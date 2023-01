Online-Elternabend zu »Leben mit Social Media«

Safer Internet Day: Angebote des Arbeitskreises Medienprävention im Landkreis Miltenberg

Miltenberg 30.01.2023 - 14:19 Uhr < 1 Min.

Worauf man achten sollte, wenn man im Internet unterwegs ist: Das erklären Fachleute am Tag Safer Internet Day.

Der AK wird an diesem Tag an der Heinrich-Ernst-Stötzner-Förderschule in Miltenberg sowie an der Johannes-de-la-Salle-Berufsschule Aschaffenburg mit Schülern in Workshops unter anderem den Fragen nachgehen, wie gesund unser digitaler Alltag ist und welche Fähigkeiten nötig sind, um digitale Medien bewusst und ausgewogen zu nutzen.

Workshops in Schulen

Dazu werden zwei Teams in den Schulen mit jeweils vier Klassen Workshops anbieten etwa zun Themen wie »Nur noch fünf Minuten« - übermäßiger Medienkonsum, Suchtverhalten« oder »Nudging & Co« - Welche Tricks nutzen die Anbietenden um Nutzende in der App zu halten?«. Im Fokus steht dabei, dass die Schüler selbst Strategien entwickeln, wie sie Medien sicher und bewusst nutzen können.

Tipps für Eltern am 7. Februar

Im Rahmen des Safer Internet Day findet gemeinsam mit der Stiftung Medienpädagogik Bayern auch ein Online-Elternabend am Dienstag, 7. Februar, ab 19 Uhr für alle Eltern mit Kindern zwischen 10 und 14 Jahren statt. Thema: »Das Leben mit Social Media - so haben Eltern und Kinder das digitale Leben im Griff« (Teilnahmelink: https://lra-mil.webex.com/lra-mil/j.php?MTID=m39f6ceb0046cd177e2d9a64a624be00a5).

Felix Behl, Leiter und Berater für digitale Bildung an den staatlichen Schulämtern Aschaffenburg und Miltenberg, geht den Fragen nach, warum Social-Media-Angebote so beliebt sind, wie Kinder ihre Privatsphäre schützen können und welche rechtlichen Vorgaben zu beachten sind. Mobbing, digitale Selbstoptimierung und Abschaltkompetenz sind weitere Themen.

bFragen zu den Angeboten beantwortet die Suchtpräventionsstelle im Landkreis Miltenberg per E-Mail suchtpraevention@lra-mil.de und unter Tel. 06022 6200112

bam