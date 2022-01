Otto Halk nimmt Abschied von Eschau

Ruhestandspfarrer zieht nach Miltenberg

Eschau 27.01.2022 - 13:20 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Nach 47 Jahren verlässt Otto Halk (links) seine Heimatgemeinde Eschau und verlegt seinen Wohnsitz nach Miltenberg. Mit einem Essen, an dem auch langjährige Wegbegleiter teilnahmen, wurde der langjährige Pfarrer am Mittwoch von Eschaus Bürgermeister Gerhard Rüth verabschiedet.

Seit November 2021 hat sich für Pfarrer Halk durch den überraschenden Tod seiner langjährigen Pfarrhaushälterin Barbara Reichl viel verändert. Nach reiflicher Überlegung hat er sich dazu entschieden, sich nach Rettersheim, Münsterschwarzach und Eschau wieder einen neuen Lebensmittelpunkt zu suchen. Bürgermeister Gerhard Rüth betonte, dass er auch etwas traurig sei, dass der einzige Eschauer Ehrenbürger künftig in der Kreisstadt leben werde. Diese Traurigkeit werde aber überstrahlt von einer großen Dankbarkeit für das Wirken im Markt Eschau. Denn trotz des Eintritts in den Ruhestand im Herbst 2018 war Halk seelsorgerisch tätig und will es auch weiterhin bleiben.

47 Jahre seien eine lange Zeit, in der sich vieles verändert habe, meinte der Bürgermeister. Dies sei gerade kennzeichnend für die Gesellschaft, denn Nichts sei so beständig wie der Wandel. Rüth erinnerte an das Jahr 1974, als Halk als junger Pfarrer in Eschau anfing. Helmut Schmidt löste damals Willy Brandt als Bundeskanzler ab und Walter Scheel wurde Nachfolger von Gustav Heinemann als Bundespräsident. Bayern München wurde Deutscher Fußballmeister und die deutsche Elf holte im eigenen Land den Weltmeistertitel. Otto Halk wurde am 1. Oktober 1974 der Pfarrei Sommerau als Kaplan zugewiesen. In Eschau gab es damals noch keine Gebietsreform, sondern die eigenständigen Gemeinden Eschau, Sommerau, Hobbach und Wildensee.

Rüth erinnert sich

Rüth erinnerte sich selbst noch gut daran, als der Pfarrer im Herbst 1974 zum ersten Mal in die Schule nach Eschau kam. Selbst besuchte er damals die sechste Klasse und die Firmung stand bevor. Neugierig und gespannt waren Rüth und seine Schulkollegen über den neuen Kaplan. »Vor uns stand dann ein junger, sportlicher Geistlicher, der mit neuen Ideen und Gedanken für frischen Wind sorgte«.

Rüth betonte, dass Halk die geistliche Berufung in den vergangenen 47 Jahren mit Überzeugung und Tatkraft gelebt und auch sichtbar weitergegeben habe. Er habe viele Familien in dieser Zeit in wichtigen und prägenden Phasen ihres Lebens mitbegleitet. Beginnend von der Geburt der Kinder und die damit verbundene Taufe, der Schritt der Eheschließung bis hin zum schwersten Schritt im Leben, dem Abschied nehmen und dem Umgang mit dem Tod.

Halk sei nicht nur Priester und Seelsorger sondern auch immer für seine Mitmenschen da gewesen. Er habe klar und deutlich das Wort Gottes verkündet und es verstanden, die Menschen anzusprechen und ihnen etwas mit auf den Weg zu geben. Und er habe sich nicht davor gescheut, auch in der Öffentlichkeit in Wort und Schrift zu verschiedenen Themen Stellung zu beziehen.

Bleibende Spuren

In seiner Zeit habe Halk bleibende Spuren hinterlassen. Neben der Seelsorge sei er auch ein hervorragender Baumeister für Kapellen, Bildstöcke oder Gotteshäuser gewesen. Zahlreiche Projekte prägen heute noch entscheidend das Erscheinungsbild der Gemeinde. Verhandlungsgeschick mit der Diözese habe ihn stets ausgezeichnet. Für seine Anliegen und in der Zusammenarbeit mit dem Markt Eschau habe er stets überzeugend und erfolgreich geworben. Mit der Offenheit für die aktive Unterstützung der Ökumene habe er viele Brücken zwischen den Menschen und den Ortsteilen gebaut und zum gegenseitigen Verständnis beigetragen. Dafür wurde er im Jahre 2013 zum Ehrenbürger ernannt. Beim 70. Geburtstag hatte Halk formuliert: »Wenn man sich anständig aufführt, kann man länger bleiben.« Er habe eben viel mehr getan als sich nur anständig aufzuführen. Sie hätten auch noch bleiben können, sagte Rüth.

Auch für das Vereinsleben hatte Halk immer ein offenes Ohr und wirkte selbst darin aktiv mit. In der Anfangszeit spielte er als Linksaußen beim Fußballverein Hobbach und später war er dort in der Tischtennisabteilung aktiv. Seine Fußballleidenschaft besteht immer noch, doch heute mehr als interessierter Zuschauer, besonders bei Spielen des FC Bayern München, von dem er ein großer Fan ist. Pfarrer Otto Halk wird als Pfarrer i. R. nicht im Ruhestand, sondern in Reichweite in der Pfarreiengemeinschaft Sommerau, Röllbach, Mönchberg und im neuen Pastoralen Raum weiterhin zur seelsorgerischen Unterstützung bereitstehen und mithelfen.

Martin Roos