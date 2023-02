Ortungsgeräte, Winden, Stützen und Stromerzeuger

Technische Ausrüstung aus THW-Logistikzentrum Obernburg im Erdbebengebiet im Einsatz

Obernburg 10.02.2023 - 15:33 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Kisten voller Ausrüstung vor dem Abflug ins Erdbebengebiet.

Die SEEBA ist eine taktische Einheit für internationale Rettungseinsätze, die insbesondere darauf abzielen, verschüttete Personen in eingestürzten Bauwerken zu lokalisieren, zu befreien und medizinisch erst zu versorgen, teilt Stark mit. Die charakteristischen Schadensfälle erforderten eine spezielle Ausbildung und Ausrüstung.

Das Einsatzgerät dieser Spezialeinheit besteht laut THW-Bundessprecher aus technischen Ortungsgeräten, um verschüttete Menschen aufspüren zu können, hydraulischem Rettungsgerät, Winden, Stützen, Stromerzeugern, einfachen Grabwerkzeugen bis hin zu einer winterfesten Campausstattung mit eigener Verpflegungskomponente.

Dieses Einsatzgerät wurde bereits am Montag durch ehrenamtliche Einsatzkräfte im Logistikzentrum Obernburg des THW Bayern hergerichtet, so Stark. Die Einsatzkräfte des THW Obernburg und der umliegenden Ortsverbände hätten die Geräte gecheckt, in tragbaren Alu-Transportbehältern luftfrachtfähig verpackt und noch in der Nacht auf den Weg zur bereitstehenden Sondermaschine am Flughafen Köln/Bonn gebracht. Von dort wurden 16 Tonnen Material mit 51 Einsatzkräften und vier Rettungshunden in die Erdbebenregion geflogen.

bam