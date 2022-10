Kohlensäuremangel trifft im Kreis Miltenberg besonders kleinere Betriebe

Bierhersteller nutzen Alternative

Miltenberg 13.10.2022 - 14:34 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Eine Bedienung zapft Bier in einem Wirtshaus. Für Brauer ist es eine bittere Pille - Ausschank und Feste sind wegen der Corona-Pandemie seit Monaten auf Eis gelegt. Die Folge: Das gute Bier läuft ab. Ist Wegschütten die einzige Option? (zu dpa: «Betriebe müssen Bier loswerden - Freibier statt Endstation Gully?») +++ dpa-Bildfunk +++



Durch die der­zei­ti­ge Kri­se in der Dün­ge­mit­tel­pro­duk­ti­on be­kom­men die Her­s­tel­ler von Ge­trän­k­en, zu de­ren Her­stel­lung Koh­len­säu­re be­nö­t­igt wird, nur noch et­wa die Hälf­te der be­nö­t­ig­ten Men­ge und wenn, dann zu sehr ho­hen Prei­sen. Produktion gedrosselt Düngemittelhersteller fahren derzeit wegen der hohen Energiekosten ihre Produktion sehr stark herunter, was neben einem Mangel an Dünger zu einer Verknappung von Kohlensäure führt, denn die fällt bei der Ammoniakherstellung als Nebenprodukt an.

»Limonade und sprudelndes Wasser können nicht ohne Kohlendioxid hergestellt werden, Biere allerdings zum großen Teil schon«, erklärt Johannes Faust vom Brauhaus Faust zu Miltenberg. Aufgabe der Kohlensäure ist es, beim Abfüllen des Biers in Fässer und Flaschen die Luft zu verdrängen und damit dafür zu sorgen, dass das Bier länger haltbar und der Geschmack des Biers dabei intensiv bleibt.

Alternative für Bierbrauer

Für die Bierherstellung hat die Brauerei Faust mit Stickstoff eine Alternative parat, die zwar etwas schwieriger in der Handhabung ist, aber ohne geschmackliche Beeinträchtigung der Qualität. Die Abfüllmaschinen benötigen dafür mehr Zeit, denn sie müssen langsamer laufen, damit das Bier nicht zu sehr schäumt. Die Brauerei ist dadurch zwar weniger, aber dennoch von der Krise betroffen, denn zur Herstellung von Radler oder anderen karbonisierten Getränken wird weiterhin Kohlensäure benötigt. Durch den Einsatz von Stickstoff bei der Bierabfüllung aber deutlich weniger. Für kleinere Brauereien wie Hopfentroll in Weilbach ist diese Entwicklung nicht mehr zu stemmen. Sie stellen als Folge die Produktion so lange ein, bis der Markt sich wieder normalisiert hat. »Erst hat uns Corona vor große Probleme gestellt, dann sind die Stromkosten für die Kühlung stark angestiegen und jetzt stehen wir ohne Kohlensäure da, das ist einfach nicht zu schaffen«, erklärt Michael Sapor, der Inhaber der Brauerei.

Da ihr Bier zudem ausschließlich mit Zutaten aus dem Bio-Anbau und handwerklich hergestellt wird, müsste bei den gestiegenen Kosten für eine Flasche fünf Euro berechnet werden. »Das zahlt niemand«, ist sich Sapor sicher, der auch große Probleme auf die Gastronomie zukommen sieht.

Lieferketten mit Lücken

Massiv unter dem Kohlensäure-Engpass leiden die Mineralwasserabfüller. Wir haben deshalb bei Vilsa (Sodenthaler Mineralbrunnen) nachgefragt, die uns wegen einer Stellungnahme an die Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke verwiesen hat. Deren Antwort bleibt allerdings sehr im Allgemeinen.

Derzeit gebe es bei einer Reihe von Rohstoffen in der Verfügbarkeit der Lieferketten zunehmend Herausforderungen, besonders betroffen seien die Schwankungen bei der Verfügbarkeit von Kohlensäure beziehungsweise Kohlendioxid.

Wenige marktprägende Anbieter

Diese Entwicklungen beträfen erheblich die angeschlossenen Unternehmen, von denen viele Betriebe mittelständisch geprägt und in ihren Regionen verankert seien. Die aktuelle Lage setze viele Unternehmen sehr stark unter Druck, denn die in den letzten Monaten und Wochen extrem gestiegenen Kosten für Produktion und Rohstoffe können häufig nur begrenzt weitergegeben werden.

Ebenso stehen auf den Vorstufen in einigen Bereichen nur wenige und zum Teil marktprägende Anbieter für wichtige Rohwaren (wie Kohlensäure) zur Verfügung. Damit geraten gerade die kleinen und mittelständischen Hersteller in eine immer schwieriger werdende »Sandwich«-Position.

Hans-Jürgen Freichel

Stichwort: Kohlensäure Kohlensäure entsteht in einer chemischen Reaktion von CO2 (Kohlenstoffdioxid) mit Wasser. Dies erkannte als erster William Brownrigg im Jahr 1741. Kohlensäure ist dem Normalverbraucher am ehesten aus Erfrischungsgetränken bekannt. Der deutsche Uhrmacher und Silberschmied Jakob Schweppe entwickelte ab 1780 ein Verfahren, um Wasser mit Kohlenstoffdioxid zu versetzen und so haltbarer zu machen. Damit sich das Gas des Kohlenstoffdioxids und die Wasserteilchen zu Kohlensäure verbinden, ist Druck notwendig. Dieser wird aufgebaut, indem das Kohlenstoffdioxid sprichwörtlich in das Wasser hineingepresst wird. In der Natur bildet im Regenwasser gelöstes Kohlendioxid Kohlensäure, die Kalkgestein zu lösen vermag. Tropft solches Wasser in einen unterirdischen Hohlraum, so bilden sich an der Decke Stalaktiten und auf dem Boden Stalagmiten. Es entsteht über die Jahrtausende eine Tropsteinhöhle. bam