"O'zapft is" am Miltenberger Mainufer

Freizeit: Michaelismessen-Holzzelt von Lechnerwirt Mathias Hofmann steht - Biergarten kommt gut an

Miltenberg 01.08.2021

Endlich wieder eine Maß Bier mit Freunden trinken: Als Ersatz für die Michaelismesse steht seit Freitag das Holzzelt von Lechnerwirt Mathias Hofmann am Miltenberger Mainufer. Foto: Anja Keilbach Die in Dirndl gekleidete Frauentruppe aus Mönchberg sind jedes Jahr auf der Messe, jetzt gehen sie in den Biergarten des Lechnerwirtes.

Für die Mitwirkenden war die Eröffnung am Freitagnachmittag und die Stunden danach ein spannender Moment. Fazit nach den ersten drei Tagen: Es hat funktioniert. Bis auf Kleinigkeiten, die sofort optimiert werden konnten, war der Start der Biergartenzeit erfolgreich, so Mathias Hofmanns Bilanz. Bis zum 12. September dauert die Biergartenzeit an.

Bis zum Bieranstich um 16 Uhr wurde noch gehämmert, geschraubt, aufgehängt und aufgeräumt. Das war aber der Neuerung geschuldet, dass aus einer zunächst geplanten Bedienungsschänke ein komplett neuer Bereich mit Küche entstand. Aber um 15 Uhr war es soweit, die ersten Gäste kamen. Eine Stunde später haben das Lechnerwirt-Ehepaar Mathias und Karoline Hofmann zusammen mit Bürgermeister Bernd Kahlert, dem ersten Braumeister der Brauerei Faust, Stefan Falk, Verkaufsleiter und Prokurist Thorsten Märker und Gebietsvertriebsleiter Hubertus Grimm (beide Faust) den lang ersehnten Bieranstich vollzogen. Mit nur drei Schlägen schaffte es Kahlert, das erste Michaelismessen-Festbier anzustecken.

Emotionale Eröffnungsrede

Die Eröffnungsrede von Mathias Hofmann war übrigens emotional, er musste mehrmals schlucken, als er seine Unterstützer, insbesondere seine Familie, nannte, die ihm während des Aufbaus Tag und Nacht zur Seite standen. Sportliche, anstrengende Wochen liegen hinter dem Wirt, er habe täglich bis zu 19 Stunden gearbeitet, wenig geschlafen und das Gedankenkarussell drehte sich permanent. Lieferungen kamen nicht wie vereinbart, das Personal musste eingewiesen werden und trotz detailreicher Planung kam Unerwartetes noch dazu. Letztendlich habe er mit seinem Team alles meistern können. Während sich Mathias Hofmann um Aufbau und Organisation kümmerte, stellte Karoline Hofmann das Personal ein. 30 Aushilfen und Festangestellte gehören bis zum 12. September zum Lechnerwirt-Team. Jeder der Servicekräfte hat seine Aufgaben wie Kasse, Tische abräumen und desinfizieren, Reservierungsgäste an den Tisch geleiten, den Gästen beim Einlass behilflich sein. Hofmann musste ebenfalls ein Hygienekonzept vorlegen, wie Desinfektionsständer am Eingang, Kontaktverfolgung und Masken tragen beim Aufstehen. An das hielten sich die Gäste bislang vorbildlich, so Hofmann. Beobachtet und überwacht wird das Ganze auch von Securitymitarbeitern.

»Ein bisschen wie Messe«

Die Gäste zeigten sich zufrieden. Eine Weilbacherin, die anonym bleiben wollte, sagte: »Also, ich fand die Organisation sehr gut, das Ambiente sowieso.« Ihr gefielen vor allem kleine Details wie die selbst gemachten Weinträger. Eine größere Männergruppe aus Miltenberg war erfreut darüber, dass sie dort ihren Junggesellenabschied feiern konnten und eine zehnköpfige Frauentruppe aus Mönchberg machte sich extra schick für den Samstagabend. Sie gingen alle in Dirndl bekleidet und genossen sichtlich den Biergartenaufenthalt. »Wenigstens ein bisschen wie Messe«, sagte einer der zehn Frauen. Die Auslastung der Tische war nach den Corona-Regeln in den ersten zwei Tagen voll ausgeschöpft. Die ersten Weinlieferungen an der Bar im Obergeschoss waren ausverkauft, auch die erste Bierlieferung musste aufgestockt werden. Der Einlass funktionierte schnell und reibungslos, auch die Selbstbedienungsstraße ist gut organisiert. Bis auf Kleinigkeiten, die sicher in der erste Woche optimiert werden, war der Start des Lechner-Biergartens erfolgreich und der Wirt ist zufrieden.

Hintergrund: Einlass, Reservierung, Regelwerk Beim Einlass und wenn man den Tisch verlässt, muss Maske getragen werden. Am Eingang stehen Desinfektionsstationen zum Hände desinfizieren. Die Tische sind stellenweise mit Plexiglastrennwänden ausgestattet. Die dem Inzidenzwert angepassten Regeln der Bayerischen Infektionsschutzverordnung bezüglich der zusammenkommenden Personenzahlen müssen strikt eingehalten werden. Im Biergarten ist Selbstbedienung. Der Gast geht in den ausgeschilderten Selbstbedienungsbereich und holt sich Getränke (linke Seite) und Speisen (rechte Seite) mit einem Tablett. Bezahlt wird am Ausgang an einer von vier Kassen, die auch bargeldlose Zahlung erlauben. Die Tische werden von Servicekräften abgeräumt und nach dem Verlassen desinfiziert. Ein Teil der Sitzplätze sind täglich ab dem frühen Abend reservierbar, der andere Teil ist für spontane Besuche vorgesehen. Reservierungen im Biergarten sind ab acht bis zu zehn Personen pro Tisch möglich. Reservierungen der Stehtische in der Bar sind ausschließlich für zehn Personen auf 18 Uhr möglich. Schankschluss ist um 21.30 Uhr, um 22 Uhr muss der Biergarten schließen. Die Biergartenzeit dauert bis zum 12. September. Dienstag ist Ruhetag, sonst geöffnet von 11 bis 22 Uhr. ()