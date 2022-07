Ortsmitte soll Heppdiel schmücken

Eichenbühl. In seiner Sitzung am Mittwoch hat sich der Eichenbühler Gemeinderat auch mit folgenden Themen befasst.

Mittagsbetreuung: Bürgermeister Günther Winkler informierte über die durchgeführte Bedarfsumfrage zur Mittagsbetreuung an der Erftal-Grundschule im Schuljahr 2022/2023. Dabei sollte erfragt werden, ob zukünftig eine verstärkte Form der Mittagsbetreuung nach 14.15 Uhr benötigt werde. Die 107 Antworten von 123 verteilten Umfragebögen ergaben, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur ein geringes Interesse für eine Planung zur Mittagsbetreuung bis 16 Uhr bestehe. Dabei hatten 32 Eltern kein Interesse an einer Mittagsbetreuung, 74 Eltern wollten nur eine Mittagsbetreuung bis 14.15 Uhr. Lediglich sechs Eltern seien ab Schuljahr 2022/2023 an einer offenen Ganztagesschule bis 16 Uhr interessiert. Zur Alternative der Ganztagschule oder einem Hort bis 16 Uhr fanden sich lediglich fünf Interessenten. Steigenden Zuspruch findet jedoch die bisherige Form der Mittagsbetreuung deren Anteil von derzeit 63 auf 84 Kinder anwächst, so der Bürgermeister.

Solarpark: Den nächsten, verwaltungstechnischen Schritt hat der Gemeinderat einstimmig für den "Solarpark Eichenbühl - Ebenheider Hof" geebnet. Dem vorgestellten Planungsentwurf zur Aufstellung des Bebauungsplanes wurde in der vorgelegten Form zugestimmt und das Bauleitverfahren wird eingeleitet. Der vor einem Jahr bereits gefällte Beschluss wird dabei abgeändert. Anstelle des komplizierten und aufwendigen, vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird ein so genannter, qualifizierter Bebauungsplan aufgestellt. Die Gemeindeverwaltung muss nun das Bauleitplanverfahren durchführen und dabei frühzeitig die Beteiligung der Behörden, sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit veranlassen.

Bebauungsplan: Mit 15 Einzelbeschlüssen hat der Rat die Änderung des Bebauungsplanes Burgäcker 1 im Ortsteil Riedern behandelt. Die zum Entwurf eingegangenen Stellungnahmen von Ämtern und Behörden wurden jeweils zur Kenntnis genommen, erforderliche geringe Ergänzungen und Anregungen werden durch die Verwaltung überarbeitet. Der Planungsentwurf muss nun erneut öffentlich ausgelegt werden. acks