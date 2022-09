»Ophelias Schattentheater« für Kinder und jung Gebliebene

Kirchenmusiktage: Lesung mit Orgelimprovisationen

Miltenberg 27.09.2022

Gespannt und konzentriert folgten die Kinder vor der Leinwand mit den Illustrationen der Erzählung von Isebill, alias Susanne Breitweg.

Breitweg las in einem Ton, der für die Kinder im Kindergarten- und Vorschulalter genau der richtige war, die Geschichte um das Leben des Fräulein Ophelia vor, die eigentlich Schauspielerin werden will, dann aber wegen ihrer zu leisen Stimme im Souffleurkasten eines Stadttheaters Platz nimmt. Das ist für Ophelias Stimme und angesichts ihrer Liebe zu Komödie und Tragödie optimal. Offenbar ist das älter werdende Fräulein sehr nett und sozial, so gibt sie immer mehr Schatten, die ihr begegnen, eine Heimat in ihrer Wohnung, bis sie vom gewissenlosen Hausbesitzer daraus vertrieben wird.

Für alle Altersklassen

Wie es mit Ophelia nach der Schließung des Theaters weitergeht, bis sie schließlich einem ganz großen Schatten begegnet - den Michael Ende als den Tod auftreten lässt - und wie ihr ihre Hilfe für die Schatten im Himmel vergolten wird, all das sind märchenhafte Motive, die »Ophelias Schattentheater« als Literatur auch, aber nicht nur für Kinder ausweisen. Endes klare, bewusst einfache Sprache, die schlüssig und nicht zu einseitig skizzierten Figuren in der Geschichte, vor allem aber die Art, wie er dem Tod in der Passage nach dem »Hier könnte die Geschichte eigentlich zu Ende sein« seinen Schrecken nimmt, ist für Fünfjährige genau so angemessen wie für 80-Jährige.

Gesteigert wurde der Genuss bei der Lesung durch Bailers Orgelimprovisationen im harmonischen Zusammenspiel mit der Lesung und auch durch die eingeblendeten einfühlsamen Illustrationen des Friedrich Heichelmann aus dem Buch von 1988. Der Orgelklang zauberte idyllische und spielerisch leichte Momente genau so überzeugend ins Kirchenschiff, wie er drohend aufkeimende Gefahren in Töne bannte. Dass sich der lockere, heitere Ton des Anfangs in der Schlussimprovisation wiederholte, festigte den Eindruck vom Kreislauf des Lebens und entließ Kinder wie Erwachsene unbeschwert nach einer knappen Stunde in den regnerischen Tag.

Wenige Besucher

Es war ein weiterer schöner Programmpunkt bei den diesjährigen Kirchenmusiktagen. Die Besucherzahl war diesmal enttäuschend - die kaum zehn Kinder und die rund 30 Erwachsenen verloren sich fast in der großen Kirche. Wer genau hinschaute und hin hörte, konnte den Eindruck gewinnen, dass die Veranstaltung in einem kleineren Raum noch deutlich besser gewirkt hätte: »Ilsebill« hätte ohne Mikrofon noch freier mit Gestik und Mimik arbeiten können, was sie zu Beginn beim Gespräch mit den Kindern eindrucksvoll bewies. Vermutlich wäre ihre angenehme und wandlungsfähige Stimme ohne Mikrofon noch besser zur Geltung gekommen.

Kleine Kritikpunkte, die von den Vorzügen mehr als ausgeglichen werden: Dass die Kinder vor Beginn selbst hinter der Leinwand ein kleines Schattentheater aufführten, dass die Kirchenorgel in einem kleinen Raum durch ein Keyboard nie gleichwertig zu ersetzen gewesen wäre - Aspekte die letztlich dafür sprechen, dass die Kirche für diese Lesung doch der richtige Ort war.

