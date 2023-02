Oliver Hartmann und Bobby Stoker überzeugen mit Bands, Chris Bay mit Soloprogramm

Konzert: Mitreißendes Dreierpaket im Beavers

Erlenbach a.Main 10.02.2023 - 11:51 Uhr 2 Min.

Chris Bay - auch bekannt von der Power-Metal-Band Freedom Call - eröffnete den Konzertabend, schaffte es auch solo und ohne wuchtigen Breitwandsound im Rücken, sondern nur mit Gesang und Gitarre, eine tolle Stimmung zu erzeugen. Rock vom Feinsten, mit starker Instrumental- und Gesangsleistung: Hartmann, die Gruppe von Sänger und Gitarrist Oliver Hartmann war am Donnerstagabend Headliner eines musikalischen Dreierpaketes im bestens besuchten Erlenbacher Beavers. Gitarrist/Sänger Bobby Stoker und Band überzeugten mit Songs voller Einfallsreichtum, die mit großem Herzblut umgesetzt wurden.

Somit passte sowohl in Sachen Quantität und Qualität alles. Der Zuspruch für das besondere Line-up war enorm. Obwohl alle Musiker ihren ganz eigenen Stil hatten, harmonierte alles im Gesamten perfekt.

Chris Bay an der Akustikgitarre

Den Auftakt markierte Chris Bay, Gründungsmitglied der aus Deutschland stammenden Power-Metal-Band Freedom Call, wo dieser für Gesang, E-Gitarre und Keyboard zuständig ist. Das Multitalent machte auch ohne wuchtigen Breitwand-Sound im Rücken mit Akustikgitarre eine gute Figur. Er hatte sowohl Songs von seinem Solo-Album »Chasing The Sun« als auch adaptiertes Material von Freedom Call parat, dazu eine ganz besondere Coverversion: »Run To The Hills« von Iron Maiden, ebenfalls in einer vom Instrumentarium her reduzierten, aber nicht minder beeindruckenden Version. Seine sympathische Art, gute Unterhaltung mit dem Publikum sowie auf den Punkt gebrachtes Gitarrenspiel setzten früh am Abend ein Ausrufezeichen.

Bobby Stoker und Band vermittelten von den ersten Takten viel Spielfreude. »Waiting For The Night« hieß der Opener, der mit sattem Hard-Rock-Sound, schnell ins Ohr gehenden, ausgeklügelten Gitarrenriffs und einer versierten Rhythmus-Fraktion überzeugte. Gekrönt von einem schönen Gitarrensolo ging es in diesem Fahrwasser weiter. Bei der Nummer »My Destiny«, genau wie dem Vorgänger-Song vom Album »Everglow«, arbeiteten die Musiker hervorragende Kontraste heraus - zum Eröffnungsstück und innerhalb des Arrangements. Ein zurückhaltender, aber ein einmaliges Ambiente erzeugender Beginn, schwebende Klangsphären und eine sich langsam anbahnende Steigerung gipfelten bei diesem zweiten Song in einem wunderbaren Chorus, um dann wieder etwas zurück zu schalten: eine gelungene Achterbahnfahrt, in dieser Nummer sowie über das gesamte Set, in dem Stoker Herzblut in Gesang und Gitarrenspiel setzte. Überraschungen gab es viele, darunter das kreative »Eye Of Horus« als Abschluss.

Hartmann als Headliner

Hartmann stiegen mit dem Stück »Can't Stop This Train« in ihr Set mit zahlreichen Höhepunkten ein. Der Name des Titels war Programm. Der Groove war unnachahmlich, die Musiker bestens gelaunt. Ein ausbalanciertes Klangbild schuf für jedes Bandmitglied genügend Freiraum zur Entfaltung, und der Gesang war fantastisch. Mit »One Step Behind« gab es an zweiter Stelle ein Werk aus dem Album »Get Over It«. Hymnisch und großartig präsentiert konnten Oliver Hartmann und Kollegen auch hiermit die Fans glücklich machen. »Get Over It«, Tour- und Albumname, ist auch der Name eines Songs, der Beleg für große Kunst in Sachen Songwriting und Komposition war. Das nachdenkliche »The Gun« offenbarte wieder eine neue Seite des künstlerischen Schaffens. Hartmann wissen um die Balance von Eingängigkeit und Anspruch, die Art und Weise, wie sie ihre Sache umsetzen, verdient größten Respekt. Niveau, Tiefgang, Raffinesse, aber auch die ordentliche »Rock-Kante« - alles war da. Oliver Hartmann gab sich, wie die anderen Künstler des Abends, sehr Fan-nah, wirkte bodenständig, authentisch und hatte sichtbar viel Spaß am Musizieren und Interagieren. Die stilistische Bandbreite der Gruppe war beachtlich: Von ruhigen, sanftmütigen Momenten bis hin zum Riff-Gewitter mit grandioser Rhythmik war so einiges im Angebot auf der akustischen Palette. Eine stimmige Lightshow rundete das Konzerterlebnis allererster Güte ab.

