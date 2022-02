Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Eschau feiert sein Kloa Pariser Faschingsschmankerl online

"Ohne Fasching is a nix!"

Der Kloa Pariser Faschingsgruß 2022 - Screenshots Der Äschier Bäschtel (Daniel Dyroff) gibt das Dorfgeschehen zum Besten Der Kloa Pariser Faschingsgruß 2022 - Screenshots Zugeschaltet aus London die Korrespondentin Miss Marple (Marleen Dietrich) Der Kloa Pariser Faschingsgruß 2022 - Screenshots Der Äschier Bäschtel (Daniel Dyroff) gibt das Dorfgeschehen zum Besten

Aber dann wirbelt Corona, wie so häufig im letzten Jahr, alles durcheinander. Dick meldet sich per Handy und verkündet, dass sie an Corona erkrankt sei und nicht auftreten könne. Er müsse sie beim Kloa Pariser Faschingsschmankerl vertreten und natürlich passend angezogen sein. Klamotten fliegen und ratzfatz steht Zimmermann als Ersatz-Sitzungspäsident kurz danach in passendem Ornat bereit.

Nicht mehr so aufwendig wie im letzten Jahr wurde die diesjährige Onlinesitzung der Eschauer Fastnachter präsentiert. Das Kloa Pariser Faschingsschmankerl 2022 startete unter dem Motto: »Ohne Fasching is a nix!« Zimmermann begrüßte souverän das Publikum und bedauerte, dass es schon wieder keinen richtigen Fasching gibt. »Ohne Fasnacht ist alles Mist, weil bekanntlich Singen und Feiern das Schönste im ganzen Leben ist.« Und nächstes Jahr wird es auf jeden Fall anders werden, denn dann sei mit dem ganzen digitalen Scheiß Schluss und man werde sich wieder gemeinsam treffen. Darauf ein dreifaches Helau. Eine Live-Schalte zum Prinzenpaar, mittlerweile bereits seit drei Jahren im Amt, zeigt dieses äußerst sprachlos. Schon wieder nicht abgelöst, blieb denen nur noch wortlos der Alkohol als Trost und die Hoffnung, dass es dann im nächsten Jahr mit einem neuen Prinzenpaar endlich klappen werde.

Die Stadtführung der Highheels durch Eschau endete an dem größten Wahrzeichen der Stadt, der Epiphanias-Kirche mit einem richtigen Eklat, hatte der Stadtführer sich doch missverständlich zu Sinas Namen und Figur geäußert. Zugeschaltet wurde aus London die Korrespondentin Miss Marple (Marleen Dietrich), die über einen zweiten Wohnsitz in Kloa Paris verfügt. Als Party-Queen hat ihr mit den ganzen Verboten das Feiern gefehlt und so hat sie sich eine alternative Möglichkeit gesucht. Sie berichtet live aus der Downing Street 10, wo sie den Ort gefunden habe, an dem seit Wochen regelmäßig Booster-Parties mit Boris gefeiert werden, als gäbe es kein Morgen mehr. Aktuell auch wieder der Auftritt vom Äschier Bäschtel (Daniel Dyroff), der in gewohnt humoriger Weise mit seinen amtlichen Bekanntmachungen das Dorfgeschehen kommentierte und zwischendurch immer wieder ein Glas mit Wein unterschiedlicher Größe gereicht bekam, das mit seiner Größer seinem spaßigen Vortrag harmonierte. So erfuhren die Zuhörer wieder viele Dinge aus dem Ort, die nicht in der Zeitung standen.

Wenn man etwa einen Hund im Auto habe, solle man beim Verlassen des Autos daran denken, den Schlüssel mitzunehmen, denn es sei schon vorgekommen, dass dieser Knöpfe drücke, die einen Wiedereinstieg verhinderten. Oder dass man bei ständigem Blick auf das Handy Bordsteinkanten übersieht, was im konkreten Fall mit einem beidseitigen Handbruch endete. Für die Fußballer wäre es einfacher, eine Rutsche zum Obergeschoss ihres Heimes zu bauen, statt die Dachrinnen nach dem Herunterklettern reparieren zu müssen, weil die Eingangstür versehentlich verschlossen war. Zum Abschluss treten Zimmermann und der Mann an der Technik Christian Heeg vor die Kamera und zeigen die Kloa Pariser noch mehrere Minuten, wie sie sich die nächste Veranstaltung 2023 wieder wünschen: die Bühne wie vor Jahren voller Aktiven, ein gefüllter Saal und eine ausgelassene Stimmung. Da möge Bäschtels Aussage: »Ihr liebe Leit, ich sag's euch fei. Corona des ist bald vorbei. Nächstes Johr um diese Zeit ist Lockdown, boostern, testen Vergangenheit.«

Hinweis: Eine Ersatzveranstaltung für die nicht stattgefundene Faschingssitzung gibt es mit dem Kloa-Pariser-Sommerfest am letzten Juli-Wochenende.

Der Link zum Faschingsgruß: in-eschau.de/faschingsgruss2022

Christel Ney