Ortsentlastung in Hainstadt noch in weiter Sicht

Blick in den Odenwald: Feuerwerksverbot in der Altstadt - DRK-Testzentren schließen - Info-Hotline bei Stromausfall

Odenwaldkreis 29.12.2022 - 12:00 Uhr 2 Min.

Wie die schmale Mainstraße von Hainstadt vom Durchgangsverkehr entlastet werden kann, darüber wird in Breuberg schon seit zehn Jahren nachgedacht und geplant. Foto: Thomas Elgert/Stadt Breuberg

Geduldsprobe: Zehn Jahre schon beschäftigen die Stadtverordneten und die Verwaltung von Breuberg sich mit der Frage, wie der Stadtteil Hainstadt vom Durchgangsverkehr entlastet werden kann. Bürgermeisterin Deirdre Heckler hat aus diesem Anlass den Verlauf und Sachstand zur sogenannten Ortsentlastungstangente Hainstadt zusammengefasst und Bilanz gezogen. Bereits an der Bezeichnung wird deutlich, dass es sich nicht um eine Umgehungsstraße handelt im Sinne der Bundesverkehrswegeplanung. Die Trasse erfüllt der Mitteilung nach nicht die erforderlichen Entwurfskriterien. Die bisher angeführten Verkehrszahlen auf der Mainstraße mit 6000 Fahrzeugen täglich reichen nicht aus, dass weder der Bund noch Hessen-Mobil einen Handlungsbedarf sehen.

Durch die zuletzt abschlägige Antwort aus Berlin bleibe der Stadt nur noch der Weg, aus eigener Kraft heraus, die Ortsentlastungstangente weiterzuverfolgen. An Kosten erwartet Heckler rund zehn Millionen Euro zuzüglich mögliche Zinsleistungen für rund 35 Jahre. Da Fördermittel in größerem Umfang nicht zu erkennen seien, verbleibe als einzige Möglichkeit, den Bau der Straße durch die Anhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer zu finanzieren. Zum Stand der Planungen gibt die Bürgermeisterin an, dass bereits 2018 mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes Baurecht geschaffen worden sei. Das letzte Wort hätten die städtischen Gremien, so Heckler, die eine Entscheidungsfindung durch Umfragen oder einen Bürgerentscheid nicht ausschließen möchte. Parallel liefen die Vorbereitungen zur Sanierung des Ortskanals, für die Kosten in Höhe von vier Millionen Euro veranschlagt werden.

Verbot: In der Altstadt von Michelstadt besteht an Silvester und Neujahr Feuerwerksverbot. Darauf hat die städtische Pressestelle aufmerksam gemacht mit dem Hinweis auf die seit 2009 geltende Verordnung zum Sprengstoffgesetz, in der bundeseinheitlich das »Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern« das ganze Jahr über untersagt ist. Auch für das Abfeuern von Raketen und Böllern ist ein Mindestabstand von 200 Metern zu besonders brandempfindlichen Gebäuden und Anlagen einzuhalten. Dies treffe auf weite Teile der Kernstadt zu.

Vorsorge: Mit dem letzten Tag des Jahres endet das Angebot des DRK-Kreisverbands, sich in eigens zu diesem Zweck eingerichteten Testzentren auf das Coronavirus testen zu lassen. Aufgelöst werden damit die Anlaufstellen in Erbach, Reichelsheim und Beerfelden. Das DRK verweist an die Testmöglichkeiten in Apotheken.

Neu hingegen ist das Angebot der Kreisverwaltung in Erbach, die eine Info-Hotline eingerichtet hat für den Fall eines längeren Stromausfalls in Folge einer möglichen Energieknappheit. Zur Vorbereitung auf einen Ernstfall ist in der Kreisverwaltung ein Krisenstab unter der Federführung von Landrat Frank Matiaske eingerichtet worden. Diesem gehört die Abteilung Katastrophenschutz und die Hauptabteilung Zentrale Verwaltungsaufgaben an. Die Hotline hat die Rufnummer 06062/70-3484.

