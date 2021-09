Offene Fragen bei Glasfaserausbau in Kirchzell

Der Gemeinde liegen zwei Angebote vor - Informationsversammlung für Anlieger am 14. Oktober

Kirchzell 27.09.2021 - 12:02 Uhr

Die Wünsche der Anwohner der Forsthausenstraße in Kirchzell tragen entscheidend zum Glasfaserausbau im Ort bei

Eigentlich war geplant, dass es mit der Beauftragung eines einzigen Unternehmens ein gemeinsames Vorgehen innerhalb der Odenwaldallianz geben sollte. Nachdem die Deutsche Telekom ihr ursprüngliches Angebot verbessert hat, sind deren Angebot und das der Firma Glasfaser Projekt GmbH (BBV) in etwa gleichwertig. Somit stehen aus Kirchzeller Sicht zwei sehr gute Angebote zur Entscheidung an.

Tiefbauarbeiten notwendig

Hauptknackpunkt in Kirchzell ist die Erschließung des Neubaugebiets am Bucher Weg. Zur Realisierung des Gebietsanschlusses sind Tiefbaumaßnahmen im Bereich der Forsthausenstraße bis ins Neubaugebiet notwendig. Hier beginnt das Dilemma.

Die Telekom ist zur Herstellung einer Grundversorgung in den zweiten Bauabschnitt verpflichtet und möchte diesen durch Glasfaser sicherstellen. Entscheidet sich die Gemeinde, die Glasfasererschließung im gesamten Ort mit der Telekom zu realisieren, erhalten in einem ersten Schritt die Anlieger im ersten Bauabschnitt und diejenigen, in deren Bereich die notwendigen Kanalarbeiten erfolgen, ihren Glasfaseranschluss kostenlos und kurzfristig. Anlieger im zweiten Bauabschnitt zahlen 800 Euro für den Anschluss.

Sollte später die BBV den Auftrag über den Glasfaseranschluss erhalten, werden in den Straßen, die die Telekom erschlossen hat, nicht noch einmal Rohre verlegt, da ein erneuter Eingriff von der Verwaltung nicht gewollt ist. Das mehrfache Öffnen der Straße beeinträchtigt deren Qualität und verkürzt die Nutzungsdauer. Zur Vermeidung müsste in diesem Fall die Gemeinde auf eigene Kosten Speedpipes mit einer Investitionssumme von etwa 50 000 Euro bei der ersten Öffnung der Straße mit verlegen lassen.

Unterschiedliche Anschlusskosten

Deshalb ist es Wunsch der Gemeinde, dass die Anlieger der Tiefbauarbeiten gleich Glasfaseranschlüsse von der Telekom erhalten. Dieser ist jedoch nur kostenlos, wenn sich die Gemeinde für den flächendeckenden Glasfaserausbau mit der Telekom entscheidet. Ansonsten werden pro Anschluss 800 Euro fällig. Fraglich ist, wie sich die Anlieger entlang der neu zu verlegenden Leitung verhalten, denn bei der BBV fallen im Rahmen der Vorvermarktung nur 100 Euro Anschlussgebühr an, sollte sie den Auftrag zum Ausbau im Ortsbereich erhalten.

Diese Gebühren von 800 Euro (Telekom) beziehungsweise 100 Euro (BBV) gelten auch für den Glasfaserausbau in der Gesamtgemeinde. Dabei ist festzustellen, dass bei der BBV die künftigen Nutzungsentgelte preiswerter und die darin enthaltenen Leistungen höherwertiger sind.

Teurer wird es für den, der nach der Vorvermarktungsphase bei der BBV bestellt. Während bei der Telekom weiterhin die Gebühr von 800 Euro gilt, fallen dort dann mindestens 2000 Euro an. Beim Angebot der Deutschen Telekom sind jedoch noch nicht alle Detailfragen geklärt. Wesentliche Frage ist dabei, ob die Telekom bei ihrem Angebot bleibt, nachdem mehrere Gemeinden der Odenwaldallianz sich schon auf die BBV festgelegt haben.

Bevor nicht alle offenen Fragen geklärt sind, kann aus Sicht der Verwaltung noch keine Entscheidung gefällt werden. Die Verwaltung schlug vor, eine Anliegerversammlung am 14. Oktober durchzuführen, um über die komplexe Sachlage zu informieren und gegebenenfalls ein Stimmungs- beziehungsweise Meinungsbild zu erhalten. Diesen Vorschlägen wurde zugestimmt.

Hans-Jürgen Freichel

Hintergrund KIRCHZELL. Über weitere Themen wurde informiert, beraten und Beschlüsse gefasst: Nichtöffentliche Sitzung. Für etwa 90.000 wird die amodes GmbH 2.000 Kubikmete Klärschlamm aus der TeichkläranlageKirchzell räumen. Das entspricht etwa 400 Tonnen. Abgerechnet wird nach der tatsächlichen angefallenen Menge. Die Arbeiten sollen Mitte Oktober erledigt werden. Haushalt 2021. Das Landratsamt Miltenberg hat die Haushaltssatzung und den Haushalsplan 2021 der Gemeinde rechtsaufsichtlich geprüft. Es gab keine Beanstandungen, die Haushaltsituation ist geordnet. Freie Bauplätze. Von der Odenwaldallianz wurden die Eigentümer von unbebauten beziehungsweise potenziellen Bauplätzen und Leerständen befragt, ob ein Verkauf möglich wäre. Bei fast allen Rückmeldungen wurde deutlich, dass in absehbarer Zeit keine Bebauung erfolgt, keine Verkaufsbereitschaft besteht und dass insbesondere die Bauplätze für späteren Eigenbedarf oder als Kapitalanlage behalten werden. Hangsicherung. Der durch das Starkregenereignis zerstörte Hang an der Kreisstraße zwischen Watterbach und Breitenbuch wird im Laufe des Oktobers wieder aufgebaut. Während der Bauzeit von zwei bis drei Wochen wird die Strecke täglich von 8 bis 17 Uhr für den allgemeinen Fahrzeugverkehr gesperrt. Löschwasser. Mit dem neu angeschafften Hydranten-Messgerät wurde der Hydrant in der Ortsmitte von Breitenbuch überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass eine ausreichende Menge Wasser mit dem benötigten Druck nur dann bereit steht, wenn ein B-Schlauch mit C-Strahlrohr im Direktanschluss an den Hydranten eingesetzt wird. Daher muss im Brandfall der Erstangriff bis auf Weiteres mit einem C-Strahlrohr erfolgen. Mobilfunkversorgung. Am 19. Oktober findet eine Informationsveranstaltung zur Mobilfunkversorgung Breitenbuch/Watterbach statt. Im Rahmen dieses Termins werden das Bayerische Landesamt für Umwelt sowie die Deutsche Telekom umfassend zu allen Themen des Funkanlagenstandortes informieren. Interessierte können sich bis zum 30. September bei der Verwaltung anmelden. Ferienspiele. An den diesjährigen Ferienspielen haben 210 Kinder teilgenommen und damit mehr als in den letzten Jahren vor Corona. Neun Veranstaltungen wurden durchgeführt. Jede Veranstaltung unterstützt die Gemeinde mit einhundert Euro. Ehrungen. Für ihr außergewöhnlich erfolgreich bestandenes Abitur wurde Jule Grimm (Notendurchschnitt 1,3) von Bürgermeister Stefan Schwab zu Beginn der Sitzung geehrt. hjf