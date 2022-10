»Open Sozial« - Mit Schwung soziale Aufgaben anpacken

Projektgruppen für Digitales, Vereine, Pflege und Integration ziehen nach erstem Jahr Bilanz

Obernburg 27.10.2022 - 15:40 Uhr 1 Min.

Roland Fuchs (Amorbach) und Alison Wölfelschneider (Eichelsbach) präsentieren die Aktivitäten zum Vorstands-Coaching für Vereine

Michael Göb (Mömlingen), kündigte für die Projektgruppe Digitalisierung unter anderem an, man wolle in Kooperation mit Nachbarschaftshilfen und Kommunen ehrenamtliche Digitallotsen möglich machen, um Hilfen in vor Ort diesem Medium anbieten zu können. Für diese wird über den Träger »KAB sozial & gerecht« eine Vernetzung und auch Qualifizierung ermöglicht. Interessierte Nachbarschaftshilfen, Kommunalverantwortliche sowie an diesem Engagement Interessierte können sich melden unter kontakt@sozialundgerecht.com.

Mehr Aufgaben durch Corona

Drei weitere Themenbereiche haben laut Mitteilung deutlich Fahrt aufgenommen. Vor dem Hintergrund der Auswirkungen von Corona wurde durch eine Projektgruppe das »Coaching für Vereinsvorstände« auf den Weg gebracht. Alison Wölfelschneider (Eichelsbach) berichtete, dass in einem Pilotprojekt sieben Vereine vom Untermain beteiligt sind.

Eine weitere Projektgruppe unternimmt seit einem Jahr den Versuch, die pandemiebedingte Situation von professionellen Pflegekräften wie auch von pflegenden Angehörigen durch öffentliche Podien, Hintergrundgespräche und politische Einflussnahme nachhaltig zu verbessern.

n einer ähnlichen Situation, die durch den Krieg in der Ukraine noch verschärft wurde, finden sich jene wieder, die zur Integration von Migrantinnen und Migranten beitragen. Deutlich wurde, dass mehr engagierte Ehrenamtliche für den Sprachunterricht benötigt werden, und wie wichtig Kontakte zwischen Traditions- und Neubürgern sind, um die Abkapselung von Sprachgemeinschaften und Großfamilien zu vermeiden.

Ehrenamtliche Helfer gesucht

Am Ende stand auch die Frage im Raum, ob sich Menschen finden, um die »Open-Sozial« als Plattform für soziales Engagement weiterzuentwickeln. Sie wurde von Ehrenamtlichen der KAB im Kreis Miltenberg auf den Weg gebracht und eingeführt, doch hat dieser Traditionsverein nicht die nötige Personalbasis, um das Projekt auf Dauer zu sichern. Vor diesem Hintergrund wurde laut Mitteilung die eigenständige Gruppierung »KAB sozial & gerecht« gegründet, um die »Open Sozial« in die Zukunft zu führen. Christine Hartlaub (Niedernberg) betonte: »Wir können Projekte nur möglich machen, wenn wir einen stabilen Rahmen organisieren und die Ressourcen dafür sichern.«

Im Ergebnis kann die neue Gruppierung nun selbstbestimmt und demokratisch ihre Aktivitäten entwickeln und zugleich den KAB-Verband mit seinen Zugängen zu Netzwerken, Finanzen, Räumen und Personal nutzen. So sollen auch in Zukunft Innovationen im Ehrenamt ermöglicht werden.

bMehr Informationen unter https://www.sozialundgerecht.com

bam