Omnibus für Direkte Demokratie macht Station in Miltenberg

Aktion für Volksabstimmung auf Bundesebene

Miltenberg 08.09.2022 - 15:39 Uhr < 1 Min.

Seit über 20 Jahren ist Werner Küppers mit dem "Ominibus für Direkte Demokratie" in Deutschland und Europa unterwegs.

»Direkte Demokratie wird besonders in Krisenzeiten immer wichtiger«, betont Werner Kuppers, der in Krefeld aufgewachsen ist. Immer öfter würden Politiker Grundsatzentscheidungen ohne Beteiligung der Bevölkerung treffen - bis hin zu zentralen Grundgesetzänderungen.

Recht gemäß Grundgesetz

Seit Jahren zeigten alle Umfragen, dass die Mehrheit der Bürger und Bürgerinnen auch zwischen den Wahlen über wichtige Fragen informiert werden und selbst abstimmen wollen. Auch der bundesweite Bürgerrat »Demokratie 2019« habe sich mit großer Mehrheit für die Einführung der Volksabstimmung auf Bundesebene ausgesprochen, betont Küppers. Trotzdem lehne die Mehrheit im Parlament das im Grundgesetz garantierte Abstimmungsrecht ab. Im Artikel 20.2 heiße es: Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ... ausgeübt. Volksabstimmungen seien die Schule der Demokratie. Initiativen aus der Bevölkerung könnten so wichtige Themen auf die Tagesordnung setzen und abstimmen.

Selbst und direkt entscheiden

Vor jedem Volksentscheid würden die Themen umfassend und verständlich aufbereitet, in den Medien behandelt und untereinander diskutiert. Überall, wo Abstimmungsrechte eingeführt werden, würden die Menschen sofort aktiv. Das zeigten die vielen Abstimmungen auf Landesebene, in den Städten in Deutschland und auch die Praxis der Direkten Demokratie in der Schweiz.und weltweit, sagt Werner Küppers.

Ziel des Omnibus ist es, dass die Menschen vor Ort über Fragen, die ihr Lebensgrundlagen und ihr Zusammenleben betreffen, auch selbst und direkt entscheiden können. Ferner berät, initiiert und unterstützt der Bus Volksbegehren wie das gegen Massentierhaltung in Brandenburg, das zum Schutz des Wassers in Schleswig-Holstein und das für Artenvielfalt in Bayern, Niedersachsen und Baden-Württemberg.

Ralf Hettler