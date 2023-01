"Orgelpfeifen" begeistern mit Stück »Weihnachten fällt aus!«

Kinderchor des Umpfenbacher Gesangvereins Liederquell überzeugt bei Musical im Richelbacher Gemeinschaftshaus mit Elan und Spielfreude

Neinkirchen-Richelbach 23.01.2023 - 17:10 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mit einer toll inszenierten Umsetzung des Stücks "Weihnachten fällt aus" begeisterte der Kinderchor Orgelpfeifen des Gesangvereins Liederquell Umpfenbach am Sonntag die zahlreichen Gäste im Gemeinschaftshaus Richelbach: Unsere Aufnahme zeigt die Rollen der Engel und des Weihnachtsmannes Ambrosius Schneeweiß.

Nachdem das Projekt für die 16 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren aufgrund der Corona-Pandemie schon zwei Mal, 2020 und 2021, ausfallen musste, konnte jetzt das Stück von Peter Schindler einem begeisterten Publikum präsentiert werden.

Nach einer kurzen Begrüßung der Vereinsvorsitzenden Monika Klein stiegen die Kleinen in ihr Stück ein. Im schön geschmückten und ausgestalteten Bühnenbereich legten sich die Mitglieder des Kinderchores mit sicht- und hörbar viel Freude am Musizieren und Singen gleich zu Beginn richtig ins Zeug. »Das Weihnachtsfest steht wieder an, wir Engel sind bereit!«, erschallte es aus vielen Kehlen.

Auf einem Kalenderblatt am Bühnenrand war »1. August« zu lesen. Zeit also, so der Beginn der Geschichte, den Weihnachtsmann aufzuwecken. Der hat aber so gar keine Lust auf seine Aufgaben: Schlitten fahren, durch Schornsteine schlüpfen, frieren.

Wahre Bedeutung des Fests

Weihnachtsmann und Engel denken auch, dass die Menschen den wahren Grund vergessen haben, warum sie eigentlich Weihnachten feiern, und haben kurzerhand beschlossen, das Ganze zu streichen. Es sei ohnehin eher »Laute Nacht« statt »Stille Nacht«, hieß es. Deshalb würde es den Menschen guttun, sich von Weihnachten fernzuhalten, damit sie die Bedeutung des Fests wieder erkennen können. All das wurde dann in diversen Liedern und Abschnitten mit Schauspiel thematisiert.

Ebenfalls Bestandteil der Aufführung: Ein Szenenwechsel zu einem Dorfplatz in der Welt der Menschen mit Kalenderstand 20. Dezember, wo ein Reporter eine Umfrage zum Thema des Festausfalls macht. Doch dann die Wendung: Am 23. Dezember sehen Engel und Weihnachtsmann doch tatsächlich eine Familie, die mit Weihnachtsvorbereitungen beschäftigt ist, zudem wird Nachwuchs erwartet. Berührt von der Situation beschließen sie, Weihnachten doch noch zu retten, was letztendlich mit Fleiß und viel Schaffenskraft gelingt.

Die beschriebenen Begebenheiten wurden von den Kindern großartig umgesetzt: Auswendig und textsicher intonierten die Kleinen die Stücke und Erzählpassagen und waren äußerst engagiert bei der Sache. Betonungen und Phrasierungen wurden gesanglich gekonnt gesetzt. Auch die gesprochenen Passagen des Musicals kamen bestens zur Geltung, die Emotionen und Stimmungen der Situationen wurden von den Orgelpfeifen fantastisch realisiert, was die Zuschauer in die Geschichte eintauchen ließ.

Und, obwohl die Erzählung eine reine Fantasiegeschichte ist, schafften es die jungen Musicaldarsteller, mit der hohen Qualität ihrer Umsetzung auch zum Nachdenken anzuregen: Sollte nicht doch die wahre Bedeutung von Weihnachten im Vordergrund stehen? Machen sich alle immer zu viel Hektik und verlieren das Wesentliche aus dem Blickfeld? Sollte nicht doch einmal »ein Gang heruntergeschaltet« werden?

Instrumental umrahmt

Thomas Schmitt am Klavier und Petra Seizer an der Violine schufen einen ansprechenden instrumentalen Rahmen zur wunderbaren Leistung der kleinen Sänger und Darsteller. Für Licht und Ton war Frank Winkler zuständig. Seizer und Marion Winkler hatten die Chorleitung, Klein dankte zudem den Sponsoren. Zum Ende der Veranstaltung hab es verdientermaßen lange anhaltenden Applaus und zudem wiederum als Dankeschön gab der Kinderchor eine Zugabe.

Marco Burgemeister