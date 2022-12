Olaf Bossi in der Obernburger Kochsmühle

Was man un­ter der sprich­wört­li­chen "schwe­ren Ge­burt" kon­k­ret ver­steht, wis­sen das Team der Kochs­müh­le Obern­burg (Kreis Mil­ten­berg) und der Mu­si­ker, Ka­ba­ret­tist und Lied­tex­ter Olaf Bos­si ganz ge­nau. Sch­ließ­lich hat Co­ro­na hat drei­mal den Auf­tritt des 51-Jäh­ri­gen am Un­ter­main ver­hin­dert, be­vor sich der Sohn ei­ner ita­lie­ni­schen Mut­ter und ei­nes deutsch-ita­lie­ni­schen Va­ters am Sams­tag auf den Weg von Stutt­gart an den Un­ter­main ma­chen konn­te.