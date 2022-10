»Offene Probe« mit Vorzügen und Nachteilen

Kabarett: Liedermacher Jakob Heymann ganz spontan

Obernburg 16.10.2022 - 14:56 Uhr 1 Min.

Überzeugt mit Stimme, Gestik und Mimik: Jakob Heymann. Foto: Heinz Linduschka

Der 35-jährige Musikkabarettist brachte am Samstag mit seiner extrem wandlungsfähigen Stimme und beeindruckenden Fähigkeiten auf der Gitarre und am Klavier seine großen Qualitäten voll zur Geltung und sorgte beim Großteil des Publikums für beste Laune. Mancher Besucher aber, der ihn 2019 und 2020 bewundern durfte, mag ein wenig überrascht, ja vielleicht enttäuscht gewesen sein.

Den Hauptgrund nannte Heymann selbst: Er wolle diesmal kein »normales« Programm spielen, vor allem improvisieren, sich nicht an feste, eingeübte Abläufe binden. Der Abend solle eine Art »offene Probe« werden, kein durchkomponierter Bühnenauftritt. Und das wurde es dann auch. Wer es mochte, lobte die Spontaneität und das lockere Surfen durch Themen, Lieder und Stimmungen, anderen war es spürbar zu chaotisch, zu wenig stringent und zu sprunghaft.

Das Spannende: Man konnte nie so ganz sicher sein, ob nicht, was wie eine kleine oder größere Panne wirkte, nicht doch zum Konzept gehörte. Als Opener mit Pfeifeinlagen bot Heymann ein Lied mit den gegensätzlichen Bekenntnissen »Ich liebe Tiere« und »Ich liebe noch mehr mein Jagdgewehr.« Wer auf Songs aus dem Studioalbum mit dem Titel des Soloprogramms gewartet hatte, bekam ganz neue Lieder zu hören wie Heymanns persönlichen Antischlager »Ihr seid alle so lost« über Leute, »die außer Geld nichts haben«. Die offene Probe war eine unterhaltsame, oft auch spannende Mischung; vom Lied »Geh mir nicht auf den Sack« über die Selbstbeschwörung »Die Krise ist vorbei« bis hin zur Hommage an Charles Aznavours »Bitte bleib«

Dass ziemlich unvermittelt Songs mit eindeutig politischen Statements und Bekenntnis-Sätze wie »Waffen sind immer ein Tötungsgeschäft« folgten war für einige im Publikum dann doch ein deutlicher Bruch.

Eher überzeugend und vor allem richtig war da schon Heymanns ironischer Vorschlag, man solle doch »gemeinsam so tun, als hätte der Abend eine Dramaturgie«. Der Schlussapplaus bewies: Für die meisten Besucher hat dieser Versuch funktioniert.