Ostereiermarkt begrüßt in Michelstadt den Frühling

Blick in den Odenwald

Odenwaldkreis 02.03.2023 - 13:46 Uhr 2 Min.

Der Ostereiermarkt von Michelstadt ist in eine größere Halle umgezogen.

Frühlingsbeginn: In Michelstadt ist dies gleichbedeutend mit dem Ostereiermarkt. Wie bereits im Vorjahr, wurde das Marktgeschehen aus der Innenstadt in die Erwin-Hasenzahl-Halle verlegt, die sich am Großparkplatz »Altstadt« befindet. Geöffnet ist der Ostereiermarkt am Samstag, 18. März, von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag, 19., von 11 bis 17 Uhr. Unter barrierefreien Bedingungen wird eine Kombination aus Kunst, Handwerk, Markt und Gastronomie geboten. Der Weltmeister der Konditoren, Bernd Siefert, präsentiert seine süßen österlichen Kreationen.

In diesem Jahr sind es knapp 40 Künstler, die ihre eiförmigen Werke einem breiten Publikum präsentieren. Die Bearbeitungstechniken von Hühnereiern sind vielseitig: Aquarellmalerei, Fimoarbeiten, Batiktechnik, Scherenschnitte, Wachsbossierungen, Serviettentechnik, Kratztechnik, Ölmalerei, Gravur- und Frästechnik. Hinzu kommen ausgefallene Kreationen wie Lampen aus Straußeneiern, Eier mit Faberge, Eier in Spitze, Seide und edle Stoffe gehüllt, Eier mit Strohapplikationen, Zinnfiguren und Dekorationen aus Holz. Nur wenige Schritte davon entfernt locken die Geschäfte des Einzelhandels mit einem verkaufsoffenen Sonntag (13 bis 18 Uhr). Geschmückt ist die Innenstadt mit 2023 bunten Schmetterlingen.

Abschluss: Mit dem Auslaufen der Kernregelungen der bundesweit geltenden Corona-Testverordnung zum 1. März hat der Odenwaldkreis die Beauftragungen für die Corona-Teststellen beendet. Wie es in der Mitteilung der Kreisverwaltung heißt, können diese Stellen auch danach noch weiter betrieben werden. Von ihnen ausgestellte Nachweise haben jedoch keine rechtliche Bedeutung mehr.

Zuletzt sind die Infektionszahlen wieder gestiegen. Im Verlauf einer Woche sind nach Angaben des Gesundheitsamts 223 neue positive Corona-Testergebnisse hinzugekommen. Die Gesamtzahl der seit Ausbruch der Pandemie registrierten Infektionen werden mit 47.332 angegeben, was etwa der Hälfte der Einwohner des Odenwaldkreises entspricht. Die Zahl der mit einer Infektion in Zusammenhang gebrachten Todesfälle ist auf 257 gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 230,0. Sie lag am 1. Februar noch bei 145,4 und zum Jahresbeginn bei 209,4.

Aufruf: Im zweiten Jahr in Folge lädt die Ehrenamtsagentur des Odenwaldkreises zu einer Mitmachaktion »Engagierter Frühjahrsstart« ein. Privatleute, Vereine und Organisationen sind dazu aufgerufen, in den Monaten März bis Mai gemeinnützige Projekte anzumelden und für die Umsetzung um Helfer werben. Wie die Pressestelle im Landratsamt mitgeteilt hat, liegen die ersten Anmeldungen bereits vor. Gesucht werden Freiwillige für einen Spiel- und Bastelnachmittag, den Bau eines Krötenzauns und die Reinigung eines Freibad-Beckens. Die Ehrenamtsagentur berät jeden, der eine Projektidee hat, und unterstützt jede Aktion mit 10 Euro je angemeldetem Teilnehmer. Das Geld kann zum Beispiel für die Verpflegung der Aktiven verwendet werden.

Beim ersten »Frühjahrsstart« im Jahr 2022 haben rund 1500 Freiwillige an 72 Projekten teilgenommen. Die Aktion, die von der Hessischen Landesregierung finanziell gefördert wird, ergänzt die Freiwilligentage, die im Herbst stattfinden. Mehrere Vereine und Organisationen hatten bei der Ehrenamtsagentur eine entsprechende Aktion im Frühjahr angeregt. Fragen zu der Aktion beantwortet Hiltrud Geyer von der Ehrenamtsagentur unter 06062 70-127 oder per E-Mail an h.geyer@odenwaldkreis.de. Weitere Informationen unter https://www.fruehjahrsstart.de.

Manfred Giebenhain