenberg und dem Verein fanden bereits Anfang 2020 statt. Aber aus den bekannten Gründen wurde im vorigen Jahr nichts aus der Aufführung auf der Clingenburg. Umso mehr freuen sich alle auf die Aufführungen in diesem Jahr in der Kulisse der Naturbühne. Die Schirmherrschaft hat die Bayerische Staatsministerin für Digitales, Judith Gerlach, übernommen.

"Wir sind keine Clingenburg-Festspiele 2.0"

"Wir sind keine Clingenburg-Festspiele 2.0", stellte Christopher Abb, Vorsitzender und Gesamtleiter des Main-Musicals in Personalunion, klar. "Zum einen sind wir reine Amateurmusiker und zum anderen ist das Konzept ein völlig anderes." Das Ensemble der "Päpstin" umfasst mit allen Akteuren etwa 75 Personen. Voriges Jahr konnten die Aufführungen nur in einer abgespeckten Version mit weniger Darstellern stattfinden. Umso mehr freuen sich Christoph Abb sowie der musikalische Leiter und Zweite Vorsitzende Gerhard Merget und natürlich das Ensemble auf die Aufführungen in Klingenberg.

Geplant ist unter anderem ein Genussdorf, in dem Alexander Schmitt, Küchen- und Juniorchef der "Burgterrasse" in Klingenberg, die Gäste gemeinsam mit den örtlichen Winzern kulinarisch verwöhnen will. Anja Stritzinger, Vorsitzende des Weinbauvereins, hat sich eigener Aussage nach "sehr gefreut", als sie gefragt wurde, ob der Verein die Veranstaltungen mit dem Weinausschank unterstützen würde. Insgesamt sechs Klingenberger Winzerbetriebe erklärten sich bereit mitzumachen. "Unser Motto ist: Aus der Region - für die Region", stellte der Rathauschef fest.

Auch das Hygienekonzept steht. Es gibt zwei Eingänge, durch die der Einlass erfolgt. Für das Personal gilt Maskenpflicht. Die Gäste müssen FFP2-Masken tragen, bis sie am Platz sind. Dort dürfen die Masken dann abgenommen werden. Sollten die Inzidenzzahlen wider Erwarten steigen, gibt es auch ein Testkonzept.

Abb hat in dem Stück die Rolle des Gerold übernommen, des Geliebten der Päpstin Johanna. Gemeinsam mit der stimmgewaltigen und hochtalentierten Emma Adelmann, die die jugendliche Johanna singt, gab er zum Abschluss der Pressekonferenz eine Kostprobe des Musicals mit dem Stück "Wehrlos".

Miriam Weitz

Zahlen und Fakten: "Die Päpstin" auf der Clingenburg Das Musical "Die Päpstin" handelt von dem Mädchen Johanna, das im Jahre 814 als Tochter eines Dorfpfarrers und einer sächsischen Heidin zur Welt kommt und bis zur Päpstin in Rom aufsteigt. Dort muss sie zwischen Liebesglück und Unabhängigkeit wählen. Am Freitag, 23. Juli, ist der Premierenabend der "Päpstin" auf der Clingenburg. Einlass ist an den Vorstellungsabenden ab 18 Uhr. Das Stück wird bis einschließlich 7. August gespielt. Da die Durchfahrt zur Clingenburg gesperrt ist (außer für Gäste des Restaurants "Burgterrasse"), wurde ein Shuttleservice eingerichtet. Der Bus fährt vom Winzerfestplatz, die Mitfahrt ist kostenpflichtig. Die aktuellen Hygienekonzepte sind auf der Homepage der Stadt Klingenberg (www.stadt-klingenberg.de) und auf der Seite des Vereins Main-Musical zu finden (www.mainmusical.com). Diese werden, wenn je nach Inzidenzlage erforderlich, angepasst.